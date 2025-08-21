«Минимум 16 тысяч»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Минимальная стоимость набора для школы составила около 5 тысяч рублей

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) провели свои расчеты и сделали вывод, что в 2025 году минимальная стоимость необходимого набора школьных товаров в крупных торговых сетях снизилась в среднем на 18% по сравнению с прошлым годом.

При этом в минимальный набор входят:

набор школьных канцтоваров,

школьная форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек),

кроссовки,

чешки,

футболка,

спортивные брюки,

школьный рюкзак.

Базовая стоимость комплекта школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года составила 5228 рублей для мальчика и 4768 рублей для девочки. Год назад набор для мальчика стоил 6254 рубля, для девочки — 6006 рублей.

По данным все того же аналитического центра, стоимость необходимого комплекта школьных товаров в торговых сетях оказалась в три раза ниже, чем в среднем по стране: платформа «Чек Индекс» оценила средние расходы россиян на покупку аналогичного набора товаров в 16218 рублей.

Набор школьных канцтоваров, включающий тетрадь, школьный дневник, альбом для рисования, авторучку, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейку, в крупных торговых сетях снизилась за последние 12 месяцев на 4%, говорится в аналитическом материале. Сейчас такой набор стоит 398 рублей, а год назад его цена была 415 рублей.

«Канцелярский набор подешевел благодаря снижению минимальных цен на школьные тетради (-28% за год) в среднем до 7,5 рублей за штуку, а также на авторучки (-19,5%) и пеналы (-19%)», — говорится в материале.

Уточняется, что сильнее всего на снижение повлияла стоимость одежды. Минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38%, до 850 рублей, хлопковой рубашки для мальчика — на 45%, до 624 рублей, блузки из хлопка для девочки — на 67%, до 574 рублей, юбки — на 63%, до 623 рублей.

Что на самом деле: собрать ребенка в школу обойдется минимум в 16 тысяч рублей

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

На самом деле собрать ребенка в школу на пять тысяч рублей возможно, только если форма осталась с прошлого года, рюкзак не износился и в ботинки еще можно влезть. На первоклассника точно уйдет гораздо больше.

«Не знаю, как можно обойтись этим минимальным набором, если и рубашек нужно точно больше одной, сменная обувь и прочее. Да и покупать самое дешевое ребенку не будешь — все это порвется и сломается очень быстро. Я закладывала не меньше 20 тысяч, чтобы мой пятиклассник пошел в школу одетый, обутый, с хорошим рюкзаком и полным набором канцтоваров», — говорит мама двоих детей Вероника.

Другая мама шестиклассницы Анна рассказала, что только форма для дочери со сменной блузкой для школьных будней обошлась ей в 18 тысяч рублей. К этому нужно прибавить еще ботинки в среднем около трех тысяч рублей и канцелярские товары, которые обойдутся точно не ниже 5-7 тысяч рублей.

Родители уточняют, что прибавить к этому нужно еще учебные тетради, которые закупают в школах, цветы для учителя, гаджеты (например, многие покупают детям смартфоны или смартчасы, чтобы оставаться на связи).

«Минимум 25-30 тысяч рублей, если не покупать ничего сверхнеобходимого. Школа сегодня — дорогое удовольствие. Но мы уже опытные родители, начали все покупать еще в начале лета. Сейчас покупаем только форму, так как за лето дети обычно вырастают», — делится секретами экономии Анна.

Подтверждают слова родителей специалисты платформы фискальных данных «Такском», которые проанализировали более 50 миллиардов кассовых чеков и пришли к выводу, что средняя стоимость ручки, например, в июле — августе 2025 года выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составила 51,33 рубля, а стоимость карандаша уменьшилась на 11,7% и составила 73,36 рубля. Средняя стоимость тетради составляет 36 рублей, блокнота — 116,18 рубля.

За ботинки для мальчика в среднем придется отдать 3287,83 рубля, а для девочки — 2813,76 рубля. Рубашки стали дороже на 5,9%, и покупка для мальчика обойдется в 1690,32 рубля, а для девочки — в 1239,72 рубля. Брюки стоят около двух тысяч рублей, пиджак для мальчика около пяти тысяч, для девочки – около 3,5 тысяч.

Во сколько в среднем обойдутся сборы в школу в 2025 году

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В итоге, исходя из опросов и публикаций в СМИ, школьные сборы имеют довольно большой «разбег» в цене — от 16 до 65 тысяч рублей. Хотя, конечно, максимальная стоимость не ограничена.

Итак, на одежду и обувь уйдет в среднем от 10 до 15 тысяч рублей. Можно сэкономить и купить не специально школьную форму, например, а просто классический костюм — перед учебным годом само название «школьный» добавляет стоимости. Поэтому если позволяет устав школы, можно обойтись простыми классическими брюками или юбкой и пиджаком или жилетом. Канцелярские товары обойдутся в среднем от 5 до 15 тысяч в зависимости от количества и качества тетрадей и ручек, за рюкзак придется отдать еще около семи тысяч, есть модели и дешевле — около 2,5 тысяч рублей. К этому прибавить учебные дополнительные материалы, цветы учителям, гаджеты — и итоговая сумма вырастает до 75 тысяч рублей и выше. Если покупать только необходимое, то средняя цена будет варьироваться от 15 до 30 тысяч рублей.

Дороже всего, естественно, будет собрать в школу первоклассника, которому все нужно купить впервые. В остальных классах есть надежда, что какие-то вещи остались с прошлого года и их еще можно использовать.