Протесты в Бангладеш 2024: чем вызваны и как привели к свержению правительства

В чем причины народного недовольства в одной из самых густонаселенных стран мира и как могут измениться отношения с Россией, читайте в материале РИАМО.

В 1971 году Бангладеш объявила о своей независимости от Пакистана, после чего между странами разразилась недолгая, но весьма кровопролитная война. По ее итогам существование нового государства было подтверждено, но спустя более чем полвека наследие той войны продолжает оставаться главным яблоком раздора в Бангладеш.

В чем причины протестов в Бангладеш летом 2024 года

Фото - © Доктор медицинских наук Джони Хоссейн/Wikipedia.org

С самого начала существования независимой Бангладеш в стране были введены квоты на занятие должностей государственной службы: 30% мест полагались ветеранам войны за независимость, еще 10% – женщинам, пострадавшим от изнасилований в ходе того конфликта, и 40% – представителям «недостаточно представленных» округов. Учитывая, что госслужба по стандартам Бангладеш является денежной и престижной, такая ситуация создавала сильное напряжение в обществе.

Еще в 1976 году количество квот для вышеуказанных категорий граждан было сокращено с 80% до 60% (за счет сокращения вдвое категории «недостаточно представленных» округов). В 1985 году эту категорию «ужали» до 10%, добавив при этом квоту в 5% для представителей автохтонного населения. Таким образом, доля должностей госслужбы, на которые могли претендовать обычные люди, не имеющие преференций, увеличилась до 45%.

В 1997 году, в связи с естественной убылью ветеранов войны за независимость, предназначенную для них квоту распространили на их детей, а в 2010 году – на внуков. Кроме того, в 2012 году добавили квоту в 1% для инвалидов.

Несмотря на то, что реальное замещение квоты для потомков ветеранов никогда не превышало 10%, само наличие такого ограничения вызывало массовое недовольство в обществе – в первую очередь среди студентов. В 2018 году это привело к массовым студенческим протестам, в результате которых система квот была впервые отменена.

Однако 5 июня 2024 года по решению суда правительственный акт, отменивший систему квот, был признан незаконным. Правительство оспорило данное решение в Верховном суде, а студенты, решив не дожидаться окончательного вердикта по делу, снова вышли на улицы.

Как развивались протесты в Бангладеш летом 2024 года

Фото - © REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

В июле 2024 года, накануне вынесения решения Верховного суда, столкновения протестующих студентов с властями приобрели особенно жестокий характер. Так, по состоянию на 21 июля в этих столкновениях с обеих сторон погибли более 150 человек.

В этот день Верховный суд Бангладеш принял решение о серьезном сокращении квот на занятие должностей госслужбы. Для потомков ветеранов вместо 30% мест оставили всего 5%. Кроме того, по 1% достались этническим меньшинствам, а также инвалидам и представителям «третьего пола». Таким образом, остальные граждане могли претендовать на 93% мест.

На какое-то время ситуация в стране успокоилась. Студенты приостановили акции протеста, призвав правительство восстановить интернет, отменить комендантский час и вновь открыть университетские кампусы. О стабилизации ситуации сообщало и посольство России в Бангладеш.

Однако в последние дни июля протесты возобновились. Так, на 31 июля было анонсировано проведение «Марша за справедливость», направленного против массовых задержаний и убийств в ходе протестов. Среди прочего, организаторы акции потребовали расследования случаев применения насилия в отношении студентов Организацией Объединенных Наций.

Противостояние вспыхнуло с новой силой, и по состоянию на 5 августа с обеих сторон в нем погибли по меньшей мере 300 человек. В результате протестующие стали требовать безоговорочной отставки премьер-министра страны Шейх Хасины и ее правительства. На фоне охвативших столицу массовых беспорядков 76-летняя глава правительства, занимавшая этот пост с января 2009 года, покинула свою резиденцию в Дакке вместе с сестрой, «чтобы укрыться в более безопасном месте». Вскоре стало известно, что она вылетела на военном вертолете в соседнюю Индию, а затем последовала информация о ее отставке.

Однако протестующих было уже не остановить. Они стали громить все, что связано с Хасиной и ее отцом, основателем независимой Бангладеш Шейхом Муджибуром Рахманом. Мир облетели кадры с толпами людей, захвативших резиденцию премьер-министра.

Вскоре появилась информация, что Хасина попросила политическое убежище в Великобритании. При этом выяснилось, что сопровождающая ее сестра Рехана уже располагает британским гражданством. Кроме того, племянница бывшего премьер-министра, Тюлип Сиддик, с 2015 года является депутатом парламента Великобритании от Лейбористской партии и даже заняла должность заместителя министра финансов в новом кабинете премьер-министра Кира Стармера.

Как это часто бывает в странах региона и не раз было в истории самой Бангладеш, к наведению порядка в стране подключилась армия. По итогам встречи с лидерами разных политических партий, представителями гражданского общества и военными президент страны Шахабуддин Чуппу принял решение о досрочном роспуске парламента и формировании временного правительства. Кроме того, глава государства распорядился освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрем участников акций протеста.

Утром 6 августа посольство РФ в Бангладеш сообщило о постепенной нормализации ситуации. В частности, в дипмиссии сообщили, что с утра во всей стране был отменен комендантский час, открыты образовательные и государственные учреждения, частные организации, фабрики, возобновил работу международный аэропорт столицы Бангладеш Дакки.

Как будет развиваться ситуация в Бангладеш после смены власти

Фото - © REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

По мнению президента индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндера Сачдева, власть в Бангладеш возьмет в свои руки армия.

«Хотя сейчас обсуждают формирование временного правительства технократов, понятно, что закон и порядок в стране будут в руках армии», – считает аналитик.

Сачдев прогнозирует, что армия может взять под свой контроль страну на несколько месяцев или дольше, а выборы могут состояться в течение следующих трех или шести месяцев.

По мнению директора Института социальных исследований Индии Аша Нараина Роя, если военные надолго останутся у власти, то Бангладеш вполне может вступить в фазу беспорядков.

«Возможно, республика вступила в фазу политического хаоса и неопределенности», – отметил эксперт.

Впрочем, учитывая, что военные перевороты в истории Бангладеш происходили постоянно, ничего нового а августе 2024 года не произошло. Автор популярного телеграм-канала о Южной Азии «Пробковый шлем», индолог Илья Спектор охарактеризовал ситуацию так: «В Бангладеш сегодня продолжили национальную традицию». Также, по его мнению, предположения о «цветных революциях» применительно к ситуации в Бангладеш являются «чушью».

О том, что переворот не носил проамериканский характер, написал также российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Он скорее пропакистанский, прокитайский и промусульманский и антииндийский. У власти долго было проиндийское правительство как последствие отделения Бангладеш от Пакистана в 1971 году. Правительство Бангладеш ограничивало у власти мусульман, которые составляют большинство» Сергей Марков

По мнению Маркова, в Бангладеш происходит «борьба между новыми великими державами: Китаем и Индией».

«Россия должна их мирить», – считает политолог.

Бывший украинский политик Олег Царев провел параллели между произошедшим в Бангладеш и на Украине в период «майдана».

«Революция, радость и воодушевление толпы в начале обязательно обернутся горем потом. На место одних воров придут еще большие. А пока грабят и убивают, радуются, крушат памятники и, конечно, воруют. На Украине тоже так было. В Бангладеш только все это с восточным колоритом», – прокомментировал политик кадры с протестующими.

Царев также напомнил, что Бангладеш – одна из самых бедных стран мира, около 18% ее населения живет за чертой бедности. Кроме того, там 32 миллиона безработных, особенно молодежи, которая на фоне стагнации частного сектора экономики стремится на госслужбу. Именно поэтому вопрос о квотах при занятии должностей госслужбы является таким острым.

Каковы интересы России в Бангладеш и что будет с ними дальше

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По информации телеграм-канала BRIEF, Бангладеш является вторым по важности торговым партнером России в Южной Азии: по итогам 2023 года товарооборот между странами вырос на 16,5% и достиг уровня в 2,7 миллиарда долларов. Среди важных проектов двустороннего сотрудничества канал также отметил:

строительство АЭС «Руппур» по договору с «Росатомом» стоимостью, согласно данным Bloomberg, 12,65 миллиарда долларов;

экспорт пшеницы, в 2023 году составивший рекордные 2,7 миллиона тонн;

контракт с «Газпромом» по освоению шельфа.

Как сообщил политолог Михаил Виноградов, запуск в эксплуатацию АЭС «Руппур» должен произойти в конце 2024 года. «Росатом» вел строительство с 2018 года. При этом 90% финансирования осуществлялось за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.

Как пояснил телеграм-канал «Объясняет Readovka», погашать российский кредит Бангладеш будет выплатами за произведенную электроэнергию, что является стандартной практикой в экспортных контрактах «Росатома» и направлено на привязку иностранных заказчиков к РФ.

«Вне зависимости от того, кто сменит нынешнее руководство республики, новые власти окажутся перед выбором: либо соблюдать ранее заключенные договоренности, либо оставаться с кредитом и неустойкой на руках, но без электричества» телеграм-канал «Объясняет Readovka»

По их мнению, без электричества и поставок зерна прокормить быстрорастущее население Бангладеш не сможет.

«Поэтому любое правительство в Дакке будет заинтересовано в сохранении торговых отношений с РФ, а распространяемые в некоторых СМИ апокалиптические сценарии выглядят как спекуляция», – отмечается в материале.