Roblox больше не доступен: что ждет популярную игру и за что ее могли заблокировать

3 декабря 2025 года тысячи интернет-пользователей в России не смогли загрузить онлайн-платформу Roblox. Что известно о причинах блокировки популярной детской игры – рассказываем в материале РИАМО.

Что представляет из себя игра Roblox

Фото - © скриншот из игры roblox

Roblox – игровая онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать собственные игры и собственные локации, а также участвовать в приключениях или состязаниях, придуманных другими игроками.

Roblox была разработана в США в 2006 году. Взлет ее популярности пришелся на период локдауна во время пандемии COVID-19 и с тех пор число активных пользователей увеличивается с каждым днем, а всего на платформе за последние 15 лет было выпущено более 40 миллионов игр.

По последним данным, ежедневная активная аудитория Roblox составляет около 150 миллионов человек со всего мира, при этом большинство пользователей – дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет. Играть можно с мобильного телефона или планшета на iOS или Andriod, также доступны версии для Windows, macOS, Xbox и PlayStation.

Платформа содержит набор инструментов по простейшему 3D-дизайну, а также возможности для разработки собственного игрового пространства и правил. Пользователь может создавать «бродилки», «стрелялки», «гонки», популярны также вариации приключений и моделирования реальной жизни: «побег», «выращивание питомца», спортивные состязания, фитнес, казино, модные показы и т. п.

В игре существует собственная валюта – robux, на которую можно приобрести всевозможные цифровые предметы, например, домашних единорогов или стильную одежду (скины) для персонажей. Дети охотно тратят реальные деньги на игровую валюту: оборот игры оценивается примерно в три миллиарда долларов в год. При этом на популярности собственноручно созданной игры тоже можно заработать: например, в 2023 году Roblox Corporation выплатила создателям игр 740,8 млн долларов.

Roblox и скандалы: от мошенничества до педофилии

Фото - © скриншот из игры roblox

Roblox устроен как социальная игровая среда, то есть позволяет пользователям свободно общаться между собой – ежедневно на платформе отправляется более двух миллиардов сообщений. У этой возможности, как выяснилось со временем, существует и «теневая» сторона: виртуальные друзья могут оказаться людьми любого возраста и пола, и общаться с детьми они могут с самыми недобрыми намерениями.

Нередки случаи, когда «друг по игре» убеждал или заставлял ребенка перейти от общения в игровом пространстве к переписке в мессенджерах или даже личным встречам, общение с незнакомцем могло обернуться домогательствами, унижениями, буллингом или шантажом. В настоящее время в США рассматриваются десятки судебных исков к Roblox Corporation от родителей несовершеннолетних пострадавших. Также отмечаются многочисленные случаи мошенничества при покупке игровой валюты или продаже виртуальных предметов: пользователи младшего возраста просто не понимают сути сделки и переводят «друзьям по игре» огромные суммы.

Случаи мошенничества с использованием Roblox были зафиксированы и в России. Злоумышленники предлагают детям ради покупки игровой валюты или виртуальных предметов выполнять задания, которые в том числе предусматривают передачу номеров банковских карт и пин-кодов.

Появились также сообщения о педофилах, подыскивающих жертв среди малолетних игроков. Например, в апреле 2025 года мужчина «подружился» с восьмилетней девочкой в одной из игр Roblox, после чего предложил заплатить игровой валютой за интимные фотографии.

В ноябре 2025 года Roblox Corporation сообщила, что планирует ввести верификацию возраста по фото и разделить всех игроков на возрастные группы – чтобы не допустить общения взрослых пользователей с подростками или младшеклассниками, а также разделить игры на соответствующие каждому возрасту категории.

Почему Roblox заблокировали в России

Фото - © скриншот из игры roblox

Информация о блокировке Roblox на территории России появилась 3 декабря 2025 года. В телеграм-канал директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной посыпались сотни сообщений от юных игроков. Сервис Downdetector, отслеживающий сбои в интернете, зарегистрировал свыше 2,2 тысяч обращений от пользователей в час.

По мнению первого заместителя председателя ИТ-комитета Госдумы Антона Горелкина, блокировка платформы – следующий шаг после недавней публикации пресс-релиза Роскомнадзора о том, что «на Roblox присутствует неподобающий для несовершеннолетних контент, а также создаются условия и предпосылки для противоправных действий».

В заявлении, опубликованном 29 ноября, ведомство отмечало: «Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов». У РКН уже давно возникают вопросы к администрации Roblox, в частности, в июле 2010 года создатели программы по требованию ведомства удалили три признанных запрещенными в РФ материала, «в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества*».

«Изменится ли позиция Roblox по отношению к российским пользователям после блокировки, мы скоро увидим. Не исключаю, что если модерация будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, игра снова станет доступна», – прокомментировал ситуацию депутат. Антон Горелкин Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы

Вечером 3 декабря появилось официальное подтверждение блокировки: «Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики».

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено