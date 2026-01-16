Камчатка погребена под снегом: первые жертвы непогоды, скорая помощь на снегоходах и режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего снегопада. Город оказался практически парализован массовыми снегопадами, пришедшими вместе с мощным циклоном. Есть жертвы. В материале РИАМО — подробности о том, что известно к этому часу.

Небывалый снегопад накрыл Камчатку: жертвы катаклизма

Фото - © РИА Новости

За двое суток (12-13 января) в столице полуострова выпал почти весь месячный объем осадков, составивший 52% от нормы. По данным агентства «Камчатка-информ», регион пережил один из самых мощных снегопадов за последние 30 лет. Этот погодный феномен привел к серьезным последствиям, включая человеческие жертвы.

Среди пострадавших в результате стихийного бедствия оказалось два местных жителя:

Мужчина погиб, придавленный снежной массой , сползшей с многоэтажного дома на ул. Советская. Погибший — 60-летний сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Камчатскому краю. Когда мужчину вызволили из-под завалов снега, у него все еще прощупывался пульс, поэтому медики тут же начали бороться за его спасение. Но спасти жизнь все-таки не смогли.

Другой мужчина скончался в районе Сероглазка , когда снежная глыба упала с крыши частного строения. Погибшим оказался 62-летний мужчина, выбраться из-под снега он не смог.

Кроме того, непогода едва не привела к гибели еще одного человека — врача. По данным МЧС, мужчина возвращался с работы, но увяз в сугробе. «Когда он понял, что силы заканчиваются, — вызвал спасателей. Сотрудники поисково-спасательного отряда откопали медика и доставили домой. Медицинская помощь ему не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

В результате в регионе был введен режим ЧС.

Лавины и транспортные проблемы: как экстренные службы добираются до людей

Фото - © РИА Новости

Особенно серьезные последствия наблюдались в центральной части Петропавловска-Камчатского. Во вторник днем на дороге возле улицы Набережной образовалась крупная снежная лавина, разрушившая деревья и создавшая препятствия движению автомобилей. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Однако массовое скопление снега привело к проблемам с транспортом и доступностью медицинских услуг. Машинам скорой помощи стало трудно добраться до нуждающихся в помощи пациентов, некоторые районы были фактически отрезаны от внешнего мира. Врачам приходится идти по целому километру пешком, чтобы доставить больного в больницу. Для помощи населению используются автомобили специальных служб и Росгвардии. Эвакуация пациентов осуществляется с использованием снегоходов.

Помимо врачей, трудности возникли у пожарных, которые не могли вовремя прибыть на место пожара.

Последствия природного катаклизма на Камчатке

Фото - © РИА Новости

Снежные заносы достигали уровня окон верхних этажей зданий, создавая трудности для передвижения людей и транспортных средств. Так, в частном секторе за помощью обратилась пожилая пара — вход в их дом засыпало снегом высотой в несколько метров.

Помимо человеческих проблем, страдают и животные. Волонтеры приюта «Под крылом Кутха» сообщают о трудностях очистки вольеров, пострадавших от снежных масс. «В частном порядке приезжали люди — мужчина с женщиной, затем мужчина с сыном, еще мужчина на джипе, ребята из „Молодой гвардии” целый день копали. Совместными усилиями и с помощью погрузчика удалось почистить все нижние вольеры! А до верхних пока не получается добраться. Только удалось пробить тропинки вдоль верхних вольеров, по которым помощник в час ночи пробирался кормить собак», — рассказала агентству «Камчатка» волонтер приюта Елена.

Местные власти предприняли экстренные меры, направленные на расчистку дорог и восстановление нормальной жизнедеятельности населения.

Тем временем ситуация продолжила ухудшаться. После сильного снегопада началась новая угроза — сильные ветры и метели. Скорость ветра достигла рекордных значений, достигнув отметки до 50 м/с, существенно затрудняя передвижение и работу коммунальных служб.

Также на всей территории Камчатского края объявили повышенную опасность схода снежных лавин. Она будет действовать вплоть до 18 января.