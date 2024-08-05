Кадровый голод в России: в чем причины и какие профессии востребованы более всего

О кадровом голоде в России, его причинах и последствиях для соискателей, компаний, экономики, читайте в материале РИАМО.

Ситуация на рынке труда РФ приобрела устойчивые признаки кадрового голода. Конечно, для его появления сложились определенные предпосылки. В некоторых сферах деятельности кадровый голод проявляется особенно сильно. О том, что происходит сейчас и какой будет ситуация на рынке труда в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Причины кадрового голода в России в 2024 году

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Кадровый голод – это явление, которое становится все более актуальным для нашей страны. Причины его многогранны: от демографического спада и оттока специалистов за рубеж до недостаточного качества образования и отсутствия мотивации у молодежи, считает финансовый директор Особой экономической зоны «Доброград-1» Юлия Картозия.

Директор департамента в проектном офисе международного ИТ-интегратора «Первый Бит» Антон Мартьянов, исходя из своей практики и опыта, называет три причины кадрового голода. Во-первых, корпоративная культура на предприятии, когда из-за неадекватного отношения к людям они оттуда просто бегут, давая негативные отзывы и создавая антирекламу. Во-вторых, морально устаревший процесс подбора и найма сотрудников. В-третьих, компании хотят готовых специалистов и не умеют обучать желающих переобучиться, не хотят инвестировать в перепрофилирование.

Основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama Алексей Шаповалов отмечает, что кадровый голод в России — это ситуация, с которой сегодня сталкиваются многие компании. Он называет несколько причин кадрового голода в РФ.

1. Демографические изменения

Одной из главных причин кадрового голода является изменение демографической ситуации в стране. «За последние десятилетия в России наблюдается снижение рождаемости, и теперь мы видим, что трудоспособное население стареет. Много специалистов старшего возраста выходит на пенсию, а молодые люди не так активно приходят на их место. Это приводит к тому, что на рынке труда становится все меньше кандидатов, готовых занять вакантные позиции. Более того, демографическая ситуация, которая меняется последние три года, и мы видим отток специалистов из страны, все это негативно отражается на рынке труда», — комментирует эксперт.

2. Отсутствие качественных стандартов обучения

Еще одной серьезной проблемой является несоответствие между тем, что предлагают образовательные учреждения, и тем, что требуется на рынке труда, отмечает Шаповалов. Многие учебные заведения не успевают адаптировать свои программы к современным реалиям, и, как результат, выпускники не имеют тех навыков, которые нужны работодателям. Например, в секторах, таких как IT или механика, потребуются не только знания, но и практические навыки, которые позволяют быстро включаться в работу.

3. Миграционные ограничения

Также стоит отметить, что раньше на российский рынок труда приходило много иностранных специалистов, но в последнее время условия для миграции стали более жесткими. «Это привело к сокращению численности иностранных рабочей силы, что особенно заметно в отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство и логистика. Некоторые компании просто не могут найти подходящих работников, и это сильно сказывается на их производительности», — Шаповалов.

4. Условия труда и оплата

К сожалению, многие вакансии предлагают невысокую зарплату и плохие условия работы. Работники начинают понимать свою ценность и выбирают более привлекательные предложения, даже если это означает уход из привычной среды, говорит эксперт.

5. Технологический прогресс

По мнению Шаповалова, нельзя забывать и о быстром развитии технологий. Рынок требует от работников непрерывного обучения и адаптации к новым условиям. Многие компании сталкиваются с ситуацией, когда их сотрудники не могут успевать за развитием технологий, что приводит к нехватке специалистов, готовых работать с новыми инструментами и процессами.

Рынок труда 2024: компании не находят сотрудников, а кандидаты — работу

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«В настоящее время наблюдается странная картина: компании не могут найти подходящих сотрудников, а кандидаты, идущие работу, не могут трудоустроиться», — делится своим видением основатель и генеральный директор «Высшей медицинской школы» и кадрового агентства «Уникум» Виталина Левашова.

Сайты с вакансиями и резюме выдают противоречивую статистику. С одной стороны, на некоторые позиции действительно количество резюме существенно меньше, чем спрос на таких специалистов. Но это лишь поверхностная картина, считает она. В действительности поменялись и источники, и инструменты рекрутинга. Все большую актуальность приобретают социальные сети, профессиональные сообщества и Telegram-каналы, и специалистам по подбору персонала нельзя этого не учитывать, говорит эксперт.

Востребованные профессии 2024-2025 и сферы с дефицитом кадров

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Как правило, каждый из HR-специалистов, комментируя ситуацию, отмечал нехватку кадров в своей отрасли.

HR-директор мебельной группы «Дятьково» Алена Шунулина рассказала, что в производственной сфере большинство работников перешло на военно-оборонные предприятия, также стал популярным вахтовый метод работы. А среди молодежи рабочие профессии не престижны.

«Около 60% предприятий нуждаются в наладчиках, водителях ричтрака и узких специалистах. На каждого „синего воротничка” приходится более 10 приглашений от работодателей. Даже при предложении конкурентной заработной платы и оптимальных условий труда поиск сотрудников не становится проще», — констатирует Шунулина.

Проблема дефицита кадров существует и в сфере креативных индустрий, отмечает CEO и управляющий акционер iConText Group Екатерина Здесенкова. В ней работает практически 5% занятого населения, это более 3 млн человек. Под креативной индустрией понимается очень широкий спектр профессий: это люди, которые непосредственно занимаются креативом, дизайном, брендингом, рекламой и продвижением, а также задействованы в смежных областях, объясняет она.

Дефицит линейного персонала стал наиболее ощутим в сферах промышленности, инжиниринга, ретейла и логистики, особенно среди водителей-курьеров и пеших курьеров, отмечает заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli. Екатерина Анциферова.

Нельзя не упомянуть о запросе на кадры, обладающие цифровыми навыками, программированием, знанием робототехники и анализа данных, добавляет она.

Наиболее ощутим дефицит кадров в сфере IT, машиностроения, здравоохранения и образования, перечисляет Картозия. В ближайшее время будут востребованы специалисты в области искусственного интеллекта, больших данных, кибербезопасности, а также в сфере «зеленой» энергетики и устойчивого развития, добавляет она.

В перерабатывающей (производственной) отрасли, инженерных и рабочих специальностях и в ИТ, очень ощутимо не хватает кадров в медицине, говорит Мартьянов. Он выделил топ-5 профессий, которые будут востребованы в ближайшее время:

Рабочие специальности для производства и сферы услуг. Инженерно-конструкторские и изобретательские профессии. Медицинские работники. Евангелисты, амбассадоры брендов и блогеры. Помогающие профессии: учителя, трекеры, интерим-менеджеры, агенты т.п.

Кадровый голод: плюсы и минусы

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Кадровый голод имеет как плюсы, так и минусы. При этом важно, с какой стороны смотреть, ведь то, что хорошо для работодателя, может быть плохо для соискателя и наоборот.

Так, для соискателей кадровый голод означает возможность выбора работы с более высокой зарплатой и более привлекательными условиями труда, грамотным руководителем и развитой корпоративной культурой. А для работодателей приводит к повышению затрат на поиск и обучение персонала, к снижению конкурентоспособности. Для экономики в целом дефицит кадров может быть причиной снижения эффективности и стать тормозом для развития, особенно в условиях глобальной конкуренции. Одним из последствий кадрового голода является рост цен на услуги и товары.

Рынок труда в 2025 году в России: прогнозы

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К 2025 году дефицит кадров в России может достигнуть 10 миллионов человек. Это связано с тем, что текущая система образования в основном ориентирована на подготовку специалистов для выполнения стандартных задач, профессии же, требующие сложной и продолжительной подготовки, остаются невостребованными, считает заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli.

«Мы только вошли в ту самую демографическую яму, и еще лет 10 нам придется в этой ситуации жить и понимать, где и как эти кадры, когда их очень мало, искать. Наш HR-департамент шутит, что приходится идти на запрещенный метод: во время собеседования показывать котиков, чтобы соискатели сделали выбор в пользу компании» Екатерина Здесенкова CEO и управляющий акционер iConText Group

Рынок труда в 2025 году, скорее всего, будет характеризоваться дальнейшим ростом спроса на высококвалифицированные кадры, говорит финансовый директор Особой экономической зоны «Доброград-1». Успех России будет зависеть от ее способности адаптироваться к новым реалиям и стимулировать развитие образования и профессиональной подготовки, считает Картозия.

Директор департамента в проектном офисе международного ИТ-интегратора «Первый Бит» считает, что в 2025 году продолжится тренд на цифровизацию, роботизацию и автоматизацию многих рабочих процессов, что, как следствие, приведет к перенасыщению ИТ-специалистами, перераспределению потребностей и переобучению с одной профессии на другую.

Также Мартьянов прогнозирует большие сокращения на фонд оплаты труда избыточного персонала, особенно тех, кто не способен или не хочет переобучаться. Кроме того, можно ожидать роста зарплат на «голодные» профессии (сфера услуг, рабочие и инженерные специальности), а также снижения зарплаты на перегретые — бюджетный сектор, ИТ и управленческие профессии.