Рецессия в экономике: что это и грозит ли России в 2025 году

Что такое рецессия в экономике, каковы ее причины и последствия, в чем специфика ситуации в России, читайте в материале РИАМО.

Что такое рецессия простыми словами

Фото - © Freepik.com

Рецессия — это значительное замедление экономической активности, которое длится несколько месяцев или даже лет. Обычно ее определяют как падение валового внутреннего продукта (ВВП) два квартала подряд. Также рецессия сопровождается ростом безработицы, сокращением инвестиций, падением доходов населения, снижением производства и продаж, ослаблением фондового рынка.

Рецессия — это не кризис, но она может к нему привести, если экономика не восстановится.

Рецессии в России за последние 25 лет

Фото - © РИАМО, Арина Никитина

Россия за последние 25 лет пережила несколько рецессий, вызванных финансовыми кризисами, внешними шоками и структурными проблемами.

Рецессия 2008–2009 годов (мировой финансовый кризис)

Причины:

обвал нефтяных цен (с $147 до $40 за баррель);

отток капитала из-за кризиса ликвидности;

падение спроса на российский экспорт.

Последствия:

ВВП упал на 7,9% в 2009 году;

рубль подешевел на 35% по отношению к доллару;

безработица выросла до 8,3% в 2009 году.

Выход из рецессии: рост цен на нефть после 2010 года и антикризисные меры правительства (поддержка банков и крупных компаний) помогли российской экономике восстановиться.

Рецессия 2014–2016 годов (санкции и падение нефтяных цен)

Причины:

введение западных санкций после Крымской весны.

обвал нефтяных цен (с $110 до $30).

девальвация рубля (курс доллара вырос с 35 в январе до 80 рублей в декабре 2014 года).

Последствия:

двухлетний спад экономики (–2,5% ВВП в 2015 году);

рост инфляции до 12,9%.

снижение реальных доходов россиян на 10%.

Выход из рецессии: адаптация к санкциям, переход на импортозамещение и постепенный рост нефтяных цен стабилизировали экономику к 2017 году.

Рецессия 2020 года (Пандемия COVID-19)

Причины:

локдауны и остановка бизнесов;

падение спроса на нефть, цена временно ушла в минус, что стало беспрецедентным событием. Это был первый и единственный раз, когда фьючерсный контракт на нефть закрылся на отрицательной стоимости.

обвал рубля (курс доллара достиг 80 рублей).

Последствия:

ВВП снизился на 3%.

Рост безработицы до 6,4%.

Выход из рецессии: досрочное снятие ковидных ограничений и рост цен на нефть в 2021 году позволили быстро восстановиться.

Рецессия 2022–2023 годов (Санкции после начала СВО)

Причины:

жесткие санкции западных стран;

уход иностранных компаний с российского рынка;

разрыв логистических цепочек.

Последствия:

ВВП упал на 2,1% в 2022 году;

инфляция достигла 11,9%;

обрушение курса российской валюты.

Выход из рецессии: в 2023 году экономика РФ показала рост около 2% благодаря высоким госрасходам, переориентации экспорта на Китай и Индию, а также высоким ценам на нефть.

Будет ли рецессия в России в 2025 году

Фото - © Unsplash.com

Прогнозы на 2025 год неоднозначны и зависят от нескольких факторов. Какие риски рецессии есть на данный момент.

жесткие санкции (ограничения на нефть, газ, технологии);

дефицит бюджета (рост военных расходов);

демографический кризис (дефицит рабочей силы);

слабая диверсификация экономики (зависимость от нефти и газа).

При этом существуют факторы, которые говорят, что российская экономика справится и не уйдет в рецессию:

высокие цены на энергоресурсы;

переориентация российского бизнеса на Азию (Китай, Индия, Турция);

господдержка промышленности (импортозамещение);

развитие ВПК, которое стимулирует смежные отрасли.

По мнению представителей Банка России, рецессии в стране нет. Динамика ВВП складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ РФ (рост в 2025 году на 1-2%), сценария перехода экономики к спаду в повестке нет, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

«Переход экономики в отрицательную область, то есть рецессия в этом году, я считаю, нет такого сценария, нет в повестке. Те данные, которые дал Росстат за второй квартал, действительно оказались несколько слабее, чем мы ожидали, но говорить о переходе экономики в стадию рецессии, о спаде, об отрицательных темпах роста, нет, об этом не приходится», — считает Тремасов.

Таким образом, в 2025 году полномасштабной рецессии может не быть, но экономика останется в зоне риска из-за структурных проблем и санкционного давления. Ключевыми факторами будут выступать цены на нефть, эффективность импортозамещения и геополитическая ситуация. Если нефть останется дорогой, а торговля с Китаем и другими странами БРИКС будет расти, то рецессии удастся избежать.