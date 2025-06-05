Инфляция в России 2025: почему она идет по порочному кругу

Инфляция в России в 2025 году — что это искусственный разгон или объективная реальность, читайте в материале РИАМО.

Рост цен на многие услуги и товары продолжается: подорожание проезда в московском транспорте, вероятность принятие нового ГОСТа по пищевым продуктам (грозящее очередным витком цен), закон о локализации такси, повышение коммунальных платежей с 1 июля и прочее.

За сложную трансформацию экономики платит рядовой потребитель

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«Термин "искусственный разгон инфляции" звучит эмоционально, но в экономике важен точный диагноз. Мы наблюдаем структурные источники инфляции, а не спекулятивные. Государственные инициативы — от повышения тарифов ЖКХ до введения новых ГОСТов и локализации сервисов — действительно приводят к росту цен, но не потому, что кто-то целенаправленно хочет "разогнать инфляцию", а потому что закладываются долгосрочные экономические и политические приоритеты», — высказывает свое мнение инвестор Данила Ладнюк.

Повышение регулируемых тарифов, например, это инструмент финансового оздоровления отраслей, часто накопивших дефицит. ГОСТы и локализация — это меры, связанные с импортозамещением и усилением контроля качества. Все эти шаги в краткосрочной перспективе дают инфляционное давление, но в долгосрочной — нацелены на повышение устойчивости, отмечает он.

Хотя противоречие здесь имеется и лежит оно в самом устройстве современной экономической политики, добавляет инвестор. С одной стороны, ЦБ сдерживает инфляцию жесткой монетарной политикой: высокими ставками, ограничением кредитной эмиссии. С другой — фискальные власти проводят политику, стимулирующую издержки и внутренний спрос, зачастую в ручном режиме.

Это классическая ситуация политико-экономического конфликта целей: экономический рост, модернизация, импортозамещение и поддержка реального сектора против жесткой дезинфляционной линии Центробанка. Оба курса оправданы, но при одновременном применении они могут взаимно ослаблять эффект друг друга — и это создает ощущение, что борьба с инфляцией идет «на месте», говорит Ладнюк.

«Инфляционное давление в России — это не вопрос "искусственности", а отражение сложной трансформации экономики. Оно вызвано не спекуляцией, а попыткой быстро переориентировать страну на внутренние ресурсы, при этом сохраняя управляемость и устойчивость системы. Это стоит дорого — и, как всегда, за это в итоге платит потребитель», — резюмирует эксперт.

Как только внешние условия улучшатся, инфляция в России снизится

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Инфляция и дефляция — естественные процессы в экономике, отмечает эксперт финансового рынка компании SpiceProp Сакен Алшинбаев.

«Через изменение цен происходит подстройка под новые рыночные условия. Обычно изменения минимальны и небольшой рост цен или их падение не привлекает внимания, но с 2022 года ситуация в России иная. Бюджет тратит много средств на оборону. Из-за санкций, подорожала логистика. Происходит процесс импортозамещения. Это раскручивает маховик инфляции и повышает издержки», — комментирует он.

По словам эксперта, сектора, где высока доля частного бизнеса, должны перекладывать рост себестоимости сразу, иначе предприятия рискуют отстать от конкурентов и вылететь с рынка. Поэтому есть опережающий рост цен в 2025 году на услуги медицины, пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительных организаций. А вот там, где доля государства выше, наблюдается определенное отставание от общего темпа роста цен. Это образовательные услуги, дошкольное воспитание, связь и другие. Хотя не исключено ускорение инфляции и здесь. Дефицит бюджета России в апреле был резко повышен с 1,17 триллионов рублей до 3,79 триллионов. Возможностей для сдерживания роста цен у государства сейчас немного, описывает ситуацию Алшинбаев.

«Так что может показаться, будто власти одной рукой через ЦБ душат высокую инфляцию. А другой, через Правительство России, наоборот ее разгоняют. Реальность как всегда сложней. Российское руководство просто делает необходимые действия и пытается минимизировать их инфляционные последствия. Как только внешние условия улучшатся, инфляция в России заметно снизится», — заключает он эксперт финансового рынка компании SpiceProp.

Всеобщая инфляция издержек — главная болезнь российской экономики

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«К сожалению, в России ввиду несовершенной институциональной системы и структуры экономики действует устойчивый проинфляционный механизм. Высокая коррупция ведет к росту сопутствующих издержек производства, включаемых в цену, а значит и к росту инфляции», — комментирует профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Отсталые технологии, низкий уровень производительности труда, неэффективный производственный менеджмент, отсутствие конкуренции на рынках — все эти факторы вызывают рост издержек производства и инфляцию, говорит он.

«Пресловутый избыточный спрос и перегрев экономики, который видится ЦБ РФ, играет самую последнюю роль в инфляции. Всеобщая инфляция издержек — вот главная болезнь российской экономики. Лечение ее — рост эффективности за счет инвестиций и эффективного менеджмента, и конкуренция», — уверен профессор Толкачев.

Замкнутый круг: индексация тарифов ЖКХ всегда приводит к новому витку инфляции

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Руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин считает ситуацию с растущими ценами на общественный транспорт и ростом коммунальных платежей (очень популярные статьи перманентного повышения тарифов – содержание и ремонт, обслуживание придомовых территорий, домофонов и коллективных антенн) очень неоднозначной практикой, сложившейся в муниципалитетах и территориально-административных органах и имеющих длительную и, мягко говоря, неоднозначную историю.

«Эти образования, наделенные довольно значительными полномочиями, имеют свои внутренние бюджеты развития, конфликтующие с приоритетами федеральной экономической повестки. Разумеется, я вижу в этом противоречие, над которым стоило бы поработать и законодательной, и исполнительной ветвям власти» Евгений Бабошкин Руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС)

В этом контексте существует открытая полемика среди российских экспертов о том, что повышение процентных ставок имеет краткосрочно дефляционный эффект, но в долгосрочной перспективе высокие процентные ставки сами по себе являются инфляционными в условиях значительных полномочий территориальных администраций, говорит эксперт.

По его словам, местные управленческие структуры через повышение общественных тарифов пытаются решить проблему собственных бюджетных разрывов, в большей мере, обусловленных возросшими расходами по процентным платежам обслуживания долга (из-за высоких процентных ставок). Повышая тарифы на транспорт и ЖКХ, они в краткосрочном интервале решают свои проблемы, но при этом разгоняют инфляцию конечного потребителя, поскольку для значительной их категории (льготники, пенсионеры) повышение обязательных ежемесячных платежей неминуемо ведет к повышение прожиточного минимума и, как следствие, к индексации их пособий и пенсий в будущем, объясняет Бабошкин.

«Далее, по этому порочному замкнутому кругу, за индексациями следует новый виток инфляции. Затем история с повышением тарифов вновь повторяется, и мы получаем следующий виток инфляции и так далее. Такая искусственная инфляционная модель на самом деле плохо поддается контролю и самоподдерживается еще долгие месяцы после того, как инфляционная статистика на определенном интервале могла бы показывать улучшение картины. Я полагаю, что широкие предметные обсуждения этой проблемы пошли бы на пользу отечественной экономике», — говорит руководитель направления по развитию бизнеса компании ПБС.