Один кандидат, одна партия и всеобщая явка: как проходили выборы в СССР

О развитии избирательной системы Советской России с 1918 года до краха СССР читайте в материале РИАМО.

Мало кто из россиян, не заставших советский период отечественной истории, знает о том, что в СССР тоже проводились выборы, причем не только в «перестройку». Более того, и в сталинскую, и в брежневскую эпохи этому мероприятию со стороны государства уделялось крайне серьезное внимание, и во многом именно послевоенные десятилетия сформировали современные выборные традиции и электоральную психологию граждан РФ.

Выборы в Советской России в 1918-1936 годах

Кто имел право выбирать и быть избранным по Конституции РСФСР 1918 года

Фото - © РИА Новости, Рудольф Алфимов

По Конституции РСФСР 1918 года активным и пассивным избирательным правом наделялись граждане РСФСР обоего пола, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет, но не все, а только:

добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли;

солдаты советской армии и флота;

граждане, входящие в первые две категории, но потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.

Кроме того, избирать и быть избранными могли иностранцы, не вступившие в число российских граждан, проживающие на территории Российской Республики для трудовых занятий и принадлежащие к рабочему классу или к не пользующемуся чужим трудом крестьянству.

В той же тринадцатой главе Конституции были перечислены категории лиц, лишенных активного и пассивного избирательного права:

лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;

лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;

частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;

служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;

лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;

лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.

Почему выборы в РСФСР не были всеобщими, равными и прямыми

Фото - © РИА Новости, Олег Иванов

Все выборы проводились в советы разного уровня – специальные представительные органы, представлявшие собой, как считалось, стихийную форму народной самоорганизации, возникшую в ходе революции.

Подробный порядок проведения выборов определялся местными советами согласно инструкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов (ВЦИК).

Любопытно, что избирательная система РСФСР противоречила принципам, заложенным в программу РСДРП(б) еще 1903 года. Последняя содержала требование «сосредоточения всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания», избранного на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права «всех граждан и гражданок, достигших двадцати лет». Программой также предполагалось тайное голосование на выборах. Однако в результате выборы в РСФСР были не только не всеобщими (с запретом на участие в них для категорий граждан, перечисленных выше, к которым постепенно добавлялись новые категории), но также не равными и не прямыми.

Как отмечает кандидат исторических наук Марина Сергеевна Саламатова в своей статье «Советская избирательная система 1918–1936 гг.: преемственность и новации» , одной из основополагающих причин отхода большевиков от изначально декларируемых принципов построения избирательной системы стало их поражение на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года, где они получили менее четверти голосов и ощутимо проиграли эсерам, набравшим около 38% голосов.

Помимо лишения части населения избирательного права, советская власть поставила в неравные условия горожан и крестьян. Конституция 1918 года предусматривала пятикратное преимущество городского населения над сельским при созыве съездов советов разных уровней (статьи 25 и 53 Конституции). Так, Всероссийский съезд советов составлялся из представителей городских советов (один депутат на 25 тысяч избирателей) и представителей губернских съездов советов (один депутат на 125 тысяч жителей).

Как писали советские историки Ю. С. Кукушкин и О. И. Чистяков в «Очерке истории советской Конституции» в 1987 году, «установление не вполне равных норм представительства для городского и сельского населения было вынужденным в такой крестьянской стране, как Россия. В противном случае во всех высших советских органах преобладали бы крестьяне, а не рабочие, руководство пролетариата обществом было бы затруднено. А если учесть и двойственную природу крестьянства как класса мелких производителей, то можно было опасаться и реставрации капитализма в стране» (цитата по вышеуказанной статье М. С. Саламатовой).

Советская власть не отказалась и от многоступенчатой системы выборов, которую сама критиковала до революции. По избирательной системе РСФСР, а затем и СССР, прямыми были только выборы в низовые советы – сельские и городские, а советы более высокого уровня выбирались уже нижестоящими советами. При этом для крестьян количество выборных этапов не только не уменьшилось по сравнению с дореволюционной системой, но даже увеличилось.

В результате новая избирательная система позволила большевикам обеспечить необходимое преимущество рабочих в органах власти. По переписи населения 1926 года в РСФСР горожане составляли 17,3%, а селяне – более 82,7%. При этом на XII Всероссийском съезде Советов, проходившем в мае 1925 года, делегатов от рабочих было 39,2%, от служащих - 29,6%, от крестьян - 31,2%. На XIII и XIV Всероссийских съездах Советов число делегатов от рабочих еще увеличилось: в 1927 году они составили 49,4%, в 1929 году - 56,4%. Таким образом, горожане, составлявшие менее пятой части населения страны, были представлены преобладающим числом делегатов (около 70-80%).

Как проходили выборы в РСФСР в 1918-1936 годах

Фото - © РИА Новости, Юрий Абрамочкин

Помимо лишения избирательных прав части населения и дискриминации крестьян, советская власть также лишила своих граждан тайного голосования – при том, что на различных выборах в России оно существовало с XVIII века.

До 1925 года конкретный порядок голосования определялся местными или региональными органами власти. Так, в избирательной инструкции ВЦИК от 11 августа 1924 года устанавливалось, что «вопрос о закрытом или открытом голосовании определяется губернскими (областными) избирательными комиссиями». При этом обследование выборов, проведенное инструкторами ВЦИК в 1924 году, выявило, что из 46 обследуемых волостей только в одной из них - в Тамбовской губернии – использовалось тайное голосование, во всех остальных случаях голосование было открытым. Любопытно, что в случае проведения тайного голосования не избрали кандидатов, предварительно утвержденных партийной ячейкой, и итоги выборов оказались неожиданными для вышестоящих органов власти.

Видимо, по этой причине открытый порядок голосования на избирательных собраниях был унифицирован, начиная с инструкции о выборах, принятой ВЦИК 13 октября 1925 года. Как отмечает М. С. Саламатова, практика проведения избирательных кампаний 1920-х годов показывала, что открытое голосование в советском государстве использовалось как дополнительный и достаточно простой и эффективный способ контроля за поведением населения на выборах и подавления протестных настроений, возможность оказать давление на избирателей с целью проведения в советы заранее утвержденных кандидатов.

Новеллой советского избирательного права стало проведение выборов не по территориальному, а по производственному принципу – трудовые коллективы голосовали непосредственно на предприятиях. Впрочем, этот принцип был актуален только для городов – в сельской местности выборы проводились традиционно по территориальному принципу. Выборы более высокого уровня - в уездные, губернские, областные, краевые советы – также проводились по территориальному принципу.

При этом в первой половине 1920-х годов производственный принцип был единственным при проведении выборов в городские советы. В результате жители городов, не организованные в трудовые коллективы и не являвшиеся членами профсоюзов, не допускались до участия в избирательных кампаниях с 1918 по 1925 годы. Таким образом, производственный принцип выступал дополнительным способом отстранения от участия в выборах потенциально нелояльных слоев городского населения.

Кроме того, уже в первые годы советской власти большевики покончили с многопартийностью, изначально имевшей место в советах разных уровней. Среди делегатов губернских съездов советов представителей других партий не осталось уже в 1922 году, уездных съездов советов – в 1923-м (подробнее об этом можно прочитать в статье М. С. Саламатовой «Большевики и оппозиционные партии на выборах в Советы: способы формирования однопартийной политической системы (1918 - 1923)»).

Выборы в СССР в 1936-1987 годах

Избирательные права по Конституции СССР 1936 года

Фото - © РИА Новости, Юрий Абрамочкин

В главе XI новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, наконец были установлены всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосовании, причем именно эти формулировки были использованы в статьях 135, 136, 139 и 140.

Избирательные права гарантировались всем гражданам СССР, достигшим 18 лет, «за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав». Отмена лишения классово чуждых элементов избирательных прав объяснялась тем, что этих элементов практически не осталось и «грани между классами стираются».

При этом, как напоминают в своей статье «Избирательное законодательство и выборы в 1937-1987 гг.» юрист В. П. Журавлев и историк В. В. Фортунатов, действие статей Уголовного кодекса о поражении в правах (п. «д» ст. 20 УК РСФСР 1926 года) и лишении избирательных прав (п. «а» ст. 31 УК РСФСР 1926 года) сохранялось еще на протяжении двух десятилетий и было отменено только Законом СССР от 25 декабря 1958 года «Об отмене лишения избирательных прав по суду».

Любопытно, что главный оппонент Сталина Троцкий в своей книге «Преданная революция» критиковал, в частности, введение тайного голосования: «Если принять на веру, что политическое равенство отвечает достигнутому социальному равенству, то загадочным представляется вопрос: почему же в таком случае голосование должно отныне ограждаться тайной? Кого собственно боится население социалистической страны и от чьих покушений требуется защищать его?». На этот свой вопрос Троцкий отвечал так: «Это все та же бюрократия, от имени которой говорит и действует Сталин».

Как формировался Верховный Совет СССР

Фото - © РИА Новости, Э. Котяков

Вместо временных съездов советов новым высшим органом власти в СССР стал постоянно действующий Верховный Совет СССР, состоявший из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.

Депутаты в Совет Союза избирались по одному от каждого избирательного округа, которые формировались по принципу численности населения в 300 тысяч человек. Как подчеркивают В. П. Журавлев и В. В. Фортунатов, в разных регионах тогдашнего СССР пропорции между возрастными группами были разными, и в силу этого обстоятельства число избирателей, обладавших активным избирательным правом, могло существенно отличаться от округа к округу. Тем самым, полагают ученые, принцип равного избирательного права фактически нарушался.

Выборы в Совет Национальностей производились по другой системе. В каждой союзной республике создавалось 25 округов и, соответственно, избиралось 25 депутатов. В автономных республиках было по 11 избирательных округов и по 11 депутатов. От автономных областей избиралось по пять депутатов, а от национальных округов – по одному депутату.

По словам В. П. Журавлева и В. В. Фортунатова, такое распределение депутатов по национальным территориальным образованиям также вызывало вопросы. Например, почему разные по числу жителей субъекты Союза одного уровня оказывались представленными равным числом депутатов? Или почему РСФСР получила большинство мест в Совете Национальностей, имея в своем составе большинство автономных республик, автономных областей и все национальные округа?

Как проходили выборы по Конституции СССР 1936 года

Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета закреплялось за общественными организациями всех уровней (центральных, республиканских) и за общими собраниями трудящихся, служащих и военнослужащих (ст. 57 Конституции СССР).

В основу выборов депутатов Верховного Совета СССР была положена мажоритарная система, то есть побеждал кандидат, набравший абсолютное большинство голосов избирателей. Если этого не происходило, назначалось повторное голосование.

Хотя Конституция СССР и Положение о выборах в Верховный Совет СССР не исключали проведения выборов на альтернативной основе, на практике избирателям предлагалось голосовать за одного кандидата, выдвинутого так называемым «блоком коммунистов и беспартийных» (в 1937 году Верховный Совет СССР в были избраны 855 коммунистов и 288 беспартийных).

Как отмечают В. П. Журавлев и В. В. Фортунатов, выдвижение одной согласованной кандидатуры от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», по мнению многих специалистов, изменило саму сущность избирательного права. Фактически избирателям предлагалось сказать «да» или «нет» тому или иному единственному кандидату, одобрить или не одобрить в лице этого кандидата политику советского государства. Таким образом, фактически выборы превращались в плебисцит или референдум.

Авторы статьи также отмечают, что, несмотря на конституционный принцип тайного голосования и наличие кабин для голосования на избирательных участках, очень многие избиратели в эти кабины не заходили, опасаясь, что их уединение может представлять интерес для представителей НКВД (под контролем этой организации и проводились все выборы).

Как осуществлялась пропаганда выборов в СССР

Фото - © РИА Новости, Иван Шагин

В своей статье В. П. Журавлев и В. В. Фортунатов приводят примеры активной агитации высшего руководства страны и Коммунистической партии за участие населения в выборах.

«Это действительно всенародный праздник наших рабочих, наших крестьян, нашей интеллигенции. Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действительно демократических выборов, никогда! История не знает такого другого примера», - говорил И.В. Сталин, выступая на митинге избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 года.

Как отмечают В. П. Журавлев и В. В. Фортунатов, обстановка, в которой проходили выборы, производила особенно сильное впечатление на жителей деревни и представителей городских низов, пожилых и малограмотных людей.

«Запоминались поездки на санях, грузовиках и, конечно, легковых автомобилях. В дни выборов работали буфеты. Обстановка была праздничной» из статьи юриста В. П. Журавлева и историка В. В. Фортунатова

В результате явка на выборах Верховного Совета СССР регулярно приближалась к 100%. Так, в 1937 году в голосовании приняло участие 96,8% избирателей, а в 1954-м – уже 99,84%.

Советы разного уровня избирались не одновременно, а поэтапно: сначала союзные структуры, затем – республиканские и, наконец, региональные. Таким образом, граждане СССР практически ежегодно участвовали в выборах различных советов.

Со временем участие населения в выборах, как отмечают В. П. Журавлев и В. В. Фортунатов, превратилось в необременительную привычку, а роль института выборов была крайне незначительна.

«Отсутствие реальной политической конкуренции, монополия КПСС на власть при неспособности проводить своевременные реформы обусловили распространение в 60-70-х годах социальной апатии, но и накопление потенциала недоверия к закостеневшей политической системе», - полагают авторы статьи.

Развитие избирательной системы СССР в 1970-80-е годы

Фото - © Первые выборы президента РСФСР, 12 июня 1991 года. Подсчет голосов избирателей./РИА Новости, Сергей Птицын

Принятие в 1977 году новой Конституции СССР не повлекло за собой существенных изменений в избирательной системе. Практика «выборов без выбора» сохранялась до 1987 года, когда на выборах в местные советы депутатов трудящихся граждане СССР впервые получили возможность ограниченного выбора между несколькими кандидатами.

Закон «О выборах народных депутатов СССР» (1 декабря 1988) ввел в обиход важнейший принцип избирательного права – принцип состязательности кандидатов. Новый порядок выборов обеспечивал избирателю возможность выбора из нескольких кандидатур путем свободного волеизъявления. Правда, по этому закону состоялись только одни выборы народных депутатов СССР (в 1989 году), а через четыре года после его принятия Советский Союз прекратил свое существование.