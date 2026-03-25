Лимитированные версии: каковы перспективы ограничения трафика провайдерами в России

Интернет-провайдер «Дом.ру» ввел ограничения скорости для части абонентов в ряде крупных городов России, потребляющих большой трафик — об этом стало известно в середине марта. Тестирование началось в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов. Между тем, по мнению экспертов, подобную практику со временем могут ввести и другие поставщики интернет-услуг.

Почему в России заговорили об ограничении трафика

О том, что для 267 клиентов провайдера цифровых услуг «Дом.ру» ограничат скорость в связи с повышенным расходом трафика, в пресс-службе компании 16 марта сообщили ТАСС. Представители провайдера отметили, что ограничения коснутся пользователей из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.

В случае превышения лимита в 3 ТБ у клиентов будет снижена скорость передачи данных до 50 Мбит/c — как отметили в компании, этого будет достаточно для использования основных цифровых сервисов. При этом абонент сможет сохранить скорость за доплату в 100 рублей за каждые 500 ГБ, либо дождаться начала следующего расчетного периода — тогда она восстановится автоматически.

«Все тарифы оператора являются и остаются безлимитными. Проект был инициирован "Дом.ру" в связи с результатами проводимых в течение нескольких лет проверок по потреблению трафика и выявленными нарушениями», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что в 1 260 случаях сверхпотребления значимая часть клиентов являются юрлицами и используют интернет для коммерческих целей, а также перепродают трафик. Представители пресс-службы также пояснили, что такие нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, поскольку 1% данных абонентов потребляют более 15% от общего трафика в сети «Дом.ру».

Почему провайдеры внимательнее следят за трафиком

Операторы начинают внимательнее следить за использованием трафика из-за роста нагрузки на домашние сети — такое мнение в беседе с РИАМО высказал основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Можно ожидать, что провайдеры будут внимательнее следить за тем, как именно используется домашний интернет. Но это не обязательно приведет к каким-то серьезным изменениям для большинства пользователей», — сообщил эксперт.

Он отметил, что за последние годы характер интернет-трафика сильно изменился. Домашние сети стали гораздо более нагруженными — люди смотрят потоковое видео в высоком качестве, активно используют облачные сервисы, играют онлайн, а также подключают десятки устройств в квартире. Интернет-трафик продолжает расти, количество устройств в домах увеличивается, а требования пользователей к скорости и стабильности соединения становятся выше.

Владислав Кокунцыков также указал на то, что сам факт появления новостей об ограничении скорости для пользователей в связи с повышенным расходом трафика показывает — телеком-рынок постепенно меняется.

«В таких условиях операторы будут искать способы балансировать нагрузку на сети. Иногда это означает модернизацию инфраструктуры, иногда — пересмотр тарифной политики, а иногда — введение ограничений для нетипичных сценариев использования» Владислав Кокунцыков основатель и руководитель компании «Кибербастион»

По словам специалиста, для людей, которые работают из дома, риски минимальны. Обычная удаленная работа — видеозвонки, доступ к рабочим сервисам, обмен файлами — уже давно стала стандартной практикой и не воспринимается провайдерами как коммерческое использование сети.

«Поэтому я бы не драматизировал происходящее. Скорее мы видим обычный процесс адаптации рынка к растущему объему интернет-трафика и новым моделям использования сети. Интернет остается ключевой инфраструктурой для миллионов людей, и провайдеры так же заинтересованы в его стабильной работе, как и сами пользователи», — подчеркнул Владислав Кокунцыков.

На ком может отразиться ограничение трафика провайдерами

Ограничения скорости и трафика способны создать проблемы для людей, работающих с большими объемами данных — например, фотографов. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин.

«В действиях интернет-провайдера «Дом.ру» усматриваются нарушения «Закона о защите прав потребителей», ФАС уже заинтересовалась этим случаем. Если этому факту регулятором не будет дана правовая оценка и такая практика распространится среди операторов, то могут пострадать «удаленщики» профессий, связанных с передачей больших объемов данных, например, фотографы», — сказал Щукин.

Он пояснил, что в необработанном исходном виде фотографии, снятые на профессиональные цифровые камеры, могут достигать сотен мегабайт каждая.

«Также пострадают профессии, связанные с обработкой видео, например, режиссеры монтажа, видеооператоры, видеографы и подобные, в которых требуется обмен файлами значительных объемов. Таких абонентов путем ограничения скорости будут стимулировать на переход на более дорогие тарифы, чтобы скомпенсировать недостаточные вложения оператора связи в коммуникационную инфраструктуру», — отметил эксперт.

Каковы перспективы ограничения трафика провайдерами

По мнению Александра Щукина, в случае отсутствия правовой оценки от регулирующих органов другие интернет-провайдеры также могут прибегнуть к такой форме компенсации своих расходов, как ограничение трафика. В этом случае остается надеяться лишь на невидимую руку рынка, которая должна отрегулировать подобную ситуацию экономическими методами.

«Пользователи там, где это технически возможно, начнут уходить от ограничивающих их операторов и переключаться на провайдеров с более современной и производительной инфраструктурой, позволяющей пропускать большие объемы трафика», — прогнозирует собеседник РИАМО.

Времена, когда трафик в проводных сетях был лимитированным и платным, минули давным-давно — в 2026 году подобное ограничение, хоть и завуалированное в виде скорости, выглядит дико и уж во всяком случае неуместно, отмечает эксперт.

Вряд ли большинство пользователей, потребляющих значительный трафик, изменят свои привычки и потребности — скорее они перейдут к другому оператору связи, который не станет ограничивать канал за каждый потребленный гигабайт. Благо, конкуренция в большинстве крупных городов России в предоставлении проводного доступа к сети высокая и выбор чаще всего имеется, заключает Александр Щукин.