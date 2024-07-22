Наручники, мольбы о помощи и две погибшие: что произошло на квесте в Махачкале

В материале РИАМО рассказываем, что произошло на квесте, на котором погибли две девушки и один пострадавший находится в больнице.

22 июля около двух часов ночи во время прохождения квеста в Махачкале начался пожар, в результате которого погибли две девушки. Еще один пострадавший находится в больнице. Что произошло на хорроре и почему сгорело подвальное помещение, разбираемся в материале.

Пожар в подвале «Дома ужаса» и мольбы о помощи

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По данным телеграм-канала Mash, погибшие девушки поехали на квест с друзьями, одна из них была там с мужем. Сначала компания должна была встретиться дома, но планы изменились и ребята отправились на квест «Дом ужасов». Компания проходила квест в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова в Махачкале. Сейчас он закрыт.

В описании к квесту говорится: «Успейте выбраться из дома ужасов, пока вы еще живы», а посещать его можно уже с 12 лет. Посетителей этого квеста заковывали наручниками, а задача была выбраться. По информации СМИ, именно из-за того, что люди были закованы, во время пожара они не смогли выбраться. Молодые люди кричали и молили прохожих помочь им выйти.

Пожар начался, когда ведущий поджег перчатку и бросил ее туда, где лежали бензопилы с керосином. Девушки не смогли выбраться из квест-комнаты самостоятельно, обе умерли в больнице. Пострадал еще один мужчина получил ожоги и сейчас находится в больнице.

Муж 19-летней погибшей студентки Асият, 20-летний Саид, находится в реанимации с ожогами 50% тела и еще не знает, что стал вдовцом. Вторая девушка, 25-летняя Мадина, получила ожоги 97% тела и скончалась в больнице.

В Минздраве Дагестана сообщили, что одна из жертв пожара отравилась угарным газом, вторая умерла, получив ожоги всей поверхности тела.

В некоторых СМИ сообщают, что одна из погибших была прикована к стулу наручниками, но пока подтверждений этому нет.

Что известно об опасном квесте в Махачкале

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По информации телеграм-каналов, совладельцем квест-рума является известный КВНщик из команды «Сборная Дагестана» Гусейн Ибрагимов. Сообщается, что он вызван на допрос.

У квест-рума много положительных отзывов, но есть и жалобы. Так, клиенты говорят, что детей туда пускают без взрослых, людей (и детей в том числе) привязывают, надевают на них мешки. Говорят и о том, что актеры переигрывают, уделяют мало внимания загадкам и откровенно избивают посетителей.

«Дом ужасов» специализируется исключительно на хоррор-квестах и сценарии часто связаны с попытками выбраться из клеток, убежать от маньяка с бензопилой, освободиться от наручников и прочими опасностями.

До несчастного случая все хорроры завершались благополучно. В этот раз трагедии избежать не удалось. Что стало ее причиной, предстоит выяснить следователям. По версии, которую озвучивают многие СМИ, виновником стал сотрудник, бросивший перчатку в сторону бензопилы.

Реакция Следственного комитета на происшествие в Махачкале

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Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по РД возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица.

Кроме того, прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала проверку в связи с пожаром в квест-комнате в Махачкале.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении ведомства.

Отреагировали на трагедию и депутаты. Так, депутат Султан Хамзаев заявил RT, что квесты давно переросли в экстремальный формат сервисных услуг, где никто не требует медсправок и людей доводят до критических ситуаций. По его словам, система контроля за таким бизнесом выработана слабо. Он предлагает лицензировать квесты, устанавливать факторы безопасности, качество обслуживания и необходимость медицинской помощи. Ну, а депутат Виталий Милонов предложил потенциально опасные квесты запретить.