Рейтинг лучших образовательных учреждений Москвы за 2024-2025 учебный год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 „Энергия“»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 444»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2036»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 имени народного учителя Российской Федерации Ю. В. Завельского»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна»

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа „ЛЕТОВО“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“». Лицей

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа Центра педагогического мастерства»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1363»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей „Вторая школа“ имени В. Ф. Овчинникова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Бауманская инженерная школа № 1580»

Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 „Царицыно“»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1504»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2127»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 67»

Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Технологии обучения“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская школа № 1448»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». (Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». (Университетская гимназия (школа-интернат) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1317»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Образовательный центр „Протон“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 152»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1575»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2098 „Многопрофильный образовательный центр“ имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1252 имени Сервантеса»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 218»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1474»

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус „Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации“»

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Лицей

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1558 имени Росалии де Кастро»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1449 имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова»

Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1518»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1537 „Информационные технологии“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1298 „Профиль Куркино“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1538»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1571»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1517»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Покровский квартал“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2107»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1529 имени А. С. Грибоедова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора М. Л. Миля»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1547»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2048»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Академическая школа № 1534»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1533 „ЛИТ“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 192»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1514»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 109»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1532»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1980»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“. Предуниверситарий

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1158»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1797 „Богородская“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Вешняковская школа имени полного кавалера ордена Славы В. П. Бехтина»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1290»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2026»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2031»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1505 „Преображенская“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1748 „Вертикаль“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1362»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1584»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1400»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1018»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1467»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 814»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1000»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Интеграл“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Интеллектуал“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1589»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2101»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1150 имени дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовского»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1151»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2065»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича»

Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1570»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 224»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Дмитровский“ имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В. С. Гризодубовой»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 597 „Новое поколение“»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А. Г. Карлова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1287»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1409»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1539»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Глория»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г. В. Кисунько»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1573»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1955»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1411»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Свиблово“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1506»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2044 имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2005»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1944»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 827»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 58»

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Хорошевская школа»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1234»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2054»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1520 имени Капцовых»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1950»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Инженерная школа № 1581»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 498»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1253»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет). Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1799»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1420»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А. К. Новикова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа „Марьино“ имени маршала авиации А. Е. Голованова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени Артема Боровика»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1357 „На Братиславской“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2087 Открытие»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 491 Марьино»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Некрасовке»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2051»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1367»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 654 имени А. Д. Фридмана»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 199»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 625»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 17»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 117»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 118»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2114»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1948 „Лингвист-М“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1354 Вектор»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1883 Бутово»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2009»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 508»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 947»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1553 имени В. И. Вернадского»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1552»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1569 „Созвездие“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1579»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 507»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1173»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1811 „Восточное Измайлово“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1352»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Измайловская школа № 1508»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1852»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1080»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2033»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1371 „Крылатское“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1293»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2025»

Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 — «Школа молодых политиков»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1434 Раменки»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1002»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1347»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2117»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Бескудниково»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1315»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1583 имени К. А. Керимова»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1415 „Останкино“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 962»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 138»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1522 имени В. И. Чуркина»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1551»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1259»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова». Экономический лицей

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2030»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1468»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2104 на Таганке»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1540»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет». Предуниверситарий

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени В. В. Маяковского»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1279 „Эврика“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 626 имени Н. И. Сац»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2006»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1101»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1205»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1355»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1492»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В. В. Маркина»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2116 „Зябликово“

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1375»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1770»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа No 878»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 949»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1582»