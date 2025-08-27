Курс евро к рублю в сентябре: прогнозы аналитиков

Что будет с курсом евро к рублю в сентябре, читайте в материале РИАМО.

Курс европейской валюты к рублю в сентябре будет определяться рядом факторов, главными из которых выступают геополитика, ключевая ставка ЦБ, продажа валюты экспортерами.

В сентябре курс евро будет находиться в диапазоне 93-96 рублей

Динамика курса евро к рублю в основном будет коррелировать с тем, как будет вести себя курс доллара к рублю. То есть основная динамика пары евро/рубль будет зависеть от геополитики, ставки ЦБ РФ и объемов продажи валюты экспортерами, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Чем стремительнее будет снижать ставку ЦБ РФ, тем сильнее это может повлиять на курс рубля, поскольку смягчение ДКП обычно оживляет кредитование, а через это растут объемы импорта, а значит может повыситься спрос на валюту, что негативно повлияет на курс рубля», — отмечает он.

Европейская валюта в сентябре может продолжить укрепляться к доллару, предполагает Потивин. В сентябре пройдет знаковое заседание ФРС США, по итогам которого ставка по долларам, вероятно, будет снижена. Плюс к этому американский Центробанк может дать прогнозы по динамику ДКП в Штатах до конца года. Если это вызовет укрепление евро против доллара, то соответствующим образом это отразится и на курсе евро к рублю, уверен эксперт.

«Мы считаем, что в сентябре курс евро будет находиться в диапазоне 93-96 рублей», — прогнозирует Потавин.

Курс евро уже в сентябре 2025 года может достичь 95-100 рублей

Вектор евро в сентябре вряд ли будет отличаться от траектории доллара и юаня к рублю, разве что темпом изменения, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«В целом, на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ и отмены обязательной продажи выручки экспортеров, прогнозируем дальнейшее укрепление курсов инвалют, и евро не будет исключением. А скорость пары евро/рубль будет зависеть от решимости ФРС США снижать свою ставку», — говорит эксперт.

По его словам, есть вероятность того, что курс евро к рублю будет даже быстрее повышаться и уже в сентябре устремится в центр диапазона 95-100. Достижение верхней границы — это, скорее, среднесрочная перспектива (конец осени), добавляет Зельцер.

При снижении ключевой ставки ожидается обесценение рубля

С марта 2025 года евро торгуется в боковом тренде, сейчас курс составляет 93 рубля, констатирует ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

На курс евро влияют те же монетарные макрофакторы, что и на курс доллара, но к ним добавляется и сам курс доллара к евро, подчеркивает он.

«Рынок ожидает продолжения цикла снижения ставок Банком России на заседании в сентябре из-за продолжающейся пять недель подряд дефляции. При снижении ставки в диапазон 14-15% мы ожидаем начала обесценения рубля, так как рублевые доходности снизятся, и инвесторы будут искать иные варианты размещения средств», — полагает эксперт.

По его мнению, отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами вкупе со снижением ставки может оказать давление на курс рубля. Ранее экспортеры продавали около 100% валютной выручки и размещали их в рублях под высокую ставку. Сейчас доходности рублевых инструментов значительно снизились, кривая бескупонной доходности опустилась ниже 14%, трехмесячные ставки денежного рынка снизились до 16,5%, против 17,5% месяцем ранее.

Осенью сезонно растет импорт. Снижение ставки может его простимулировать за счет увеличения объемов кредитного импорта и сократить внешнеторговый баланс. Дополнительное давление может оказать снижение нефти на фоне сезонного спада спроса в сентябре и роста добычи ОПЕК+, объясняет Бредихин.

Также на курс евро к рублю влияет отношение евро к доллару, указывает он. В последние годы оно находится в диапазоне от 1,05 до 1,25. С начала 2025 года евро укрепилось к доллару из-за введения таможенных тарифов Дональдом Трампом. Индекс доллара DXY ослаб на 10% с начала года и сейчас находится около минимумов за два года. Заключение сделок по торговым тарифам со странами ЕС может охладить евро, но мы не ожидаем значительных изменений в сентябре по паре евро/доллар, говорит эксперт.

«Относительно российской валюты мы также не ждем существенных колебаний и прогнозируем курс в диапазоне 92-96 рублей за евро из-за продолжающегося цикла снижения ставок», — заключает Бредихин.