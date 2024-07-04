«Опасный» чай в пакетиках: так ли он вреден для организма, как принято считать

В материале РИАМО внимательно рассматриваем чай в пакетиках и разбираемся со специалистами: действительно ли этот продукт может нанести вред здоровью.

Из какого сырья делают чай в пакетиках

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Бытует мнение, что чай в пакетиках – это не совсем чай. Многие люди полагают, что для веса и объема в пакетики на производстве вносят различные «чайные отходы» или дешевые добавки, поэтому пить такой напиток может быть небезопасно для здоровья

Владимир Бессонов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», это заблуждение опровергает.

«Для того, чтобы соблюсти форму чайного пакетика, листья обычно нарезают. При этом в пакетике содержится чай, который изготовлен из такого же чайного листа, что и чай в упаковке на 100 или 200 граммов», – сообщает специалист.

Сотрудники лаборатории Института питания и биотехнологии неоднократно проверяли различные виды чая, и различий в составе между чаем в пакетиках и чаем той же марки в упаковке найдено не было. То, что чай в пакетиках хуже качеством и поэтому дешевле, тоже не соответствует действительности: если произвести сравнение по весу продукта, то пакетированный чай стоит больше, чем листовой.

«Фальсифицировать чай и вносить какие-то „дешевые” добавки никто не будет по одной простой причине: чай относится к тем продуктам, которые проще использовать как есть, чем пытаться удешевить. Попытки фальсифицировать чай обойдутся дороже, чем стоит сам чай» Владимир Бессонов

Конечно, самый дешевый чай в пакетиках будет отличаться от дорогого пакетированного чая, так как дешевый, возможно, просто отличается сортом, например, не набрал весь букет вкуса и аромата во время ферментации, но, по сути, даже самый недорогой чай – это именно чай, а не «отходы производства» и тем более не фальсификат.

Почему попали в «опалу» чайные пакетики-пирамидки

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В конце июня вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил обратить особое внимание врачей и ученых на чай в пакетиках-пирамидках, а если вред продукта для здоровья окажется подтвержден, запретить продажу такого чая. Дело в том, что нейлоновые пирамидки могут выделять в напиток частицы микро- и нанопластика.

«Действительно, определенные виды чайных пакетиков выделяют микро- и наночастицы в большом количестве, это доказано рядом исследований. На самом деле частицы пластика могут выделять и другие инстант-пакеты, например, те, в которых заваривают крупы», – подтверждает Владимир Шипелин, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Причем основная проблема даже не в том, что нейлоновые пакетики завариваются в кипятке: эти полимеры устойчивы в определенном диапазоне высоких температур. Проблема, в том числе, в самом технологическом процессе изготовления мелкой сеточки из пластика и механическом воздействии, которое эта сеточка «переживает» в процессе использования.

«В обычных – целлюлозных чайных пакетиках, кстати, сварной шов также часто делается с использованием синтетического полимера. Этот полимер, конечно, разрешен для использования в пищевой промышленности, но и он может выделять в напиток частицы – хотя и в меньших количествах, чем пакетик из нейлона», – предупреждает специалист.

Вредны ли пакетики-пирамидки для здоровья

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Несмотря на то, что выделение нано- и микропластика из чайных пакетиков-пирамидок доказано, ученые пока не имеют достаточных оснований говорить, что эти частицы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Насколько это опасно или безопасно – на сегодняшний момент судить нельзя. До сих пор нет убедительных научных данных: насколько вам навредит одна или десять чашек чая из пакетиков-пирамидок, или насколько этот чай уже успел испортить кому-либо здоровье. Есть некие модельные исследования, которые проводились на животных или каких-то клеточных линиях, но это не дает нам ответа на вопрос: в действительности ли пакетики могут вызывать, скажем, рак или нейродегенеративные заболевания», – комментирует Владимир Шипелин.

Стоит учитывать, что нанопластик – это частицы, размер которых меньше одного микрона, микропластик имеет размер больше микрона. При этом в ряде исследований показано, что даже более крупные частицы – величиной от 5 до 20 микрометров –преодолевают барьеры желудочно-кишечного тракта и с кровотоком и лимфотоком распространяются по организму. Но как это влияет на здоровье человека – ученые пока не знают. Для этого нужны длительные специализированные исследования групп людей, которые долгое время контактировали с большим количеством нано- и микропластика. Нужно оценить их здоровье, выявить факторы, приведшие к тем или иным заболеваниям, и определить, есть ли в числе этих факторов «загрязнение» организма частицами синтетических полимеров.

«Однако отсутствие доказательства вреда не дает нам право говорить людям, что микро- и нанопластик безопасен» Владимир Шипелин

Чайные пакетики – только вершина айсберга

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Владимир Шипелин напоминает: каждый день мы контактируем с огромным количеством пластика, и чайные пакетики составляют лишь малую долю «загрязнителей».

«Наибольшее количество пластика мы употребляем в составе бутилированной воды. Каждый раз, когда вы открываете и закрываете крышку бутылки, происходит трение пластика, из-за чего образуются микрочастицы. А когда бутылка опорожнена, на ее стенки воздействует, в том числе, кислород, происходит её окисление и в случае деформации может происходить выделение микрочастиц и мономеров, поэтому от повторного использования пластиковых бутылок необходимо отказаться», – предупреждает Шипелин. Также специалист советует пить воду не из горлышка бутылки, а из стакана – так можно уменьшить количество пластика, попадающего в организм.

Помимо этого, микро- и нанопластик активно выделяется при использовании пластмассовых разделочных досок и контейнеров для еды, особенно во время механического воздействия. Также мы можем потреблять микро- и нанопластик вместе с пищей: больше всего частиц содержат организмы-фильтраторы, такие как устрицы, мидии и гребешки. В одной порции мидий может содержаться порядка 7 микрограммов пластика. Микро- и нанопластик мы можем получить и с мелкой рыбой, которую обычно едят целиком – например, с килькой или корюшкой. И, наконец, мы получаем немало микро- и наночастиц пластика из воздуха.

Поэтому вместо запрета именно чайных пакетиков имеет смысл задуматься об ответственном потреблении, считает Владимир Шипелин. Нужно уделять время сортировке мусора, утилизации и переработке пластиковых отходов, а также заботиться о том, чтобы загрязнение окружающей среды нано- и микрочастицами уменьшилось. Сегодня эти частицы присутствуют в жизни городского жителя практически повсеместно, а вред, наносимый микропластиком здоровью людей и экологии, мы сможем оценить лишь в перспективе.