Российская орбитальная станция: когда она заменит МКС и чем будет отличаться

В материале РИАМО читайте о том, как проектировалась Российская орбитальная станция, зачем она понадобилась и когда будет выведена на орбиту.

Российская орбитальная станция: история создания

В 2024 году в госкорпорации «Роскосмос» утвердили график создания Российской орбитальной станции (РОС). По нему планируется изготовить шесть орбитальных модулей и вывести их на орбиту с 2027 по 2033 год.

Впервые макет новой Российской орбитальной станции был представлен раньше — в августе 2022 года на Международном военно-техническом форуме. А о необходимости создания собственной орбитальной станции было объявлено в 2021 году.

По данным «Роскосмоса», предварительно, на первом этапе станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором этапе Российскую орбитальную станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания.

Эскизный проект РОС в настоящее время создает Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос».

«Среди новых качеств и возможностей национальной станции разработчики выделяют большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования», — говорится на сайте «Роскосмоса».

По словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, развертывание Российской орбитальной станции, которая постепенно заменит Международную космическую станцию, начнется с 2028 года. Помимо этого, глава «Роскосмоса» допустил возможность продления эксплуатации МКС до 2030 года.

Первая орбитальная станция и создание российского сегмента МКС

Первая в истории многомодульная орбитальная станция «Мир» была создана в СССР и выведена на орбиту 20 февраля 1986 года. До нее на орбиту выводились небольшие станции серии «Салют», а первым примером международного сотрудничества стала стыковка двух разных кораблей «Союз-Аполлон» 15 июля 1975 года.

Станция «Мир» была создана для того, чтобы объединить страны в космическом пространстве и была возможность приглашать на станцию представителей других стран. Она работала в космосе до 2001 года и была затоплена в Тихом океане из-за износа оборудования и недостатка финансирования.

Международная космическая станция проектировалась параллельно с нахождением станции «Мир» на орбите. Она стала уникальным проектом, объединившим 14 стран, при этом ведущую роль играют Россия и США. К 1998 году первый блок «Заря» был построен в России и выведен на орбиту ракетой «Протон-К». В июле 2000 года к «Заре» пристыковали служебный модуль «Звезда», и они стали российским сегментом МКС, который в 2009 году дополнился исследовательским модулем «Поиск». В 2010 году к ним присоединился стыковочно-грузовой модуль «Рассвет». В 2021 году к ним добавились многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль «Причал».

Почему в России от МКС решили отказаться

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что МКС планируют затопить в 2030 году, а постепенный вывод на орбиту РОС начнется в 2028-м.

МКС находится на орбите уже 25 лет и устарела. Хоть электронная «начинка» станции постоянно обновляется, срок службы герметичных отсеков и несущих элементов ограничен. Более того, желание создать национальную орбитальную станцию вытекает из напряженных международных отношений. В условиях непредсказуемости западных партнеров в России решено создавать свою станцию.

Действительный член РАН, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генеральный конструктор РКК «Энергия» имени С.П.Королева Владимир Соловьев отметил, что РОС является масштабным национальным проектом, обеспечивающим сохранение постоянного и устойчивого присутствия России в околоземном космическом пространстве.

Он отмечает, что в настоящее время есть минусы существующего наклонения орбиты МКС в 51,6 градуса по отношению к экватору Земли, которое не позволяет осматривать большую часть территории России, расположенную в основном на более высоких широтах. И первоначально обсуждалось создание новой российской станции на орбите с более высоким наклонением — почти полярной (96,8 градуса), что позволило бы видеть всю территорию страны, включая Арктику. Но в таком случае орбита была бы более подвержена радиационному воздействию Солнца, и в итоге было принято решение вывести РОС с наклонением 51,6 градуса, как МКС. Как отметил замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, выбор орбиты под углом 51,6 градуса ограничит проведение только двух из 20 экспериментов, и это не слишком критично.

«Задачи наблюдения за полярными областями, погодой, пожарами сейчас прекрасно решают автоматы. А МКС используется в основном для других целей — экспериментов в невесомости, биомедицинских исследований, проверки приборов для будущих роботов», — объяснил Крикалев. При этом присутствие на борту человеку необходимо, чтобы проводить сложные эксперименты и быстро реагировать на нештатные ситуации.

Чем РОС будет отличаться от МКС: технические характеристики

Итак, РОС будет выводиться на орбиту в два этапа, и первые четыре модуля планируется запускать с космодрома «Восточный». Базовый научно-технический модуль несет в себе две функции: проведение научных экспериментов, выработку энергии и кислорода для всей станции.

Второй узловой модуль, который назван «Ядро», является по сути аналогом модуля «Причал» с МКС, он предназначен для стыковки с остальными сегментами станции. Шлюзовой модуль нужен для того, чтобы экипаж выходил в открытый космос, а базовый — для проживания экипажа из четырех человек.

Еще два сегмента (целевой и производственный) будут выведены на втором этапе с 2030 по 2032 годы, предусмотрены платформы для обслуживания космических аппаратов различного типа.

Обсуждается также разработка туристического и медицинского модулей, но пока в проект РОС они не входят. Наиболее перспективным считается разработка модуля с центрифугой короткого действия, который позволит проводить на орбите испытания по созданию гравитации.

Кроме того, для доставки грузов на РОС будет создан пилотируемый космический грузовик «Прогресс».

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников заявил, что строк действия РОС будет практически вечным. Проект предполагает замену отработавших модулей, и это позволит поддерживать работоспособность станции и постоянно ее совершенствовать.

Главной особенностью Российской орбитальной станции названа открытая модульная архитектура, которая позволяет отсоединять старые сегменты и присоединять новые.

По словам профессора института № 6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института, доктора технических наук Александра Белявского, главным отличием РОС от МКС будет режим работы. Станция планируется не пилотируемой, а посещаемой. То есть экспедиция будет прилетать, выполнять поставленные задачи и улетать. Между экспедициями на РОС будут работать роботы. Это снижает расходы и исключает риск для людей. В будущем роботы станут полноценными ассистентами станции.

А еще на РОС планируют делать новые лекарства и материалы. По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, микрогравитация и глубокий вакуум позволят выращивать кристаллы идеальной структуры, недостижимой на Земле. Для проведения исследований на орбите нужны космонавты-ученые, для создания микроэлектроники и белковых кристаллов и новых материалов на РОС планируется установка оборудования для 3D-печати сверхчистых материалов.