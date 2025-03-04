Деноминация российского рубля: когда с банкнот уберут нули и пересчитают цены
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Когда будет следующая деноминация российского рубля. читайте в материале РИАМО.
Деноминация — это слово, которое для большинства россиян ассоциируется с 1998 годом и обменом «тысячерублевок» на рубли. Именно с 1 января 1998 года в платежный оборот РФ были введены банкноты Банка России образца 1997 года, которые обменивались на денежные знаки выпусков 1993 и 1995 годов в соотношении 1:1000. Это процедура, технически простая, но экономически многогранная, заключающаяся в изменении номинальной стоимости денежной единицы путем отбрасывания нулей с банкнот и пересчета цен. По сути, это изменение масштаба измерения, подобное переходу от сантиметров к метрам. Однако, за кажущейся простотой скрываются немалые сложности и далеко не всегда очевидная необходимость.
Когда в России была последняя деноминация рубля
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Последняя деноминация в России, состоявшаяся в 1997-1998 годах, уменьшила номинал рубля в одну тысячу раз. Ее главной причиной стала гиперинфляция 1990-х годов, которая привела к тому, что цены вырастали в тысячи раз по сравнению с прошлым периодом, напоминает инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.
«Даже при относительно умеренной инфляции в 11% в 1997 году, стоимость обычной продуктовой корзины из молока, яиц, картофеля и говядины на тот момент уже составляла 26-27 тысяч рублей. Совершать повседневные покупки, оперируя такими суммами, было неудобно», — отмечает он.
В чем разница между деноминацией и девальвацией
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С точки зрения экономической теории, деноминация сама по себе не оказывает значимого влияния на экономику. Она лишь меняет масштаб, не затрагивая реальные экономические показатели, констатирует Перелешин. И в этом ее отличие от девальвации, которая представляет собой обесценение национальной валюты по отношению к другим, деноминация не меняет покупательную способность рубля. Цена хлеба останется той же, просто будет выражена меньшим числом.
«Многие путают причинно-следственные связи, считая деноминацию негативным явлением, хотя это и не так. В отличие, например, от гиперинфляции, которая привела к необходимости ее проведения в конце 1990-х годов»
Илья Перелешин
инвестиционный директор Atomic Capital
Какие трудности возникают при деноминации
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Процесс деноминации сопряжен с определенными трудностями:
- Заменой денежной массы. Необходимо изъять из обращения старые банкноты и выпустить новые, что требует значительных финансовых и организационных затрат. Процесс обмена в 1998 году, например, затянулся на пять лет.
- Переоценкой цен. Все ценники, прайс-листы, счета-фактуры и прочие документы, содержащие денежные суммы, требуют пересчета и обновления. Это затратное мероприятие для бизнеса и требует значительных временных ресурсов.
- Пересмотром статистических данных. Анализ долгосрочных статистических данных становится сложнее, так как требуется учитывать изменение номинала валюты.
- Психологическим фактором. Для населения переход на новые денежные знаки может быть сопряжен с определенным дискомфортом и недоверием.
По мнению Перелешина, несмотря на все эти сложности, деноминация иногда необходима. Когда номиналы становятся слишком большими, система расчетов становится громоздкой и неэффективной. Циркуляция «миллионов» и «миллиардов» в повседневных расчетах затрудняет понимание и увеличивает риск ошибок.
Деноминация в России будет через 17 лет
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Инвестиционный директор Atomic Capital выделяет три признака, которые говорят о готовности денежной системы к проведению деноминации.
Первый — это то, что товары стоимостью менее 10 рублей уже редко встречаются в магазинах.
Второй — происходит «лингвистическая деноминация», например, номинал в одну тысячу рублей начинают называть «рубль».
Третий — возникают экономические показатели в квадраллионах (это такое число, которое не умещается на экранах большинства калькуляторов — единица с пятнадцатью нулями).
«Из трех признаков первые два мы уже наблюдаем. Что касается третьего, то вероятность достигнуть такой отметки прежде всего есть у размера номинального ВВП. Согласно последней оценке за 2024 год, он составил 200,004 трлн рублей. Если брать в расчет будущий дефлятор в районе 6-8% ВВП, а рост реального валового внутреннего продукта на уровне 3-4% в год, то номинальный ВВП превысит отметку в один квадраллион примерно в 2042 году. То есть у нас есть в запасе примерно 17 лет до того, как начнутся предметные дискуссии о необходимости проведения процедуры деноминации», — говорит Перелешин.
Деноминация — это не решение проблем в экономике, а техническая процедура
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В заключение можно отметить, что деноминация — это не панацея от экономических проблем, а скорее техническая процедура, необходимая для удобства расчетов с учетом инфляции или чрезмерного роста номиналов денежных знаков.
«Заметьте, всего за несколько десятилетий, копейки были практически полностью выведены из обращения, зато появились купюры в две тысячи (в 2017 году) и пять тысяч рублей (в 2006 году), номиналы постепенно растут»
Илья Перелешин
инвестиционный директор Atomic Capital
Проведение деноминации требует тщательной подготовки и значительных затрат, но в определенных ситуациях она является оправданной мерой для упрощения экономической системы и повышения ее эффективности, резюмирует Перелешин.