Должны ли родители финансово обеспечивать детей-студентов: аргументы за и против

В материале РИАМО эксперты рассказали о том, нужно ли помогать детям-студентам финансово и как правильно это делать.

ЛДПР предложила Госдуме обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. Эксперты поделились с РИАМО своим мнением о том, должны ли родители содержать своих детей-студентов до окончания обучения в вузе или колледже и как помогать финансово своим чадам, чтобы они не бросили учебу ради работы из-за нехватки денег, но в то же время и не сели на шею родителям.

Вторжение правового формализма в семейные отношения недопустимо

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Профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал предложение ЛДПР вторжением правового формализма в живые внутрисемейные отношения.

«Депутаты хотят юридизировать очень тонкую, неоднозначную грань семейных отношений. Родители всегда сами, без помощи законов решали, как помогать обучающимся детям. Все очень индивидуально. Бывает, что в богатых семьях ребенок сам не хочет учиться, а просто просиживает штаны в институтах. А в бедной семье талантливый ребенок и учится, и подрабатывает, содержит себя, поскольку родители просто не в состоянии ему помогать после школы из-за младших детей. Я бы голосовал против такого дурного закона, заменяющего живые человеческие отношения на бездушный юридический формализм в духе худших образцов ювенальной юстиции», — прокомментировал экономист.

В свою очередь декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная отметила, что возраст окончания обучения у студентов всегда разный: одни ограничиваются дипломом бакалавра и приступают к профессиональной деятельности в возрасте 21-22 лет, а у других срок пребывания в статусе студента увеличивается из-за отчислений, академических отпусков, службы в армии и т. д.

Обязать родителей полностью содержать детей-студентов невозможно

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Доцент кафедры Стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян считает, что, если родители могут обеспечить ребенку-студенту возможность учиться и не распыляться на подработки — это большое благо, но превратить это в обязанность невозможно. Экономист напомнил, что средний уровень доходов в России небольшой, и не все родители имеют высокооплачиваемую работу, позволяющую обеспечить себя и детей-студентов достаточными средствами к существованию.

«Раз так, то реализация предлагаемой меры потребует дополнительных мер финансовой поддержки из бюджета для того, чтобы поддержать малоимущих родителей в реализации такой обязанности. Следовательно, интересная с точки зрения формирования достойного уровня образования у студентов данная мера создаст дополнительные социальные обязательства для бюджета, реализация которых в случае возникновения экономических кризисов и сложностей может быть поставлена под вопрос», — полагает Хачатурян.

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Прожить на одну лишь стипендию сегодня нереально

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Декан Финуниверситета отметила, что, в отличие от советского периода, когда размер стипендии в вузе был сопоставим с размером прожиточного минимума, и студент вполне мог обойтись без родительской поддержки, сегодня обучающийся вуза или колледжа гораздо более финансово уязвим.

«Размер государственной академической стипендии существенно уступает размеру прожиточного минимума, и при этом стипендии получают лишь те студенты, которые сдали зачетно-экзаменационную сессию только на „отлично“ и „хорошо“. Так что при прочих равных условиях „выжить“ без родительской финансовой поддержки студенту бакалавриата практически невозможно», — констатирует Безсмертная.

По ее словам, зачастую именно этот аргумент озвучивают сотрудникам деканата студенты, находящиеся на грани отчисления из-за многочисленных прогулов и несданных экзаменов.

«Правда, при ближайшем рассмотрении в большинстве случаев выясняется, что „вынужденные“ зарабатывать „на пропитание“ студенты совсем не были обделены родительской помощью, а скорее хотели добиться финансовой самостоятельности, самоутвердиться, получить дополнительный житейский опыт», — рассказала декан.

При этом есть и другие примеры: когда студенты из необеспеченных семей находят возможность обеспечивать себя и помогать семье, добросовестно исполняя свои студенческие обязанности, добавила Безсмертная.

Полное финансовое обеспечение может навредить студентам

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Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко считает, что полное финансовое обеспечение со стороны родителей может снизить мотивацию студентов к самостоятельному заработку и развитию финансовой грамотности.

Он подчеркнул, что умение зарабатывать деньги и управлять своим бюджетом — это важные навыки для взрослой жизни.

«Что же касается родителей, то не все из них могут позволить себе финансово поддерживать своих взрослых детей на протяжении нескольких лет. Обязанность по содержанию студентов может стать дополнительным бременем, особенно для семей с низким доходом», — отметил экономист.

Гораздо более важным для студента он считает обучение основам финансовой грамотности, финансового планирования и управления бюджетом, чему можно научить ребенка еще до наступления совершеннолетия.

Как нужно помогать финансово детям-студентам

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По мнению доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Голощаповой, финансовая помощь родителей должна в первую очередь закрывать базовые потребности ребенка-студента.

«Ребенок должен быть сытым и одетым. Родитель берет на себя и траты, связанные с обучением и лечением ребенка. Все остальные „хочу“ должны покрываться уже из кармана самого отпрыска. Благо сейчас есть немало возможностей сочетать обучение на очной форме с возможностью небольших подработок», — считает преподаватель.

Экономист Безсмертная согласна с тем, что, оказывая ребенку-студенту финансовую поддержку, родители должны придерживаться «золотой середины»: с одной стороны, студент должен понимать, что его основной обязанностью является освоение образовательной программы, а не работа, которая не должна мешать учебе, а с другой стороны, не мешает лишний раз напомнить своим отпрыскам, что многие их ровесники, избравшие трудовую деятельность, не только полностью обеспечивают себя, но и помогают своим семьям.

Преподаватель Московской высшей школы социально-экономических наук (Шанинка) Роман Файншмидт разделяет мнение, что совмещение работы и учебы также требует поиска баланса: студенты должны понимать, что учеба в вузе даст им те фундаментальные навыки и знания, которые помогут им расти в будущем.

«На мой взгляд, это уже задача родителей объяснить эту истину детям, так как порой первый доход может вскружить голову и отбить интерес к учебе. Поскольку каждая семья индивидуальна и имеет свои особенности, совместно члены семьи, скорее всего, сами смогут прийти к тому, какая же сумма от родителей должна причитаться их ребенку. Может быть, она не должна быть слишком большой, чтобы у ребенка сохранялся стимул немного подрабатывать. Кроме того, родители также могут и приостановить или ограничить подобные выплаты, если успеваемость окажется удовлетворительной или ниже», — считает собеседник.