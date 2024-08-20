Импортный алкоголь в РФ: как повышение пошлин скажется на розничных ценах

Насколько с начала года подорожал импортный алкоголь и что дальше будет с ценами, читайте в материале РИАМО.

В России вступили в силу новые пошлины на алкоголь из «недружественных стран», которые затронут розничные цены на вино, крепкий алкоголь и пиво на полках супермаркетов страны.

Пошлины на импортный алкоголь в 2024 году резко изменились

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Кабинет министров недавно принял решение повысить импортные пошлины на алкогольную продукцию из недружественных стран.

Согласно постановлению, которое подписано 29 июля 2024 года, ставка на вино из недружественных стран повысится до 25%, но не менее 2 доллара за 1 литр. В настоящее время она составляет 20% от таможенной стоимости.

Крепкий алкоголь (спиртовые настойки, виски, ром, джин, ликеры и прочие спиртовые напитки) можно будет ввозить в Россию по ставке 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр 100-процентного спирта. Сейчас ставка пошлины на эту продукцию составляет 1,4-1,5 евро за 1 литр безводного спирта.

Новые пошлины будут действовать по 31 декабря 2024 года.

Что будет с ценами на вино в России

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Введение таких пошлин неизменно приведет к росту всех видов импортной алкогольной продукции. Так, вырастет розничная стоимость импортного вина. По данным сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр», с начала года стоимость вина из недружественных стран увеличилась в среднем на 18,5%, лишь за последний месяц оно подорожало на 3,2%.

На сегодняшний день бутылка импортного вина объемом 0,75 литра обойдется в среднем в 1395,4 рубля.

«Повышение пошлин в первую очередь отразится на стоимости недорогих вин, в среднем и дорогом сегментах подорожание будет менее значительным. Стоит отметить, что доля зарубежного вина, которое мы видим на прилавках отечественных магазинов, составляет около 45%», — говорит экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин.

Импортная водка — рекордсмен по подорожанию среди крепкого алкоголя

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Цены на ряд видов импортного крепкого алкоголя существенно выросли в 2024 году, по данным «Ценозавра», ром подорожал на 14,8%, бренди — на 13,3%, виски — на 10,5%. Меньше всего увеличился в цене ликер — на 6,2%. Значительнее всего подорожала водка — на 32,5%, став рекордсменом подорожания среди алкоголя из «недружественных стран». На сегодняшний день средние ценники за 500 г водки, рома, виски, бренди и ликера переваливают за 1000 рублей.

«Доля импортной продукции на рынке крепкого алкоголя составляет около 12%. Изменение цен не окажет существенного влияния на доступность для потребителей. Однако, анализируя прошедшие полтора года, можно отметить, что количество алкоголя из „недружественных стран“ в данном сегменте заметно снижается», — комментирует Калугин.

Что будет с ценами на пиво

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С начала года импортное пиво подорожало на 13,3%. Бутылка объемом 0,5 литра обойдется в среднем в 188,8 рубля, цены разнятся от 58 до 302 рублей.

Пиво на отечественный рынок поставляется из Германии, Бельгии, Чехии, Великобритании, Австрии и других стран. Доля импортного пива на прилавках отечественных магазинов не превышает 7%.

Прогноз цен на импортный алкоголь до конца 2024 года

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В ближайшие месяцы зарубежный алкоголь существенно вырастет в цене, уверен Калугин.

По его мнению, импортное пиво подорожает в среднем на 20%, однако его доля на прилавках магазинов невелика и вряд ли повлечет за собой рост цен на отечественное пиво.

Подорожание крепкого алкоголя до конца года может составить до 15%, примерно настолько вырастут в цене ликер, бренди, виски и ром. Зарубежная водка, которая с начала года выросла в цене на 32,5%, будет подвержена подорожанию в меньшей степени, считает Калугин.

Что касается вина в недорогом сегменте, в котором бутылка стоит до 600-700 рублей, подорожание может доходить до 25%, в среднем — до 10-15%, в дорогом сегменте, где ценники существенно выше, 1000 рублей за бутылку, подорожание будет менее значительным.