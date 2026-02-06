Горе от ума: что такое ИИ-психоз и как предотвратить его развитие

Подробности о том, что такое ИИ-психоз и как предотвратить его развитие, читайте в материале РИАМО.

У россиянки Евы М. заподозрили так называемый ИИ-психоз, поскольку она убеждена, что решила сложнейшую математическую проблему и одновременно раскрыла секрет черных дыр. Однако люди, обладающие хотя бы поверхностным пониманием этих задач, выразили скептицизм, полагая, что девушка просто слишком сильно увлеклась искусственным интеллектом и приняла сгенерированные нейросетью решения за свои собственные.

Что известно про предположительный случай ИИ-психоза в России

О том, что у россиянки Евы М. заподозрили так называемый ИИ-психоз, 27 декабря сообщила Baza. По данным издания, девушка, увлеченная искусственным интеллектом, убеждена, что решила сложнейшую математическую проблему и одновременно раскрыла секрет черных дыр. Она объявила в своих соцсетях о решении уравнения Навье-Стокса, входящего в список семи сложнейших математических задач тысячелетия.

Одну из этих задач ранее решил российский математик Григорий Перельман, а теперь, по словам М., и она. Девушка утверждает, что работала над уравнением по 72 часа подряд, делая лишь короткие перерывы на сон и гигиенические процедуры. Но и на этом Ева не остановилась, заявив, что также постигла тайну черных дыр и намерена изучать их вместе с французским астрофизиком Жаном-Пьером Люмине, который первым дал описание этих объектов. Среди других ее достижений — расшифровка ДНК-кода и разрешение нескольких особенно трудных проблем.

Ко всем своим «исследованиям» она приложила документацию и пригласила научное сообщество оценить ее работу. В комментариях к публикациям Евы люди, обладающие хотя бы поверхностным пониманием этих задач, высказали скептицизм, полагая, что девушка просто слишком сильно увлеклась искусственным интеллектом и приняла сгенерированные нейросетью решения за свои собственные. О ее увлечении искусственным интеллектом свидетельствует и ее лента в соцсетях, изобилующая сгенерированными фотографиями.

Что отличает феномен ИИ-психоза

Когда журналисты попытались узнать у Евы М. подробности ее решения уравнения, она отказалась раскрывать его, заявив, что математика существует, чтобы «цифры говорили сами за себя». Кроме того, Baza обратилась к ученому из Математического института имени Стеклова РАН Николаю Андрееву. Он не выразил удивления по поводу «открытия» Евы, отметив, что ему регулярно присылают якобы решенное уравнение Навье-Стокса, но все они оказываются ошибочными.

Андреев считает, что эта задача тысячелетия рано или поздно будет решена, но не в текущем столетии и, конечно, не с помощью искусственного интеллекта, который на данный момент не способен выдавать решения такого уровня сложности. Между тем, как говорит в беседе с РИАМО практикующий клинический психолог Ксения Солопанова, ИИ-психоз, следствием которого и могли стать «открытия» Евы М. — это состояние, при котором человек начинает воспринимать искусственный интеллект как нечто более мощное или разумное, чем он есть на самом деле.

«Это может проявляться в убеждении, что ИИ способен решать сложные задачи, делать открытия или даже управлять человеческой судьбой. Такие убеждения часто возникают на фоне сильного увлечения технологиями и недостатка критического мышления» Ксения Солопанова практикующий клинический психолог

В свою очередь психолог Родион Чепалов отмечает, что понятия вроде «ИИ-психоз» или «психоз от искусственного интеллекта» как диагноза на сегодняшний день не существует. Это скорее публицистический или метафорический термин, которым пытаются описать новые формы психологических трудностей, но не медицинскую реальность. При этом важно понимать, что общение с искусственным интеллектом само по себе не является причиной психических заболеваний.

«Однако при наличии у человека уязвимости — склонности к тревожным, бредовым, зависимым или диссоциативным состояниям — активное и некритичное взаимодействие с ИИ может усиливать уже существующие особенности», — предупреждает специалист.

Кто особенно уязвим перед ИИ-психозом

Среди тех людей, которые в силу особенностей психики наиболее подвержены ИИ-психозу, можно выделить пять основных категорий, говорит в беседе с РИАМО экспериментальный психолог Екатерина Суворова. Первое место по степени уязвимости занимают люди с шизоидным типом личности и шизотипическим расстройством, которые склонны к магическому мышлению и сверхидеям. ИИ легко встраивается в их магико-бредовую систему, открывая «истину».

«Для них ИИ говорит всезнающе, и человек наделяет его скрытым смыслом, начинает формироваться идея особого знания и особого контакта. По сути, бред и магическое мышление превращаются в систематизированную картину мира в голове такого человека», — объясняет эксперт.

На втором месте — люди с параноидным типом личности. Для них ИИ становится скрытым наблюдателем, а случайные формулировки они воспринимают как намеки. Такие люди в целом подозрительны, у них легко развиваются идеи преследования и внешнего воздействия. Третье место — нарциссический тип, для которого ИИ подтверждает интеллектуальную и моральную исключительность. Без внешней критики формируется идея гениальности, бред величия и мысли вроде «я сделал открытие мирового уровня».

Такая установка нередко создает благодатную почву для хайпа и самопиара — того, чего порой не хватает личностям, стремящимся повысить свою публичность, отмечает Екатерина Суворова. Четвертое место — пограничный тип личности, для которого ИИ становится стабильным объектом привязанности. Они легко впадают в эмоциональную зависимость от него. Такие люди чувствительны к критике, их манит иллюзия безусловного принятия и постоянная доступность ИИ.

«Пятое место — обсессивно-тревожный тип. Они используют ИИ для постоянных уточнений и проверок, а также легко подсаживаются на него, чтобы повысить уверенность в своих действиях», — отмечает эксперт.

Как распознать ИИ-психоз и защититься от него

Опасность ИИ-психоза заключается в том, что он может привести к серьезным искажениям в восприятии реальности, говорит Ксения Солопанова. Люди могут начинать принимать решения, основываясь на ложных убеждениях о возможностях ИИ, что может повлечь за собой риски как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. При этом распознать ИИ-психоз можно по нескольким признакам.

«Человек начинает избыточно говорить о своих "открытиях" в области ИИ, уверяя, что они на уровне научных достижений. Убежденность в том, что ИИ способен решать проблемы, которые на самом деле требуют человеческого мышления и критического анализа, также является сигналом» Ксения Солопанова практикующий клинический психолог

Наконец, еще одним тревожным признаком, по словам эксперта, является изоляция от реального общения и погружение в виртуальный мир. В свою очередь Екатерина Суворова среди эмоциональных сигналов, говорящих об ИИ-психозе, выделяет эйфорию и резкое повышение уверенности в себе, ощущение особой миссии, тревогу при попытке прервать диалог с ИИ, а также снижение потребности во сне.

Ключевым в плане профилактики подобных состояний остается вопрос психологической гигиены, отмечает Родион Чепалов. Полезно соблюдать баланс между онлайн и офлайн-жизнью, регулярно общаться с реальными людьми, а также сохранять разнообразие социальных контактов. Важно развивать критическое мышление, проверять информацию, не воспринимать любые ответы — ни человеческие, ни машинные — как абсолютную истину. Большую роль играет и базовый здоровый образ жизни: сон, физическая активность, питание и ритм дня.

«Если у человека появляется ощущение потери контакта с реальностью, сильной тревоги, навязчивых идей или ощущение собственной «особой избранности», это повод не искать объяснения в технологиях, а обратиться к специалисту. Искусственный интеллект может быть инструментом — для информации, поддержки, размышлений, — но ответственность за психическое здоровье всегда остается в человеческом поле», — заключает эксперт.