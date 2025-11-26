Какой будет погода в декабре 2025 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в декабре 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Ноябрь 2025 запомнится жителям столичного региона аномальным теплом: 18 ноября был повторен тепловой рекорд 85-летней давности — воздух в Москве прогрелся до плюс 9,4 градусов. Последний раз такую температуру синоптики фиксировали в 1940 году. Между тем уже в понедельник в свои права вступит декабрь — последний месяц года. Подробности о том, какой будет погода в декабре 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Какой будет погода в начале декабря в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу центра погоды «Фобос», конец ноября и начало декабря в столичном регионе ожидаются довольно теплыми для этого времени года. В ночь на четверг, 27 ноября, столбики термометров в Москве покажут плюс 2-4 градуса, по области — плюс 1-3 градуса. Днем на фоне переменной облачности, а также небольшого дождя и сильного тумана в столице столбики термометров поднимутся до плюс 3-5 градусов.

В пятницу, 28 ноября, в столичном регионе на фоне повышенного атмосферного давления в течение суток ожидается переменная облачность (в Москве — сильный туман), температура ночью и днем в столице — плюс 4-6 градусов (по области — 5-7 градусов).

Последние выходные ноября начнутся в столичном регионе с ночных температур в плюс 4-6 градусов. Днем 29 ноября на фоне переменной облачности и небольших дождей потеплеет до плюс 7-9 градусов. В воскресенье, 30 ноября, в столичном регионе на фоне повышенного давления в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью в Москве плюс 6-8 градусов, днем — плюс 4-6 градусов. В Подмосковье ночью и днем плюс 3-5 градусов.

В ночь на понедельник, 1 декабря, на фоне переменной облачности столбики термометров в столице покажут плюс 1-3 градуса, по области — от минус 1 до плюс 1 градуса), днем — плюс 3-5 и плюс 2-4 градуса соответственно. Первый день последнего месяца года встретит жителей столичного региона совсем не зимним, умеренным южным ветром.

Прогноз погоды на декабрь 2025: тучи и снег в Московском регионе

Фото - © Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц 2025 года Московский регион ждет в основном пасмурная погода без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении почти трех недель месяца возможны осадки: поначалу дожди, затем дождь со снегом, а ближе к концу декабря — уже полноценные снегопады.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус пять градусов, ожидаются на 21 и 28 декабря. Самая низкая дневная температура — минус четыре градуса — ожидается 28 декабря. Самыми теплыми ночами последнего месяца года могут стать ночи на 5-6 декабря, когда столбики термометров поднимутся на четыре градуса выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс пять градусов — ожидается 5-8 декабря.

Какой будет зима 2025-2026 в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

Будущая зима прогнозируется не очень холодной — об этом 18 ноября в беседе с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «То есть средняя температура около и выше нормы. Уверенность в таком прогнозе около 65–68%, очень неплохая», — сказал специалист.

Однако по сравнению с прошлым годом будет значительно прохладнее. Зимние месяцы обещают быть неоднородными: в Москве будет много оттепелей, но и одновременно климатическая повторяемость температур в минус 20 градусов и ниже.

24 ноября Вильфанд повторил свой прогноз уже в беседе с РИА Новости: он сообщил, что предстоящая зима в Москве будет соответствовать норме, температура воздуха будет ниже, чем прошлой зимой, экстремальных значений не ожидается, но жителей столицы ждет чередование холодных и теплых периодов.

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой» 19 ноября спрогнозировала, что зима 2025-2026 в Москве будет с положительными температурными аномалиями. В Европейской части России в большинстве месяцев температура воздуха превысит климатическую норму — об этом свидетельствуют все модели долгосрочных прогнозов.

При этом, несмотря на общую тенденцию тепла, предстоящая зима ожидается холоднее, чем прошлая. Так, в январе 2025 года в средних широтах температура была на шесть градусов выше нормы, в отдельные дни — на семь градусов. Остальные зимние месяцы также характеризовались положительной аномалией, однако предстоящей зимой повторения такого теплого сценария ждать не стоит, заключила Позднякова.