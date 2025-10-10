Крысы, комары и зловоние: как УК устроила коммунальный ад в московском доме и есть ли решение

В материале РИАМО читайте о том, как в доме на улице Расковой в Москве завелись крысы, почему жителям нет спасения от комаров и что при этом делает управляющая компания.

Коммунальный ад: как соседями в доме Москвы стали крысы

Дому на улице Расковой, 23а в Москве в 2030 году исполнится 100 лет. Это почтенный возраст, но здание сохранилось прекрасно, дом нравится его жителям, здесь проведен капитальный ремонт кровли, отремонтированы подъезды, еще здесь есть прекрасная придомовая территория и, казалось бы, на что можно жаловаться.

Но жизнь на Расковой, 23а с недавних пор превратилась в борьбу с комарами, крысами и зловонным запахом. История началась этим летом, когда в первом подъезде в подвале произошел засор, а за ним и подтопление. Жители обратились в ГБУ «Жилищник» по району Беговой с заявкой на устранение аварии, но с августа засор до сих пор не устранен, коммунальщики показывают пальцем друг на друга, а жители дома вынуждены жить по соседству с крысами.

Жительница дома Наталья рассказывает, что еще весной этого года было вынесено решение суда о том, что подвал дома является общедомовой собственностью, то есть долевой собственностью жителей. В связи с этим правление дома попросило ГБУ «Жилищник» освободить подвал первого подъезда. Но прошло уже полгода, а имущество учреждения до сих пор в подвале вместе со скопившейся там водой.

«Уже около полутора месяцев по ночам прилетают буквально толпы комаров и появился противный запах, ощущение сырости. Раньше столько комаров я не видела, залетал один-два за лето и все. Сейчас — это просто кошмар», — говорит еще одна жительница дома.

Жители пока довольствуются отписками и отговорками. Кто-то говорит, что устранять засор должен «Мосводоканал», а там говорят, что вообще не в курсе проблемы. Заявки на аварийные работы, по словам жителей, не выполняются и департамент ЖКХ Москвы тоже предпочитает молчать.

Полчища комаров и крыс: с какими проблемами живут на Расковой, 23а

В доме проблема запаха и комаров есть не только в первом подъезде — все это распространяется на весь дом.

«Однажды мне вовсе показалось, что пахнет газом, хотя живу не в первом подъезде и не на первых этажах. Даже вызвала газовиков, к счастью, утечки газа не нашли. Но запах зловонный, он вообще непонятный. Я сначала не могла поверить, что это из подвала, но потом мы с соседями нашли источник», — рассказывает жительница дома.

Скопившаяся застоявшаяся вода — прекрасная среда для комаров. Тут их не то что много, их огромное количество. Они сидят на стенах, залетают в квартиры, не дают спать по ночам и никакие фумигаторы их не берут.

«Соседке вызывали скорую помощь — из-за укусов комаров у нее начался анафилактический шок. Невозможно представить, какие это звери. Это не те лесные комары, к которым мы привыкли. Эти мелкие, их почти не слышно, и они очень сильно и много кусают» жительница дома на Расковой, 23а

Буквально тучами насекомые сидят на москитных сетках и в таких же количествах они залетают в квартиры.

А крысы уже путешествуют по этажам. Перекрытия в доме деревянные, поэтому грызуны с легкостью добираются до второго этажа, скорее всего появятся и выше. Жители дома ловят их по несколько штук в день.

«Крысы буквально гуляют по квартирам, в детских, на кухнях — везде. Вызывал службу, чтобы их травить, но они очень быстро появились снова. Нужно устранять причину, а „Жилищник“ похоже вообще ничего делать не собирается» житель дома на Расковой, 23а

Его соседка отмечает, что капитальный ремонт дома был сделан совсем недавно, а состояние подвалов сводит все усилия на нет. С августа соседи массово оставляют заявки на устранение проблемы, но часть из них остается без ответа, а на другие приходят отписки или откровенная ложь. Так, один из жителей рассказывает, что заявки закрывают, прикладывая фотографии другого сухого подвала.

«Мы получаем только отписки, что у нас прекрасная жизнь. Вчера мне пришел ответ от „Жилищника“, с фотографиями сухого подвала. Так эти фотографии сделаны в другом подвале. В затопленном подвале стены покрашены цветными красками, а фотографии сделаны в подвале с белыми стенами. В акте указаны ФИО комиссии, которые провели инспекцию подвала, это начальник участка и мастер участка, и нет подписи жильцов дома. Это какой-то фарс», — рассказывает собеседница агентства.

В итоге в подвале вода стоит уже два месяца. Рабочие отвечают, что сливать ее некуда, а если и сливают, то прямо на пол. У жителей возникает подозрение, что дом специально доводят до состояния аварийного.

«Нам нравится наш дом, мы хотим здесь жить и не хотим никуда уезжать. Крысы и сырость просто угробят деревянные перекрытия. Получается, нас отсюда буквально выживают? Не хочется в это верить», — делится москвичка.

Затопленные квартиры и огромные счета: как работает «Жилищник»

Жители дома требуют от «Жилищника» откачать воду из подвала первого подъезда, осушить все подвальные помещения, провести обработку от крыс и комаров, провести ремонт в подвалах и забрать свое имущество.

Но и этим проблемы дома не заканчиваются. Жалоб на «Жилищник» у жителей много. Жители пытались поменять управляющую компанию, но безуспешно — суд проиграли. Эта компания нередко выставляет счета, в которых суммы намного выше, в итоге собственники вынуждены по несколько раз ходить и выяснять, почему выставлены такие счета. При замене батарей в итоге было затоплено несколько квартир и в них буквально плавали вещи.

«Уже полгода „Жилищник“ не спешит собрать свои вещи. А это затопление подвала вообще похоже на месть с их стороны. Поэтому, мы не можем сами справиться с этой конторой, которая исправно собирает с нас ежемесячно деньги, но не спешит устранить последствия аварии», — сетует житель дома.

В целом в этом доме очень хотят управлять им с помощью товарищества собственников недвижимости и не зависеть от ГБУ «Жилищник», который явно со своими обязанностями не справляется и намеренно или по причине халатности не выполняет необходимые работы в доме.

Есть ли у жителей шанс избавиться от крыс, комаров и нерадивых коммунальщиков

Во всей этой истории удивительно молчание надзорных органов. Жители отправили жалобы в Роспотребнадзор и Мосжилинспекцию, ждут ответа и реакции. Неоднократно писали жалобы и оставляли заявки, но в департаменте ЖКХ Москвы тоже молчат, а УК закрывает заявки ложными фотографиями. На часть заявок нет ни ответа, ни даже фотографий из других подвалов — просто тишина.

Такая реакция непонятна, ведь ситуация явно аварийная. Вопрос не просто в эстетике — есть прямая угроза здоровью жителей дома. В настоящий момент известно, что на место выезжала аварийная бригада, а в «Жилищнике» активистам дома сообщили, что откачивать воду некуда, колодец Мосводоканала засыпан землей по непонятным причинам и есть вероятность, что произошел излом лежака из-за чего вода не уходит. Жителей, конечно, интересуют не столько причины подтопления, а то как и главное, когда работы по устранению аварии будут проведены.

Редакция РИАМО направила запросы в ГБУ «Жилищник» и департамент ЖКХ города Москвы. Информация о состоянии дома будет дополняться.