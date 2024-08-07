Лихорадка Западного Нила: можно ли заразиться от человека и как себя защитить

В материале РИАМО рассказываем о лихорадке Западного Нила, где есть риск заразиться и как этого избежать.

В России зафиксированы первые случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Уже известно о 14 заболевших в Татарстане, трех в Рязанской области и двух в Астраханской. В Роспотребнадзоре сообщают, что не исключено появление новых случаев заболевания. При этом в прошлом году всего было зарегистрировано семь случаев лихорадки.

Лихорадка Западного Нила - откуда эта болезнь

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Лихорадка Западного Нила – это вирусная инфекция, которая передается через укусы комаров и клещей. Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, в России эндемичными районами являются южные регионы страны, а потепление климата стало причиной того, что инфекция стала встречаться в Центральной части России и Поволжье.

Болезнь эта не новая, в Астраханской области лихорадка Западного Нила регистрируется с 1963 года, а первый случай в мире был зарегистрирован в 1937 году – вирус нашли у жительницы Уганды. В 1960-х годах вирус появился в Европе из-за того, что резервуаром вируса являются птицы и грызуны, а переносчиком становятся комары и клещи. В России в 1999 году была вспышка заболевания, и с тех пор лихорадка регулярно появляется в российских регионах.

У лихорадки Западного Нила есть сезонность – заболевают ей с июня по октябрь, когда есть хорошие условия для развития комаров. Чаще заболевают молодые люди и дети.

От кого и как можно заразиться лихорадкой Западного Нила

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В природе носителем вируса являются птицы и реже грызуны. Птиц, которые живут у воды или на воде, в том числе и перелетные, кусают комары, заражаются и становятся переносчиками болезни. Человек инфицируется через укус комара или клеща.

Возбудителем лихорадки является вирус Западного Нила, который относится к роду флавивирусов, представителями которого считаются также желтая лихорадка и лихорадка денге. Восприимчивость человека к лихорадке Западного Нила очень высокая, специалисты выделяют семь генотипов вируса, где самыми опасными являются первый и второй.

Сам зараженный не является заразным, так как в организме человека вирус размножается плохо. Из открытых источников известно о единичных незначительных случаях заражения при трансплантации органов, переливании крови и грудном вскармливании.

Симптомы лихорадки Западного Нила

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Вирусная инфекция может поражать центральную нервную систему и приводить к менингитам или менингоэнцефалитам. Протекает болезнь в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. Увеличиваются лимфатические узлы, может быть рвота и тошнота.

Симптомы могут появляться все сразу, а могут проявляться в легкой форме, и лихорадку можно спутать с обычной простудой.

Болезнь может протекать в тяжелой форме и вызывать, помимо головной боли и высокой температуры, ригидность шеи (отсутствие реакции на стимулы), помрачение сознания, дезориентацию, тремор, судороги и паралич. Но врачи отмечают, что случаи тяжелого протекания болезни встречаются гораздо реже – примерно у одного из 150 зараженных. Сложнее всего лихорадку переносят люди со сниженным иммунитетом. К группам риска по осложнениям относятся люди старше 60 лет, диабетики, онкологические больные и реципиенты трансплантатов органов.

Инкубационный период в основном длится от двух до шести дней, однако может составлять также 14 дней. У людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать несколько недель.

Что делать, если заболел лихорадкой Западного Нила

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При проявлении симптомов нужно обратиться к врачу, даже если кажется, что ничего страшного не происходит. Лечение заболевания проходит по симптомам. При отсутствии осложнений большинство пациентов полностью выздоравливают. Как правило, недомогания длятся от трех до шести дней, в течение нескольких недель могут сохраняться усталость и слабость.

Заболевшим с осложнениями часто требуется госпитализация. По словам специалистов, большинство переболевших получают пожизненный иммунитет и повторно не болеют.

Как не заболеть лихорадкой Западного Нила

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Чтобы избежать заражения лихорадкой Западного Нила, нужно защищаться от укусов комаров, особенно в тех регионах, где зафиксированы случаи заболевания. Нужно использовать репелленты, москитные сетки, фумигаторы, контролировать, чтобы на садовых и дачных участках не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах, носить закрытую одежду. Для того, чтобы комары не кусали, можно использовать народные средства – масло гвоздики, например, цитрусовые, то есть сделать свою кожу максимально ароматной, а значит, «невкусной» для кровососущих.

В городах и поселках обычно проводят дезинсекционную обработку парков, водоемов, подвальных помещений и прочих мест, где есть риск появления комаров. Свой дачный участок тоже можно обработать, обеспечив дополнительную защиту.