Каким будет курс доллара в октябре 2025: прогнозы экспертов

Какие ключевые факторы будут влиять на курс американской валюты к рублю в октябре 2025 года и чего ждать в итоге, читайте в материале РИАМО.

Курс доллара к рублю: факторы «за» и «против» российской валюты в октябре 2025

Фото - © РИА Новости

Курс доллара в октябре составит 85 рублей, прогнозирует заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Среди факторов, способствующих укреплению рубля, будут как экономические (сильный профицит торгового баланса, предпочтение высоких рублевых ставок населением и бизнесом, сложности с хранением валют), так и политические: финансовым властям выгоден крепкий курс рубля для сдерживания инфляции, хотя и это влияние на инфляцию сокращается, говорит финансист.

«Отдельно мы бы отметили неожиданное ужесточение денежно-кредитных условий после заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, отразившееся в росте кривой свопов и увеличению рыночных ставок в ОФЗ. Хотя комментарии представителей регулятора в конце недели говорят уже о попытке смягчения риторики в сигналах рынку», — отмечает Лушин.

К факторам, играющим на ослабление рубля, эксперт относит в первую очередь рост геополитических рисков эскалации конфликта, которые уже способствовали снижению фондовых рынков в сентябре. Также на курс рубля будут влиять плавное восстановление импорта, снижение рублевых цен на нефть, запрет на экспорт нефтепродуктов, политика ОПЕК+ по увеличению добычи, санкции против российских партнеров в ближнем и дальнем зарубежье, перечисляет банкир.

Курс доллара в октябре будет в диапазоне 81-87 рублей за доллар с тенденцией к ослаблению

Фото - © РИА Новости

По итогам сентября курс рубля закрепился вблизи отметки 85 рублей за доллар, частично восстановившись после ослабления в середине месяца, констатирует директор департамента торговых операций GBIG HOLDINGS Дмитрий Царьков.

Поддерживающим фактором выступил налоговый период, в рамках которого экспортеры конвертировали валютную выручку. В октябре динамика курса будет определяться сочетанием внешнеэкономических и внутренних факторов, считает эксперт.

По его словам, положительное влияние на курс российской валюты оказывают высокие цены на нефть, сохраняющийся профицит торгового баланса, а также продажи валютной выручки под налоговые обязательства. Дополнительную поддержку обеспечивает жесткая ДКП Банка России, сохраняющая привлекательность рублевых активов. Продажи иностранной валюты Минфином и сохраняющиеся ограничения импорта также снижают давление на курс.

«Сдерживающим фактором остается рост импорта, формирующий повышенный спрос на валюту. Отток капитала, оцениваемый Банком России в 44 миллиарда долларов в 2025 году, также оказывает давление. Усиление санкционного режима и геополитические риски снижают валютные поступления от экспорта. Дополнительным источником спроса на иностранную валюту выступают девальвационные ожидания со стороны населения», — указывает Царьков.

Базовый прогноз предполагает движение курса в диапазоне 81-87 рублей за доллар с умеренной тенденцией к ослаблению. В случае усиления негативных факторов — резкого увеличения импорта либо усиления санкционного давления — курс может приблизиться к отметкам 90–100 рублей за доллар, прогнозирует директор департамента торговых операций GBIG HOLDINGS.

Вероятность резких колебаний оценивается как низкая, наиболее вероятным остается сохранение диапазонной динамики, добавляет он.

Курс рубля осенью 2025: стабильность и умеренное ослабление в ожидании роста волатильности

Фото - © РИА Новости

Курс рубля в ближайший месяц на фоне завершения налогового периода и сохраняющейся геополитической напряженности будет находиться в диапазоне 81-86 рублей за доллар, демонстрируя локальную стабильность при умеренном ослаблении в октябре, считает сооснователь инвестиционной компании ALT3 Capital Динар Фасхутдинов. Ключевым фактором останется восстановление импорта, увеличивающее спрос на валюту, тогда как предложение со стороны экспортеров будет ограниченным.

До конца года риски для рубля возрастают: снижение ключевой ставки ЦБ, эффект от потенциального повышения НДС и замедление темпов экономического роста способны усилить давление на курс, отмечает эксперт.

«Наш прогноз предполагает доллар вблизи 90-91 рубля в декабре, однако геополитическая неопределенность оставляет пространство для более негативных сценариев. Среднесрочно траектория ослабления национальной валюты совпадает с оценками Минэкономразвития: при стабильных ценах на нефть около 70 долларов за баррель рубль будет постепенно терять позиции, двигаясь к 92-93 рубля в 2025 году», — говорит Фасхутдинов.

Таким образом, в горизонте года инвесторам стоит учитывать ограниченные возможности укрепления рубля и готовиться к его плавному ослаблению при росте волатильности в краткосрочных периодах, уверен эксперт.