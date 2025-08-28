Рейтинг лучших образовательных учреждений Москвы за 2024-2025 учебный год
Рейтинг вклада образовательных организаций в качественное образование московских школьников в 2024-2025 учебном году.
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 „Энергия“»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 444»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2036»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 имени народного учителя Российской Федерации Ю. В. Завельского»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна»
- Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа „ЛЕТОВО“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа»
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“». Лицей
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»
- Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа Центра педагогического мастерства»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1363»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей „Вторая школа“ имени В. Ф. Овчинникова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580»
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 „Царицыно“»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1504»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2127»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 67»
- Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Технологии обучения“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская школа № 1448»
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». (Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова)
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». (Университетская гимназия (школа-интернат) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова)
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1317»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Образовательный центр „Протон“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 152»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1575»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2098 „Многопрофильный образовательный центр“ имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1252 имени Сервантеса»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 218»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1474»
- Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус „Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации“»
- Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Лицей
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1558 имени Росалии де Кастро»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова»
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1518»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1537 „Информационные технологии“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1298 „Профиль Куркино“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1538»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1571»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1517»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Покровский квартал“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2107»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1529 имени А. С. Грибоедова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора М. Л. Миля»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1547»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2048»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Академическая школа № 1534»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1533 „ЛИТ“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 192»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1514»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 109»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1532»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1980»
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“. Предуниверситарий
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1158»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1797 „Богородская“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Вешняковская школа имени полного кавалера ордена Славы В. П. Бехтина»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1290»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2026»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2031»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1505 „Преображенская“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1748 „Вертикаль“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1362»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1584»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1400»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1018»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1467»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 814»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1000»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Интеграл“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Интеллектуал“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1589»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2101»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1151»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2065»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича»
- Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1570»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 224»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Дмитровский“ имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 597 „Новое поколение“»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1287»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1409»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1539»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Глория»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г. В. Кисунько»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1573»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1955»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1411»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Свиблово“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1506»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2044 имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2005»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1944»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 827»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 58»
- Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Хорошевская школа»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1234»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2054»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1520 имени Капцовых»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1950»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Инженерная школа № 1581»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 498»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1253»
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
- Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1799»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1420»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А. К. Новикова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Марьино“ имени маршала авиации А. Е. Голованова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени Артема Боровика»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1357 „На Братиславской“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2087 Открытие»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 491 Марьино»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Некрасовке»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2051»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1367»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 654 имени А. Д. Фридмана»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 199»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 625»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 17»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 117»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 118»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2114»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1948 „Лингвист-М“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1354 Вектор»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1883 Бутово»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2009»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 508»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1553 имени В. И. Вернадского»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1552»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1569 „Созвездие“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1579»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 507»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1173»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1811 „Восточное Измайлово“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1352»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Измайловская школа № 1508»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1852»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1080»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2033»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1371 „Крылатское“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1293»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2025»
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 — «Школа молодых политиков»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1434 Раменки»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1002»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1347»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2117»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Бескудниково»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1315»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1583 имени К. А. Керимова»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1415 „Останкино“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 962»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 138»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1522 имени В. И. Чуркина»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1551»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1259»
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова». Экономический лицей
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2030»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1468»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2104 на Таганке»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1540»
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет». Предуниверситарий
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени В. В. Маяковского»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1279 „Эврика“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 626 имени Н. И. Сац»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2006»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1101»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1205»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1355»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1492»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В. В. Маркина»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2116 „Зябликово“
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1375»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1770»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 878»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 949»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1582»
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 629»