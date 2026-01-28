Оставить нельзя блокировать: что будет с Telegram в России и когда это произойдет

Что говорят о блокировке Telegram депутаты и Роскомнадзор

Фото - © РИА Новости

В январе 2026 года обострились разговоры о возможной блокировке мессенджера Telegram.

16 января телеграм-канал «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщил, что Роскомнадзор частично блокирует Telegram. Вопрос был задан в связи с тем, что в новом году пользователи начали жаловаться на медленную загрузку видео в мессенджер.

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», – уточнил источник.

Этот инфоповод начали активно комментировать российские парламентарии, причем зачастую весьма путано. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов из ЛДПР 16 января умудрился сделать сразу два заявления, противоречащих друг другу.

Сначала ТАСС опубликовал его мнение о том, что полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер взаимодействует с властями страны.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», – сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России.

Чуть позже появился комментарий парламентария НСН, в котором тот уже констатировал, что Роскомнадзор замедляет Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов.

«То, что Telegram взаимодействует с правительством – это хорошо, это приветствуется. Но надо выполнять весь комплекс мер. Например, по-прежнему есть анонимные Telegram-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ. (...) Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация. Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям. Это все на самом деле очень серьезно», – объяснил заместитель председателя комитета Госдумы.

По его словам, Роскомнадзор сигнализирует о нарушениях, дает платформе время внести технологические правки.

«Руководство компании взаимодействует с властями, но скорость взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная. Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают. Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», – заключил Свинцов.

21 января факт ограничений в загрузке медиафайлов в Telegram признали и в Совете Федерации.

«Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ» Артем Шейкин сенатор, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

«В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не "проходят" аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», – добавил сенатор, рекомендовавший в качестве альтернативы «использовать только национальные мессенджеры».

О том, что Telegram и WhatsApp* в России ограничивают из-за отказа работать по российским законам, 24 января заявил и депутат Госдумы Сергей Боярский. Правда, из конкретных ограничений парламентарий упомянул только «деградацию голосовых вызовов» в мессенджерах.

27 января еще один депутат, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, в комментарии НСН спрогнозировал, что блокировка Telegram по схеме YouTube возможна к сентябрю 2026 года, то есть к выборам.

Это вызвало острую реакцию со стороны других депутатов – в частности, Сергея Боярского и Евгения Попова, что только подчеркнуло остроту проблемы. В ответ Делягин был вынужден заявить, что это всего лишь его «гипотеза».

На фоне этих обсуждений ситуацию прокомментировал и Роскомнадзор – впрочем, весьма сухо. «По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», – заявили в ведомстве, не уточнив при этом, какие ограничения являются «новыми», а какие «старыми».

Telegram заблокируют, вопрос лишь, когда это произойдет

Фото - © РИА Новости

В комментарии РИАМО председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заметил, что нет смысла слушать представителей законодательных органов по вопросам, относящимся к компетенции исполнительной власти.

«Мы с вами являемся жертвами любопытной такой истории – слушаем законодательные органы, когда нам говорят про исполнительные действия. Ни Михаил Делягин, ни господин Боярский, ни господин Свинцов не являются исполнителями. Они могут иметь свое частное, личное мнение. Мы его воспринимаем с вами как какую-то манну. Вот если бы с этой идеей выступил господин Липов из Роскомнадзора, я бы это воспринял серьезно», – отметил эксперт.

При этом, по мнению Клименко, очевидно, что в рамках борьбы с мошенничеством WhatsApp* и Telegram должны быть «усекновенны».

«Почему? Потому что мошенники используют голос как средство такого цыганского гипноза, и понятно, что в анонимном мире, в котором мы до этого жили, все это очень легко и действительно болезненно распространялось. И если мы двигаемся в сторону борьбы с мошенничеством, то судьба Telegram однозначна, тут не может быть двух мнений» Герман Клименко председатель Совета Фонда развития цифровой экономики

Единственный гипотетический альтернативный вариант, по словам Клименко, заключается в том, что Дуров согласится передавать российским властям номера телефонов и подтверждать, что звонки идут не по виртуальным номерам, а по реальным, физическим, чтобы можно было найти мошенника, пусть даже из-за границы.

«Но, согласитесь, это еще более невероятная история, чем какие-то другие», – считает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.

Если же все останется как есть, то есть Дуров будет занимать ту же позицию, которую занимает, то для того, чтобы исполнить поручение президента и победить мошенников, и у WhatsApp*, и у Telegram вся анонимность должна быть забрана, уверен Клименко.

«Если говорить серьезно о судьбе Telegram, то, во-первых, она на коротком промежутке времени неизвестна, потому что мы иногда не понимаем, каким образом Роскомнадзор принимает те или иные решения. Во-вторых, мы точно знаем, что в случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Telegram, он его заблокирует, или замедлит, все что угодно. Потому что стоят средства ТСПУ, которые вполне с этим справляются, и повторения той истории, которая была до этого, уже не будет. И в-третьих, это точно произойдет, просто мы не знаем, когда», – резюмировал собеседник РИАМО.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.