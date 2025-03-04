Деноминация российского рубля: когда с банкнот уберут нули и пересчитают цены

Деноминация — это слово, которое для большинства россиян ассоциируется с 1998 годом и обменом «тысячерублевок» на рубли. Именно с 1 января 1998 года в платежный оборот РФ были введены банкноты Банка России образца 1997 года, которые обменивались на денежные знаки выпусков 1993 и 1995 годов в соотношении 1:1000. Это процедура, технически простая, но экономически многогранная, заключающаяся в изменении номинальной стоимости денежной единицы путем отбрасывания нулей с банкнот и пересчета цен. По сути, это изменение масштаба измерения, подобное переходу от сантиметров к метрам. Однако, за кажущейся простотой скрываются немалые сложности и далеко не всегда очевидная необходимость.

Когда в России была последняя деноминация рубля

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Последняя деноминация в России, состоявшаяся в 1997-1998 годах, уменьшила номинал рубля в одну тысячу раз. Ее главной причиной стала гиперинфляция 1990-х годов, которая привела к тому, что цены вырастали в тысячи раз по сравнению с прошлым периодом, напоминает инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

«Даже при относительно умеренной инфляции в 11% в 1997 году, стоимость обычной продуктовой корзины из молока, яиц, картофеля и говядины на тот момент уже составляла 26-27 тысяч рублей. Совершать повседневные покупки, оперируя такими суммами, было неудобно», — отмечает он.

В чем разница между деноминацией и девальвацией

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С точки зрения экономической теории, деноминация сама по себе не оказывает значимого влияния на экономику. Она лишь меняет масштаб, не затрагивая реальные экономические показатели, констатирует Перелешин. И в этом ее отличие от девальвации, которая представляет собой обесценение национальной валюты по отношению к другим, деноминация не меняет покупательную способность рубля. Цена хлеба останется той же, просто будет выражена меньшим числом.

«Многие путают причинно-следственные связи, считая деноминацию негативным явлением, хотя это и не так. В отличие, например, от гиперинфляции, которая привела к необходимости ее проведения в конце 1990-х годов» Илья Перелешин инвестиционный директор Atomic Capital

Какие трудности возникают при деноминации

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Процесс деноминации сопряжен с определенными трудностями:

Заменой денежной массы. Необходимо изъять из обращения старые банкноты и выпустить новые, что требует значительных финансовых и организационных затрат. Процесс обмена в 1998 году, например, затянулся на пять лет.

Переоценкой цен. Все ценники, прайс-листы, счета-фактуры и прочие документы, содержащие денежные суммы, требуют пересчета и обновления. Это затратное мероприятие для бизнеса и требует значительных временных ресурсов.

Пересмотром статистических данных. Анализ долгосрочных статистических данных становится сложнее, так как требуется учитывать изменение номинала валюты.

Психологическим фактором. Для населения переход на новые денежные знаки может быть сопряжен с определенным дискомфортом и недоверием.

По мнению Перелешина, несмотря на все эти сложности, деноминация иногда необходима. Когда номиналы становятся слишком большими, система расчетов становится громоздкой и неэффективной. Циркуляция «миллионов» и «миллиардов» в повседневных расчетах затрудняет понимание и увеличивает риск ошибок.

Деноминация в России будет через 17 лет

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Инвестиционный директор Atomic Capital выделяет три признака, которые говорят о готовности денежной системы к проведению деноминации.

Первый — это то, что товары стоимостью менее 10 рублей уже редко встречаются в магазинах.

Второй — происходит «лингвистическая деноминация», например, номинал в одну тысячу рублей начинают называть «рубль».

Третий — возникают экономические показатели в квадраллионах (это такое число, которое не умещается на экранах большинства калькуляторов — единица с пятнадцатью нулями).

«Из трех признаков первые два мы уже наблюдаем. Что касается третьего, то вероятность достигнуть такой отметки прежде всего есть у размера номинального ВВП. Согласно последней оценке за 2024 год, он составил 200,004 трлн рублей. Если брать в расчет будущий дефлятор в районе 6-8% ВВП, а рост реального валового внутреннего продукта на уровне 3-4% в год, то номинальный ВВП превысит отметку в один квадраллион примерно в 2042 году. То есть у нас есть в запасе примерно 17 лет до того, как начнутся предметные дискуссии о необходимости проведения процедуры деноминации», — говорит Перелешин.

Деноминация — это не решение проблем в экономике, а техническая процедура

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В заключение можно отметить, что деноминация — это не панацея от экономических проблем, а скорее техническая процедура, необходимая для удобства расчетов с учетом инфляции или чрезмерного роста номиналов денежных знаков.

«Заметьте, всего за несколько десятилетий, копейки были практически полностью выведены из обращения, зато появились купюры в две тысячи (в 2017 году) и пять тысяч рублей (в 2006 году), номиналы постепенно растут» Илья Перелешин инвестиционный директор Atomic Capital

Проведение деноминации требует тщательной подготовки и значительных затрат, но в определенных ситуациях она является оправданной мерой для упрощения экономической системы и повышения ее эффективности, резюмирует Перелешин.