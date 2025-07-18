Гном Гномыч, Милана Хаметова и другие: действительно ли детский блогинг безобидный?

В материале РИАМО рассказываем о знаменитых детях-блогерах и о том, чем может обернуться ранняя популярность и мировая слава.

В начале июня 2025 года в Общественной палате РФ прошло первое заседание, посвященное обсуждению законодательных инициатив о защите прав несовершеннолетних в цифровом пространстве. В частности, обсуждалась и тема детского блогинга, а также правомерность использования детей для продвижения видеоконтента. В материале РИАМО рассказываем о популярных детях-блогерах и разбираемся, насколько полезной или вредной может оказаться ранняя популярность в интернет-пространстве.

Какие есть популярные в дети-блогеры в РФ

Фото - © Сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч)/РИА Новости, Максим Блинов

1. Гном Гномыч

Одним из самых первых популярных детей в блогосфере можно уверенно назвать Гном Гномыча – сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Он начал появляться в семейных видео практически с рождения, родители снимали его в рекламных роликах, возили по самым разным телешоу, поэтому Александр Плющенко (реальное имя ребенка) был и остается «на виду» практически непрерывно.

Поскольку родители мальчика – увлеченные блогеры, практически ни одно их семейное видео не обходится без участия Гном Гномыча. Сам Саша, по словам знакомых, недолюбливает свое прозвище и довольно сильно устал от публичности. На роликах из отпуска он часто пытается скрыться от камеры, закрывая лицо книжкой или ластами, протестуя против очередной съемки.

Недавно семья зарегистрировала бренд «Гном Гномыч» и планирует выпускать линейку игрушек под этим названием.

2. Милана Хаметова

Исполнительница детской песни «Умка» родилась в Новосибирске и артистичность проявляла с раннего детства: занималась пением, танцами и гимнастикой. Участвовала в разнообразных детских конкурсах: стала «Мини-мисс Сибирь» и завоевала гран-при «Маленькая мисс Россия». После переезда с мамой в Москву попала под крыло Давида Манукяна (Dava) и оказалась в популярном TikTok-доме Super House. Сейчас продолжает выпускать песни для младшего и среднего школьного возраста, сотрудничая с популярными персонами из шоу-бизнеса и медиа, а также ведет влог.

3. Настя Радзинская

Канал LikeNastya родители маленькой Насти Радзинской завели, когда дочери было всего два года. С ней снимали типичные «малышовые» видео: как она учится говорить, гуляет, играет, познает мир. Контент неожиданно набрал огромную популярность среди детей ясельного и дошкольного возраста. Родители творчески подходили к каждому видео, придумывали тематику: распаковка подарков, поход в парк аттракционов, кормление животных, игровые сценки и т.д. Число подписчиков быстро увеличилось до 100 миллионов человек, этому поспособствовало и то, что со временем канал начал вещать и на международную аудиторию.

4. Василиса Кукояка

Своей популярностью семилетняя Василиса Кукояка обязана, в первую очередь, своему отцу Денису, который уже несколько лет ведет популярный блог. Денис – актер, сценарист ситкомов, шоумен, рэпер и бывший КВН-щик. Именно по его инициативе маленькая Василиса с первых месяцев жизни начала появляться сначала на семейных видео и фотосессиях, а затем – стала пробовать себя в качестве бэк-вокалистки группы отца. При этом Дениса часто критикуют за несоответствующие возрасту сценарии выступлений Василисы: в частности, в возрасте четырех лет она «выдавала» на камеру тверк. При этом семья Кукояка продолжает активную блогерскую деятельность и не обращает внимание на хейтеров.

5. Milana Star

Милана – дочь актера Виталия Гогунского («Универ»). Именно Гогунский проторил для дочери дорогу в шоу-бизнес, сначала выведя на сцену проекта «Один в один», а затем записав в музыкальную школу Аллы Пугачевой. Свой первый клип «Малявка» Милана выпустила еще первоклассницей, а сейчас регулярно записывает новые песни и ролики в блоге. В 2024 году Милана даже организовала свой первый «сольник», посвященный 10-летию творческой карьеры, на шоу пришло около пяти тысяч человек. С Виталием Гогунским, кстати, Милана прекратила всяческое общение: по ее словам, он слишком часто ее критиковал и считал, что всей своей популярностью дочь обязана именно ему.

Сколько зарабатывают дети-блогеры

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

В России, как и за рубежом, детский блогинг в настоящее время процветает. Только в русскоязычном сегменте популярных детских каналов десятки, если не сотни: VikiShow, YaAlisa, MisterMax, KiKiDo, SuperPolina и многие другие. Контент может быть практически любым: песни, танцы, шалости, игровые сценки, распаковка подарков, примерка нарядов, путешествия и рум-туры, знакомство с новыми профессиями, кулинарные мастер-классы и экстремальные развлечения.

Детский видеоконтент очень хорошо монетизируется: некоторые англоязычные топ-блогеры к 7-12 годам имеют миллионы подписчиков и зарабатывают миллионы долларов ежегодно. Точной информации о доходах российских детей-блогеров на данный момент нет, однако в среднем раскрученный видеоблог может приносить доход от 300 тысяч до 36 миллионов рублей в месяц. Но полезны ли «легкие деньги» и ранняя популярность для психики ребенка?

Мнение психологов: вредит ли ребенку ведение блога

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

По мнению рядя психологов, основная проблема детского и подросткового блогинга состоит в том, что ребенок привыкает рассматривать себя как объект: он чувствует необходимость постоянно соответствовать ожиданиям аудитории и вести себя так, как от него ждут. Соответственно, у ребенка остается все меньше времени на то, чтобы «быть собой», прислушаться к своим чувствам и желаниям.

Если ребенок не сам ведет блог, а становится частью мегапопулярного видеоконтента семьи, это тоже может быть не слишком полезно для психики малыша.

«Казалось бы, что такого в том, чтобы снимать смешные видео с ребенком, когда он кривляется, смешно танцует или даже повторяет нецензурные слова за кем-то? Но ребенок еще не понимает, что такое рамки приличия, и такое внимание со стороны родителей воспринимает как одобрение своих действий, как нормальных. В будущем это может иметь негативные последствия для процесса формирования личности», – отмечает Екатерина Решетникова, начальник Службы психологической поддержки студентов РТУ МИРЭА.

Кроме того, большое психологическое давление оказывает и гонка за популярностью и новыми подписчиками: ребенок может маниакально следить за приростом аудитории и испытывать неудовлетворенность собой, если кто-то отписался от блога или оставил негативный комментарий.

«Популярность – это в принципе тяжелое бремя даже для взрослого человека. Мы видим только красивую сторону жизни популярных людей, но зачастую даже и не подозреваем, что стоит за этой идеальной картинкой» Екатерина Решетникова начальник Службы психологической поддержки студентов РТУ МИРЭА

Для ребенка это может оказаться стрессом, оказать деструктивное влияние на психику и спровоцировать в будущем большие проблемы.

«Уже сейчас есть огромное множество примеров тех, к кому слава и популярность пришли в детстве, а затем во взрослом возрасте этим людям приходилось сталкиваться с различными трудностями – от неумения справляться со стрессами до проблем с зависимостями», – поясняет психолог.

Когда блогинг превращается в зависимость

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

По мнению Екатерины Решетниковой, можно отметить несколько признаков, которые указывают на нездоровое увлечение блогингом: