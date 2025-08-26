Какие цветы дарить учителям на 1 сентября в 2025 году и сколько они будут стоить

В материале РИАМО рассказываем, во сколько обойдется букет на 1 сентября, какие букеты в моде и как еще можно поздравить учителя с Днем знаний.

Дороже на 15-20%: во сколько обойдется букет на 1 сентября в 2025 году

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

В Национальной ассоциации цветоводов рассказали, что средняя стоимость небольшого школьного букета к 1 сентября, состоящего из 5-7 роз или хризантем, в этом году обойдется в 500-900 рублей. Букет побольше, с 10-15 цветами, уже будет стоить до 2,5 тысяч рублей.

В 2025 году из-за удорожания импорта, курсовых колебаний, логистических сложностей и роста себестоимости (подорожали удобрения, топливо, электроэнергия) стоимость букета выросла на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

В то же время дефицита в цветах нет и спрос покупателей полностью удовлетворен.

По данным компании «Платформа ОФД», средняя цена букета на 1 сентября варьируется от 3,5 тысяч рублей до 5,3 тысяч. Дорогими считаются розы, а сэкономить можно, покупая хризантемы и герберы.

Минимальная цена букета к Дню знаний составляет 1,5 тысячи рублей. Это небольшой букет из хризантем с добавлением веточек с ягодами или небольшие розы.

Какие букеты дарить на 1 сентября в 2025 году

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

В 2025 году на первый план выходит персонализация – букет стоит подбирать исходя из личных качеств учителя и его предпочтений. Ставку нужно сделать на естественность и индивидуальность. Букет может быть асимметричным, многослойным и сочетать в себе несочетаемое. Но самое главное – он не должен быть тяжелым. Не стоит перебарщивать с карандашами и книгами в композиции, иначе и ученик его с трудом удержит, и учитель не сможет унести.

Цвета букета-2025 должны отражать начало осени, в тренде приглушенные, пастельные тона: терракотовый, горчичный, пыльно-розовый, глубокий бордовый и приглушенный оранжевый. Лавандовый, персиковый, пыльно-розовый, мятный цвета создают ощущение легкости, элегантности и утонченности. Насыщенные синий, изумрудный, бордовый добавляют букету выразительности и глубины, они станут хорошим акцентом. Букеты, выполненные в одной цветовой гамме, выглядят стильно и лаконично.

В моде эксперименты с формами. Можно делать растрепанные букеты, композиции в корзине, мини-букеты, которые выглядят легко и трогательно. В целом лучше избегать обычных круглых букетов в целлофановом пакете.

Кроме того, можно обратить внимание на нестандартные для обычных букетов подсолнухи, эвкалипт, декоративные злаки, сухоцветы, использовать в композиции астры, георгины и другие «осенние» цветы. Упаковка должна быть лаконичной и экологичной – используйте шпагат, крафт-бумагу и декор в виде веточек, шишек, листьев и ягод.

Что еще можно подарить учителю на 1 сентября, кроме букета

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Если представить себе, сколько букетов придется учителю нести домой после Дня знаний, то становятся понятными просьбы учителей не дарить букеты от каждого в отдельности, а сделать один подарок от всего класса. Это поможет и сэкономить бюджет родителям, и учителю не придется ломать голову, куда деть столько букетов – унести их будет точно нереально.

Акция «Дети вместо цветов» уже несколько лет помогает проводить праздник экологично, лаконично и при этом направляет средства в нужное русло. Каждый в классе покупает по одному цветку, которые потом собираются в букет для учителя, а сэкономленные средства родители отправляют на благотворительность. Многие школы поддерживают эту традицию.

Кроме цветов учителю можно подарить сертификат в книжный магазин, чайный или кофейный набор, памятные сувениры (например, блокнот с ручкой с гравировкой). Можно подарить композиции из клубники и других ягод, фруктовые корзины и шоколадные наборы.

«Мы уже заказали букет, сын хоть и идет в 10 класс, но в новую школу, и хочется новому учителю сделать хороший подарок. Пока еще не знакомы с классом, поэтому решаем сами, что дарить. В прошлой школе мы всегда дарили один букет и остальное отправляли на помощь детям-сиротам», – рассказывает мама школьника Алена.

Мама первоклассника Елена рассказывает, что в их классе родители уже решили дарить фруктовую корзину и один букет от всех. Отец пятиклассника и семиклассницы Олег поделился своим лайфхаком и рассказал, что каждый год учителям своих детей дарит канцелярские наборы с цветами со своей дачи.

«Практично и точно запоминается. Например, учительница сына всегда просит меловые маркеры, которыми удобнее писать. В целом наши наборы канцелярии такие индивидуальные под потребности каждого учителя. А цветы тоже – в дачных больше души, я считаю», – делится Олег.