Что ждет курс евро в мае 2026 года: прогнозы аналитиков

В мае курс евро ждут разнонаправленные движения: по отношению к рублю аналитики не исключают укрепления до 86–92 рублей на фоне налогового периода и сверхдоходов от энергоносителей, тогда как пара евро/доллар, скорее всего, останется в боковом диапазоне 1,14–1,18 с уклоном в сторону укрепления американской валюты из-за разницы в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ, при этом отдельные эксперты допускают временный отскок евро к рублю до 94 в случае активного снижения ключевой ставки ЦБ. Что будет с курсом евро в мае, читайте в материале РИАМО.

Евро/рубль в мае 2026: укрепление или отскок

За последнюю неделю рубль значительно укрепился, констатирует ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. Движение курса было ожидаемым из-за поступления повышенных экспортных доходов и отсутствия покупок валюты со стороны Минфина, но масштаб и скорость укрепления рубля превзошли ожидания, добавляет он.

Ожидается увеличение сырьевых доходов бюджета на 300–400 млрд руб. в апреле, поэтому продажи валюты увеличатся, и сейчас начинается налоговый период. В результате глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство будет рассматривать возможность возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила раньше июля.

«Мы исходим из того, что покупки могут быть возобновлены с мая, и сохраняем наш прогноз в диапазоне 88-92 руб. за евро на май–июнь, но не исключаем укрепления до 86-87 руб. за евро в апреле, на фоне роста экспортных поступлений», — отметил Бредихин.

Прогноз курса евро к доллару в мае: диапазон 1,14–1,18

С начала 2026 года пара EUR/USD ведет себя волатильно: в январе евро держался около 1,17–1,20, затем начал ослабевать и опустился к 1,15 на фоне укрепления доллара, после чего немного скорректировался вверх. Это связано с тем, что часть «про‑евровых» факторов уже отыграна, тогда как расхождение в денежно-кредитной политике США и ЕС, а также более слабый рост экономики еврозоны, на фоне роста цен на энергоносители, временно поддерживают доллар, комментирует Бредихин.

По его мнению, пока ФРС сохраняет более жесткий тон, ЕЦБ демонстрирует большую готовность к снижению ставок на фоне замедления инфляции и более слабой экономической динамики в еврозоне. Это формирует устойчивый дифференциал доходностей в пользу долларовых активов и поддерживает спрос на доллар.

«Дополнительно на евро давит разница в макроэкономике. Для экономики США характерны более устойчивые темпы роста и сильный рынок труда, тогда как в Европе сохраняются структурные ограничения, включая слабость промышленного сектора и последствия высоких энергозатрат. Немаловажную роль играет и статус доллара как защитного актива. В условиях геополитической неопределенности и колебаний сырьевых рынков инвесторы традиционно увеличивают долю долларовых активов», — считает аналитик Go Invest.

В ближайшее время пара EUR/USD, скорее всего, останется в боковом диапазоне с небольшим уклоном в сторону укрепления доллара — примерно 1,14–1,18. При этом, если рынок начнет активнее закладывать снижение ставок в США, евро может немного восстановиться, но рост, вероятно, будет ограничен уровнями 1,18–1,20. Наибольшее влияние на курс продолжит оказывать динамика цен на углеводороды. Повышение цен на нефть положительно отражается на долларе и негативно на евро, резюмирует Бредихин.

Евро ждет отскок к рублю до 94

Евро держится только на слабости доллара и потоках в американской или китайской валютах, считает заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«Задыхающаяся экономика, получившая тычки со всех мировых конфликтов, своими собственными действиями еврочиновников добивающая оставшиеся экспортные предприятия еврозоны, не так крепка, как валютный курс евро к доллару. Дифференциал процентных ставок тоже не в ее пользу», — считает он.

По его мнению, евро может отскочить за остальными валютами к рублю до 94 рублей за евро на более активном снижении ключевой ставки Банком России в ближайшую пятницу.

В отношении курса евро к доллару ситуация будет зависеть от развития ближневосточного конфликта, колебаниях цен на нефть (здесь бенефициаром роста цен являются США), торговых соглашений с Вашингтоном, указывает Лушин.

Риски для прогнозов курса евро: что может сломать сценарии

Каждый, кто следил за курсом евро последние пару лет, знает, что реальность может быть плохо предсказуемой. Например, сейчас есть как минимум три фактора, способных нарушить прогнозы.

Первый — решение Минфина по возобновлению покупок валюты. Да, Силуанов допустил возврат к бюджетному правилу с мая. Но что, если ведомство передумает или, наоборот, начнет скупать валюту активнее, чем ждут рынки? Тогда укрепление рубля может оказаться не временным, а затяжным — и евро уйдет ниже 85.

Второй — действия ФРС и ЕЦБ. Сейчас аналитики закладывают, что США остается «ястребом», а Европа — «голубем». Но стоит инфляции в еврозоне неожиданно ускориться или американскому рынку труда дать слабину — и ставки по обе стороны Атлантики перестанут быть предсказуемыми. А значит, доллар может как рухнуть, так и взлететь.

Третий и самый тревожный — геополитика. Ближневосточный конфликт, торговые войны, новые санкции. Действительно, здесь бенефициаром роста цен на нефть являются США. Но надолго ли? И как поведут себя инвесторы, если конфликт выйдет за нынешние рамки? Ответы на эти вопросы будут известны только при реализации таких сценариев.