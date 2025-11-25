Курс евро к рублю в декабре 2025 года — прогнозы аналитиков

Каким будет курс европейской валюты к российской в последний месяц 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Курс евро к рублю в декабре будет определяться через кросс-курс

Обменный курс евро подвержен высокой волатильности из-за ряда факторов, отмечает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Евгений Сумароков. Экономические показатели еврозоны, такие как рост ВВП, уровень занятости и инфляция, играют значительную роль в курсообразовании. Решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно процентных ставок и денежно-кредитной политики также могут влиять на курс евро, говорит эксперт.

Другими факторами, способствующими волатильности евро, являются политические события в еврозоне, такие как выборы и изменения в политике, а также различия в экономических показателях стран-членов валютного блока. Мировые экономические условия, торговые отношения и настроения инвесторов также влияют на обменный курс евро. Кроме того, геополитические события и рыночные спекуляции могут приводить к резким колебаниям курса, добавляет Сумароков.

«Курс евро по отношению к рублю во многом будет определяться через соотношения евро/доллар и рубль/доллар, то есть через кросс-курс. Торгово-экономические отношения России и Евросоюза сокращаются на фоне нарастающего санкционного давления со стороны недружественных стран Запада, поэтому расчеты в евро и спрос на эту валюту со стороны российских контрагентов снижается. Поскольку EUR/USD является наиболее активно торгуемой валютной парой, динамика курса евро может определяться также и политическими событиями и экономической ситуацией в США. Изменения в денежно-кредитной политике США — в частности, корректировка процентных ставок Федеральной резервной системой — могут укреплять или ослаблять доллар по отношению к евро и другим валютам, в том числе российскому рублю», — комментирует эксперт.

Факторы, способствующие волатильности доллара США, включают геополитические события в целом, а также торговую политику, настроения и стратегии участников рынка, инвесторов, наряду с глобальной экономической ситуацией и колебаниями цен на сырьевые товары, особенно на нефть. Кроме того, изменения спроса на доллар как на актив-убежище в периоды неопределенности могут привести к резким изменениям его обменного курса по отношению к другим валютам.

«Попробуем через кросс-курс определить прогнозное значение курса евро к доллару на декабрь 2025 года. Предположим, что курс EUR/USD на начало месяца: 1,143 доллара, диапазон колебаний максимум — 1,175, минимум — 1,116. Средний курс за месяц: 1,142. Прогноз курса евро к доллару на конец месяца: 1,133, изменение за декабрь: -0,9%. Соответственно, применяя предположительные курсовые соотношения RUR/USD в диапазоне 80–85 руб. за доллар, получим прогноз 91,44–99,87 рублей за евро в декабре 2025 г.», — объясняет Сумароков.

Курс евро на декабрь 2025 года: отскок в широком диапазоне 88-98 рублей

«До конца года мы ожидаем продолжения снижения курса евро к доллару, американская валюта опять отвоевывает позиции на мировом рынке на неплохих статданных. К рублю ситуация менее предсказуемая, так как основной торгуемой валютой на локальном рынке остается юань, а курс евро к рублю формируется по внебиржевым сделкам», — делится своим мнением заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

К тому же доля евро во внешнеторговых расчетах снижается, поэтому цифры официального курса единой европейской валюты более волатильны в зависимости от разовых потоков. К рублю ожидается отскок в широком торговом диапазоне 88-98, говорит финансист.

По его словам, конец ноября — начало декабря будут насыщены событиями: как в геополитическом плане, так и в контексте выхода внутренних макроэкономических статистических данных.

В декабре ожидается умеренное ослабление рубля к европейской валюте

«Умеренное ослабление рубля является основным сценарием, которого мы сегодня придерживаемся. Ожидаемый вектор движения пары EUR/RUB — плавный рост в сторону верхней границы текущего торгового коридора 90-95 рублей за евро», — комментирует директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

Декабрь традиционно выступает сложным месяцем для национальной валюты, и конец 2025 года вряд ли станет исключением, считает эксперт. По его словам, динамику курса будут определять три фундаментальных фактора, вектор действия которых в моменте разнонаправлен.

Первым идет фактор бюджетного «навеса». Основной драйвер ослабления рубля в конце года — исполнение федерального бюджета. Минфин традиционно закрывает финансовый год, резко наращивая рублевую ликвидность в системе через оплату госконтрактов и субсидий. Попадая в экономику, эта денежная масса частично перетекает на валютный рынок, создавая давление на курс.

Фактор номер два: сезонность импорта. Потребительская активность перед новогодними праздниками формирует повышенный спрос на импортные товары. Это создает естественную тягу в валютных парах: импортерам требуется евро для закрытия контрактов и обеспечения поставок. В условиях ограниченного притока валютной выручки (на фоне санкционных ограничений или волатильности сырьевых цен) этот спрос толкает котировки вверх, объясняет Царьков.

Замыкающим в этом списке выступает сдерживающая роль ДКП.

«Единственным, но мощным противовесом выступает жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. Высокая ключевая ставка делает рублевые инструменты привлекательными для сохранения капитала, стерилизуя часть лишней ликвидности и снижая спекулятивный интерес к валюте. Без этого фактора декабрьская девальвация могла бы носить более выраженный характер», — говорит эксперт.

В связи с этим не стоит ожидать обвального падения рубля, однако и предпосылок для его укрепления в декабре нет, уверен Царьков. Наиболее вероятный сценарий — медленный рост евро на фоне насыщения рынка рублями. Волатильность может усилиться во второй половине месяца, когда бюджетный импульс достигнет пика, а налоговый период экспортеров завершится, считает эксперт.