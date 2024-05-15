Каким будет для рубля III квартал 2024 года: прогнозы экспертов

О том, как изменится курс российского рубля по отношению к трем валютам – доллару, евро, юаню – в период с июля по сентябрь 2024 года, какие факторы окажут на это влияние, читайте в материале РИАМО.

В чем особенность III квартала 2024 года для курсов доллара и евро

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Если брать во внимание сезонный фактор, то традиционно третий квартал года — не самый сильный период для рубля, высказывает свое мнение руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард. Во-первых, подходит к концу основной период дивидендных выплат, благодаря которому рынок получает дополнительный приток конвертируемой иностранной валюты для совершения выплат акционерам. Во-вторых, растут покупки наличной иностранной валюты, преимущественно долларов, используемых россиянами во время отпусков за границей, то есть мы получаем ситуацию с растущим спросом на фоне снижающегося предложения, отмечает эксперт.

«Думаю, особенностью третьего квартала 2024 года на валютном рынке может стать разнонаправленное движение в валютных парах USD/RUB и EUR/RUB на фоне возможного снижения процентных ставок Европейским центральным банком уже этим летом. Рынки сейчас закладывают высокую вероятность реализации такого сценария. Как правило, смягчение денежно-кредитной политики ослабляет нацвалюту, так что по итогам третьего квартала снижения рубля к евро может быть менее значительным, чем к доллару США», — считает Мейнхард.

По его словам, фундаментально российскую валюту будут поддерживать указ президента об обязательной продаже экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке, а также высокая ключевая ставка. Ослаблять ее будут введенные в отношении страны санкции и высокие бюджетные расходы.

«В целом я ожидаю, что большую часть третьего квартала рубль будет колебаться в диапазоне 93-96 к доллару и 99-102 к евро» Артур Мейнхард руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle

Каким будет курс доллара в III квартале 2024 года

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Нефтяные цены во второй половине апреля перешли к снижению. Пока это не отражается на курсе рубля из-за существенного лага во времени, с которым конъюнктура сырьевого рынка влияет на валютную выручку российских компаний, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Нисходящее движение цен на ключевые сырьевые товары экспорта РФ может продолжиться в том числе из-за вероятного ухудшения ситуации в мировой экономике. К III кварталу это способно уже напрямую влиять на курс рубля, который в результате может испытать заметное снижение», — говорит эксперт.

По его мнению, ситуацию способны усугубить существенно возросшие бюджетные расходы, а также возможное сокращение экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики.

«В результате доллар в III квартале 2024 года может уйти выше 95 руб., в этом случае евро превысит 102,6 руб., если на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,08. При реализации данного сценария юань превысит 13,1 руб., если на мировом рынке пара USD/CNH будет находиться недалеко от текущего значения 7,24», — прогнозирует Бабин.

Что будет влиять на курс доллара, евро, рубля в III квартале 2024 года

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На курс иностранной валюты на Московской бирже в первую очередь влияет баланс спроса и предложения, отмечает аналитик Freedom Finacne Global Владимир Чернов. В третьем квартале спрос на иностранную валюту обычно возрастает на фоне начала туристического сезона, а предложение валюты должны будут обеспечивать российские экспортеры, так как в конце апреля 2024 года президент России продлил действие указа «Об обязательной продаже валютной выручки экспортерами на бирже» еще на год, до конца апреля 2025 года, говорит он.

«За время действия указа о репатриации валютной выручки с конца октября прошлого года данная мера доказала свою эффективность, потому что смогла стабилизировать курс российской национальной валюты в диапазоне 90-93 рублей за доллар, хотя несколько раз курс немного выходил за него в обе стороны», — констатирует Чернов.

Еще одним важнейшим фактором влияния на курсы валют является денежно-кредитная политика Центральных банков этих стран, так как при росте ключевой ставки рефинансирования национальная валюта дорожает из-за увеличения заимствований в ней, объясняет аналитик.

Что касается Банка России, то после публикации 13 мая обсуждения дальнейшей монетарной политики страны на последнем заседании регулятора следует, что ЦБ пока скорее склонен к очередному повышению ставок, чем к их снижению.

«Если в третьем квартале текущего года состоится очередное ужесточение монетарной политики Банка России, то стоимость рубля на этом фоне сможет немного вырасти. Курс американского доллара в таком случае может опуститься в район 88 рублей, курс единой европейской валюты в сторону 95,00-96,00 рублей, а стоимость юаня в диапазон 12,2-12,5 рублей». Владимир Чернов аналитик Freedom Finacne Global

Что же касается ФРС, то США в текущем году уже вовсю обсуждают снижение ключевой ставки рефинансирования, но когда именно оно последует, сейчас сказать сложно, так как мнения аналитиков и самих представителей Федрезерва расходятся, говорит аналитик.

«Если оно последует в июне, то стоимость американского доллара начнет снижаться во всем мире, то есть к большинству мировых валют, в том числе и к рублю. Если же только в сентябре, то в третьем квартале 2024 года курс доллара может так и остаться в обозначенном выше диапазоне. ЕЦБ скорее начнет снижение ставок после ФРС, а Банк Китая пока такие меры не рассматривает», — резюмирует аналитик.

Что будет с курсом рубля к середине лета 2024 года

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На майских праздниках рубль показал некоторое укрепление — и связано оно прежде всего с продлением действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, комментирует нынешнюю ситуацию частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Кроме того, для мая в целом характерна подготовка экспортеров к налоговым выплатам за первый квартал, а потому они «вбрасывают» на внутренний рынок большую массу иностранной валюты, что снижает ее курс и дает импульс рублю, добавляет он.

«Вместе с тем, на курс рубля по-прежнему сильно влияют проинфляционные факторы. А сверхдоходы от экспорта нефти и газа, по мнению экспертов, могут начать постепенно снижаться. Поэтому, полагаю, укрепление нашей нацвалюты будет умеренным», — считает Сидоров.

Сейчас за доллар дают 91,63 рубля, за евро — 98,93 рубля и 12,92 рубля за юань. По мнению Сидорова, ближе к середине лета текущий тренд растеряет силу, а осенняя уборочная кампания традиционно отразится на структуре экспорта топлива. Поэтому в третьем квартале мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 95 рублей за доллар, до 102 рублей за евро и порядка 13 рублей за юань, прогнозирует эксперт.