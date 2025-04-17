Мошенники и самозапрет на кредиты: как преступники используют новый закон в своих схемах

Серьезный вызов, с которым столкнулась банковская система и все общество в последние годы — это кредитное мошенничество. За последний год его масштабы значительно выросли. Так, по оценкам Банка России, около 40% похищенных средств в 2024 году — это кредитные деньги. При этом в 2023 году их было около 25%. Таким образом, жертвы киберпреступников все чаще лишаются не только своих накоплений, но и средств, взятых в долг.

Самозапрет на кредиты защищает россиян от мошенников

Фото - © РИА Новости

В ответ на сложившуюся ситуацию в стране было принято сразу несколько законодательных новаций, которые призваны стать дополнительной защитой от злоумышленников. Так, по инициативе ЦБ с 1 марта 2025 года начал работать механизм самозапрета — теперь россияне могут через «Госуслуги» добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа, чтобы обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит на их имя.

«Кстати, еще в 2022 году Банк России рекомендовал банкам и МФО давать возможность клиентам установить так называемые самоограничения. Это лимиты на переводы, запрет на выдачу кредитов — вплоть до полного отключения банковского обслуживания. Многие банки внедрили у себя эту возможность. Но человеку надо было обращаться во все кредитные организации, где у него были открыты счета, с просьбой установить запреты», — отметил начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов на встрече с журналистами.

Теперь же у каждого человека есть законное право установить самозапрет и сделать это, выбрав нужные параметры: например, это может быть не только полный запрет на выдачу всех видов кредитов, но и отдельно запрет на выдачу займов в МФО или на выдачу кредитных карт. Установить его можно сразу на все банки и МФО через «Госуслуги» — гражданин может выбрать все нужные ему параметры онлайн. С сентября услуга будет доступна и во всех МФЦ.

Если россиянину, у которого установлен самозапрет, понадобится кредит или заем, отменить ограничения можно через Госуслуги или, в будущем, МФЦ. Самозапрет действует бессрочно до тех пор, пока человек сам не решит его снять или изменить его параметры. Снимать и устанавливать самозапрет можно неограниченное число раз. Эта услуга бесплатная, напомнили в ЦБ.

Теперь, рассматривая заявку на кредит или заем, кредиторы должны убедиться, что у заявителя не установлен запрет. Если при установленном самозапрете гражданину все равно выдали кредит или заем, то кредиторы не смогут требовать у него выплату долга. Человек не должен будет исполнять обязательства по такому договору и сможет исключить информацию о нем из своей кредитной истории.

Схемы мошенничества с самозапретом на кредиты

Фото - © Unsplash.com

Любопытно, что мошенники уже пытаются получить доступ к банковским данным россиян, ссылаясь именно на закон о самозапрете на кредиты. Марданов рассказал о схеме, которую злоумышленники сейчас активно используют.

Клиенту банка, который установил самозапрет сразу, как только увидел новость об этом, позвонила женщина и представилась сотрудницей бюро кредитных историй. Она сказала, что при установке самозапрета произошла техническая ошибка, поэтому бюро не может поставить отметку в кредитной истории — а значит, все еще есть риск, что мошенники смогут оформить на человека кредиты. Далее женщина сказала, что пришлет ссылку — нужно по ней перейти и заново ввести свои данные. Хорошо, что человек, которому позвонили мошенники, знал, что самозапрет ставится через «Госуслуги», и решил на всякий случай перепроверить лично еще раз. Положив трубку, он сразу же зашел на «Госуслуги» и убедился, что все подключено и никаких сообщений об ошибке не приходило. Из бюро ему прислали уведомление, что внесли в кредитную историю информацию о запрете.

«Получается, что мошенники очень быстро используют новостную повестку. Они могут представиться сотрудником „Госуслуг“, бюро кредитных историй и банка. И потом спрашивают, устанавливал ли гражданин самозапрет. От ответа зависит дальнейшая легенда. Если человек отвечает „да“, то говорят, что при установке самозапрета произошел сбой и необходима проверка. Если отвечает, что не ставил, то сообщают, что по ошибке подключили услугу и стоит проверить, нужно ли ограничивать себе кредиты и какие именно. Вдобавок могут запугать тем, что банки заблокируют счета, если прямо сейчас не разобраться с самозапретом. А потом отправляют ссылку, которая ведет на фейковый сайт „Госуслуг“. Если ввести там свои данные, то мошенники получают доступ к аккаунту. Еще по ссылке может быть файл с вирусом: если его скачать, украдут не только личные данные с устройства, но и содержание уведомлений с секретными кодами», — отметил начальник ГУ Банка России по ЦФО.

Период охлаждения при выдаче кредитов и займов: что это такое и зачем надо

Фото - © Медиасток.рф

Еще одна законодательная новация ЦБ в этом году — это период охлаждения при выдаче кредитов и займов. С 1 сентября 2025 года получить деньги в сумме от 50 тысяч до 200 тысяч рублей по кредиту или займу можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не раньше чем через 48 часов.

«Период охлаждения дает возможность взвесить риски и оценить, для чего на самом деле берутся заемные деньги. Иными словами, это время „на подумать“, что особенно важно, когда человек находится под влиянием телефонных мошенников. С большой вероятностью, он успеет прийти в себя, посоветуется с близкими, позвонит в банк, все уточнит и осознает, что звонили мошенники» — пояснил Марданов.

Период охлаждения не будет действовать на суммы до 50 тысяч рублей, чтобы не осложнять жизнь людям, которым срочно понадобилась небольшая сумма. Паузы не будет и в случаях, когда покупатель берет кредит на товар или услугу в точке продаж лично. Период охлаждения не относится к ситуациям, когда кредит оформляется с созаемщиками, а также когда деньги направляются на рефинансирование займа и долг при этом не увеличивается. Кроме того, по аналогии с самозапретом на кредиты, охлаждение не будет распространяться на ипотеки, автокредиты, образовательные кредиты, то есть там, где риски мошенничества минимальны.

Как отметил Марданов, Банк России сможет изменять параметры периода охлаждения, когда будет понятно, насколько банки эффективно противодействуют кредитному мошенничеству. Например, для добросовестных банков период охлаждения могут сократить. Эти критерии будут разработаны чуть позже. А при выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет взыскивать долг, начислять проценты и передавать долг коллекторам.