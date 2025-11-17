От «роста на стероидах» к умеренному охлаждению: как российская экономика заканчивает 2025 год

С какими темпами роста ВВП завершится 2025 год в России и каковы причины замедления российской экономики России в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

2025 год стал для российской экономики временем умеренного охлаждения после бурного восстановления последних лет. Если в 2023–2024 годах рост ВВП напоминал «рывок на стероидах» — за счет господдержки, военных расходов и адаптации к санкциям, — то сейчас экономика теряет обороты. Означает ли это просто нормализацию темпов экономического роста или есть риски ее замедления всерьез и надолго, читайте в материале РИАМО.

2025 год для экономики России — это период возвращения к реальным темпам роста

Фото - © Фотобанк Лори

Темы роста ВВП в России по итогам 2025 года, по мнению большинства экономистов, составят 0,5-1%. С такой точкой зрения соглашается эксперт по частным инвестициям, квалифицированный инвестор, IR-директор ПАО «АПРИ» Игорь Файнман.

«Экономика у нас точно замедлилась по сравнению с 2024 годом, когда фиксировался ярко выраженный перегрев и наблюдался рост, существенно превышавший долгосрочный потенциал экономики» Игорь Файнман IR-директор ПАО «АПРИ»

Основной фактор — это крайне высокая ключевая ставка Банка России, которая практически весь 2025 год превышала 15%, а ранее достигала даже 21%, что резко подорвало возможность компаний брать кредиты и инвестировать, отмечает эксперт по частным инвестициям. Ужесточение кредитно-денежной политики сопровождалось снижением бюджетного стимулирования и ростом налоговой выручки. Безусловно, сыграли свою роль и внешние факторы: продолжающееся ужесточение санкций, снижение цен на российский экспорт — нефть и нефтепродукты, — волатильность курса рубля. Кроме того, в РФ до сих пор сохраняется дефицит рабочей силы и рекордно низкий уровень безработицы, что ограничивает возможности роста даже при наличии спроса, указывает Файнман.

«Исходя из этого, 2025 год для российской экономики — это год охлаждения после значительного „роста на стероидах”, период возвращения к реальным темпам роста и структурным ограничениям. Сейчас, в конце года, экономика находится ближе к норме, но характеризуется низкой динамикой и сдерживаемым внутренним спросом», — высказывает свою точку зрения квалифицированный инвестор.

Как обеспечить прежние темпы роста экономики РФ: необходимые условия

Фото - © РИА Новости

По итогам 2025 года ждем роста российского ВВП в рамках 0,8-1%, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом в 2026 году по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ эксперт считает возможным рост российского ВВП не менее чем на 2%.

В текущем году экономический рост в России резко замедлится по сравнению с ростом на 3-4% в год в 2023–2024 годах. Основных причин замедления роста, по словам эксперта, две — слишком высокие процентные ставки банков и недостаток финансирования бизнеса из иных, небанковских и некредитных, источников.

Есть также влияние и других факторов — дефицита рабочей силы во многих отраслях (особенно квалифицированных рабочих), неблагоприятной конъюнктуры сырьевых рынков, санкционных ограничений, нарушений логистических цепочек поставок материалов, компонентов и комплектующих, ухода с российского рынка ряда иностранных производителей, слишком крепкого рубля, что неблагоприятно для экспортеров и т.д. Но главный фактор, конечно, высокие процентные ставки, подчеркивает Мильчакова.

В России банковские кредиты — второй по величине источник финансирования инвестиций после собственных средств, и это означает, что при таких «заградительных» процентных ставках многим предприятиям, особенно МСП, получение кредита стало просто недоступно, а у более крупных корпораций значительно растут издержки, связанные с обслуживанием долга, что уменьшает их прибыли, дивиденды и негативно влияет на рыночную капитализацию, если это публичные компании, объясняет аналитик.

«О том, что в России был „перегрев” экономики в 2023–2024 годах, говорить сложно. Напомним, что в 2000–2008 годах российский ВВП в среднем рос на 7-8% в год, при этом инфляция в год исчислялась двузначными цифрами, но при этом достаточно резко росли реальные доходы населения и была высокой инвестиционная активность бизнеса, в том числе приходящих в Россию иностранных инвесторов. В текущем году по итогам 1 полугодия инвестиции в основной капитал в России, по данным Росстата, выросли на 4,3% в годовом исчислении, но эта величина очень небольшая. В среднем нефинансовые инвестиции с 2014 по 2019 гг. в России росли на 4% в год, однако экономический рост в России был очень невысокий, в среднем 1-2% в год», — напоминает Мильчакова.

По ее мнению, чтобы темпы роста экономики РФ вновь вернулись на уровень в 3-4% в год, необходимо обеспечить темпы роста инвестиций в основной капитал как минимум на 7-8% в год. А это будет возможно сделать при нескольких условиях, говорит эксперт и называет их. Во-первых, при снижении ключевой ставки ЦБ РФ хотя бы до 12-14% годовых. Во-вторых, при создании благоприятного инвестиционного климата, снижении налогов (хотя в настоящее время имеется тенденция к их повышению). В-третьих, при обеспечении возможности малому и среднему бизнесу, который производит стратегически важную для страны продукцию или услуги (например, в IT-секторе) привлекать средства из некредитных источников (грантов от региональных властей, бюджетного финансирования). Также при поощрении выхода крупных компаний на IPO.

Причины замедления экономики России в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Пелагия Тихонова

Расширение экономики может развиваться в двух направлениях: «вширь» (экстенсивный путь) и «вглубь» (интенсивный путь), объясняет аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. После 2022 г., когда России был по большей части отрезан доступ к получению нового импортного оборудования и технологий, у страны остался только экстенсивный путь развития за счет расширения производства.

«Но на этом пути где-то чуть менее года назад у нас, по-простому говоря, закончились свободные работники (безработица находится на минимальных уровнях 2,3%)», — отмечает он.

В итоге при спросе, значительно превышающем предложение, производители начали поднимать заработные платы, конкурируя за рабочих, и цены на продукцию (работникам с увеличившимися аппетитами нужно платить), говорит аналитик.

«Кроме того, нельзя забывать о том, что был и продолжает оставаться значительный спрос со стороны государства для обеспечения задач национальной обороны. Необходимость финансирования всего этого ложится тяжким бременем на бюджет, а в сложной внешней обстановке (всевозможные ограничения на импорт и экспорт, плюс снижающаяся цена нефти) поступления в бюджет ограничены. В итоге для продолжения финансирования расходов государство вынуждено и свои расходы ограничивать (снижая свой спрос), и увеличивать налоговое время для граждан и компаний, что снижает их покупательскую способность», — отмечает Иванов.

Будут ли в 2026 году отрицательные темпы ВВП в России

Фото - © РИА Новости

Перегрев экономики, т. е. аномально высокие темпы роста ВВП, действительно присутствовал в 2023–2024 годах (3,6% и 4,1% соответственно при потенциальном, т. е. в некотором смысле «нормальном» темпе роста в 1-2%), но долго в таком темпе экономика существовать не может: это непременно будет выливаться в повышенную инфляцию, считает Иванов.

«В этом году российская экономика заметно тормозит, однако мы не разделяем мнение о том, что экономика уже находится или сваливается в „переохлаждение”. Скорее, это возвращение к тем самым „нормальным” темпам роста» Александр Иванов Аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Можем ли мы в следующем году увидеть отрицательные темпы ВВП, задается вопросом эксперт.

«Да, такое возможно. Однако, мы полагаем, вероятность этого невелика», — говорит Иванов.