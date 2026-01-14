Курс доллара к рублю в первом квартале 2026 года: прогнозы экспертов

Каким будет курс валюты США по отношению к российскому рублю в первые три месяца 2026 года, читайте в материале РИАМО.

Первый квартал 2026 года станет для российской валюты периодом управляемой стабильности под жестким контролем регулятора. Эксперты сходятся во мнении, что резких обвалов или взлетов курса ждать не стоит, однако диапазоны прогнозов и аргументы разнятся.

Жесткая рука регулятора будет сдерживать инфляцию в первом квартале и не даст рухнуть рублю

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Первый квартал текущего года пройдет под сильным влиянием регулятора, который заинтересован в крепком рубле на этот период, убежден основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

По его словам, последний важен с точки зрения антиинфляционного фактора. Эксперт напоминает о вводимых налоговых новациях, в том числе росте НДС, технологическом сборе, повышении тарифов ЖКХ, акцизов на алкоголь, табак и топливо, которые очевидно выступят в качестве проинфляционного фактора. Это неминуемо приведет к росту как инфляционных ожиданий, так и наблюдаемой инфляции.

«В результате, если на этом фоне регулятор отпустит рубль исключительно в рыночное ценообразование, то цифры инфляции способны поставить крест на перспективах снижения ключевой ставки как минимум в первом полугодии текущего года. В свою очередь, такие последствия больно ударят по реальной экономике и спровоцируют рецессию в большом количестве гражданских отраслей», — предупреждает Исаков.

Отсюда эксперт делает вывод, что ЦБ будет поддерживать рубль в первом квартале за счет как валютных интервенций, так и вероятной паузы в цикле снижения ключевой ставки. Это позволит справиться с проинфляционными факторами первого квартала. По его оценкам, курс рубля к доллару в этом периоде будет колебаться в довольно узком диапазоне 78-82 рубля.

Единственным позитивным фактором, способным повлиять на «обрушение» доллара, аналитик называет урегулирование на геополитическом треке.

«В случае снятия санкций можно будет наблюдать краткосрочное укрепление рубля с проколом уровня 73 рублей за доллар и дальнейшей стабилизацией в диапазоне 76-80 руб. Однако данный сценарий в первом квартале маловероятен» Дмитрий Исаков основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest

Скорее, по его мнению, можно ожидать ужесточения санкционного давления, но регулятор приложит все силы, чтобы сдержать его влияние.

Во втором и последующих кварталах вероятно уже плавное ослабление рубля, которое будет осуществляться в целях поддержания государственного бюджета и экономики. Этой мягкой девальвации будет способствовать и продолжение цикла снижения ключевой ставки с целью на конец года в районе 11-12 %. Это, в свою очередь, снизит инвестиционную привлекательность рубля, что стимулирует падение спроса на него, отмечает эксперт.

«В итоге наши ожидания на конец года по паре доллар/рубль лежат в диапазоне 90-92 руб. за доллар, при отсутствии существенных внешних шоков», — говорит Исаков.

Сбалансированный курс доллара к рублю и амортизация бюджетного правила

Фото - © РИА Новости

«Существенного ослабления рубля в этом году не закладываем, так как такое движение немедленно будет транслироваться в ускорение инфляции и ухудшение инфляционных ожиданий», — заявляет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

При этом, по его мнению, сильное укрепление также маловероятно и нежелательно. «Нефтегазовый сектор и так структурно ослабевает, а чрезмерно крепкий рубль создает риск еще большего отката», — поясняет эксперт.

Таким образом, и ЦБ, и рынок заинтересованы в сбалансированном курсе.

Брагин видит этот баланс в диапазоне 85–90 рублей за доллар, который выглядит разумным. Он отдельно отмечает роль бюджетного правила, которое сглаживает влияние ключевого внешнего фактора — цен на нефть.

«Потенциальные внешние шоки могут влиять на курс через цены на нефть, однако действие этого фактора сглаживается бюджетным правилом. При снижении нефтяных цен увеличиваются продажи валюты, при росте — покупки», — напоминает аналитик.

Этот механизм работает как автоматический стабилизатор, не допуская резких движений курса вслед за сырьевым рынком.

Умеренное ослабление рубля к доллару на фоне снижения ставки

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

«Основываясь на текущих данных и консенсус-прогнозах финансового сообщества, в первом квартале 2026 года ожидается умеренное ослабление рубля по отношению к доллару», — констатирует заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

Прогнозируемый им курс вероятно будет находиться в диапазоне 82-86 рублей за доллар. Такой прогноз обусловлен несколькими факторами.

«Ожидается продолжение цикла осторожного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что снижает привлекательность рублевых активов» Анатолий Вожов заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк»

Кроме того, в начале года традиционно сохраняется сниженная коммерческая активность, а предложение валюты со стороны регулятора в рамках бюджетного правила остается ограниченным.

При этом Вожов, как и коллеги, не ждет резкой девальвации. «Высокая ключевая ставка, даже в условиях ее снижения, и сохраняющийся, хотя и уменьшенный, профицит счета текущих операций будут оказывать поддерживающее давление на национальную валюту», — уверен он.

Эксперт делает важный акцент на стабильности: «Важно подчеркнуть, что для бизнеса и экономики критически важна не только абсолютная величина курса, но и снижение его волатильности. Анализ показывает, что в I квартале 2026 года значительных колебаний не ожидается, что создает более предсказуемые условия для планирования».

Дальнейшая динамика, по его мнению, будет зависеть от динамики экспортных доходов, цен на нефть и геополитического контекста.

Курс рубля к доллару в первом квартале: без драматизма и резких движений

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Подводя итог, можно сказать, что эксперты смотрят на первый квартал 2026 года без драматизма. Единого консенсус-прогноза по конкретному уровню нет (диапазоны варьируются от 78 до 90 рублей), но все сходятся в главном: регулятор не допустит резкой девальвации рубля, которая разгонит инфляцию, но и искусственно завышать курс тоже не станет, чтобы не вредить бюджету и экспортерам.

Основная борьба развернется между внутренними проинфляционными факторами (налоги, тарифы) и действиями ЦБ, который, вероятно, притормозит снижение ставки для поддержки валюты. Таким образом, рублю предстоит пройти квартал управляемой стабильности, где его курс будет результатом тонкой настройки монетарных властей.