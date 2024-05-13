Карьерный гороскоп: почему работодатели стали учитывать знак зодиака при найме сотрудников

Важен ли знак зодиака соискателя на должность в компании и что говорит гороскоп о профессиональных качествах сотрудника, читайте в материале РИАМО.

В последнее время работодатели стали все чаще обращать внимание на знак зодиака при найме сотрудников, причем не важно, высшего, среднего или рядового звена. Тарологи и HR-эксперты рассказали РИАМО, стоит ли придавать большое значение знаку зодиака при найме сотрудников и кто по гороскопу лучше всего справится со своей работой на той или иной должности.

Стоит ли учитывать знак зодиака при найме сотрудников

Фото - © Freepik.com

По словам таролога Ирины Листовской, учитывание знака зодиака при найме сотрудника — это не просто новомодный тред, а «действительно рабочий инструмент» для формирования трудового коллектива.

«Сейчас во всех сферах большая конкуренция, поэтому это отличный метод создания эффективной команды, которая займет первенство на рынке. Популярность таролога в штате — это не мода, а путь к успеху. Я думаю, в ближайшее время все крупные компании придут к этому. Начало уже положено», — поделилась мнением таролог.

Она отметила, что работодатели в основном обращают внимание на знаки зодиака при найме руководителей, менеджеров, работников сферы обслуживания, а также специалистов по маркетингу.

«Но самая популярная профессия — это домашний персонал. В агентствах в анкетах сотрудников указан знак зодиака и его особенности, а также его сочетание с другими знаками. Так люди понимают, кого приглашают в дом и получится ли сотрудничество», — рассказала Листовская.

Астролог по бизнесу и отношениям Борис Зак подчеркнул, что знак зодиака человека определяется по положению Солнца в знаке его натальной карты, но Солнце — это лишь один из десяти небесных объектов, которые отвечают за формирование характеристики личности, поэтому всецело полагаться на знак зодиака не стоит.

Основатель и СЕО кадрового агентства HRSB Юлия Погонина считает подбор сотрудников по гороскопу, хьюман-дизайну или натальным картам нестандартным в практике HR.

«Тарологи и астрологи больше подходят для личных запросов. Если хотите сделать подбор сотрудников качественным, привлекайте психологов: они дадут больше научно обоснованной информации по каждому кандидату, по вашей атмосфере в коллективе и рекомендациям при коммуникациях внутри компании. При выборе сотрудника можно учитывать все критерии подбора, но самый главный — это ваша интуиция и ваш внутренний отклик», — акцентирует внимание HR-эксперт.

Какие знаки зодиака предпочитают работодатели

Фото - © Freepik.com

Работники разного уровня должны обладать определенными качествами, которые детально описывает гороскоп. Как утверждает астролог Полина Рыбакова, для работы в сфере коммуникации и продаж идеально подходят Близнецы и Водолеи, а с работой в творческих отраслях, генерировании идей, в том числе в сфере дизайна и рекламы, лучше всего справятся Рыбы и Весы.

По словам Рыбаковой, работодатели больше всего ценят Дев.

«Этот знак по праву является лучшим исполнителем, он очень трудолюбив, будет всегда выполнять все ваши поручения, но при этом собственную инициативу он не всегда будет проявлять. Некоторые работодатели не очень любят излишне инициативных сотрудников. Если деятельность операционная и требует стабильности, то лучше Девы сотрудника вы точно не найдете», — рекомендует астролог.

Проблемы, по ее мнению, могут возникнуть с Козерогами, Овнами и Стрельцами, поскольку эти знаки отличаются большой инициативностью, и часто бывает так, что они начинают руководить и своим начальством, занимая со временем его место.

«Близнецов также работодатели часто избегают, так как этот знак отличается непосредственностью и легкомыслием. Однако, если вам нужны хорошие продавцы, специалисты по переговорам, люди, которым в профессии стоит много говорить или заговорить клиентов, обратите внимание именно на этот знак зодиака», — советует Рыбакова.

Она также отмечает, что довольно часто работодатели отдают предпочтение Ракам, поскольку они могут создать вокруг себя комфортную обстановку, что всегда будет помогать работе.

«Кроме того, Раки — самый традиционный и семейный знак гороскопа, поэтому из своего коллектива они со временем также сделают настоящую команду со своими традициями, что повысит продуктивность любого работника», — добавила астролог.

Классификация знаков зодиака для работодателей

Фото - © Freepik.com

Для упорной, однообразной и стабильной работы Рыбакова советует выбирать земные знаки зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов, — которые могут нести ответственность, работать с финансами и будут всегда главной своей целью ставить рост прибыли и никогда не будут руководствоваться исключительно интересом к профессии.

«Воздушные знаки — Близнецы, Весы, Водолей — лучше всего подходят для переговоров или деятельности, где общение является главной частью профессии. Знаки воздуха очень нуждаются в команде, поэтому деятельность в одиночку — не для них, а также не для них и рутинный труд, скучная и однообразная занятость», — рассказала таролог.

Знаки воды — Рак, Скорпион, Рыбы — являются, по ее словам, самыми творческими знаками, но они зависят от обстановки вокруг, поэтому климат в коллективе полностью определяет всю их продуктивность.

«Это знаки понимающие и умеющие придумать идею на ровном месте. Любую деятельность, где нужно выслушать, понять и даже опекать, стоит отдавать им», — советует Рыбакова.

Огненные же знаки — Овен, Лев и Стрелец — являются, по ее словам, прирожденными лидерами, поэтому их стоит нанимать на должности, где нужно идти напролом, действовать быстро, в одиночку.