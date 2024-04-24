Что станет с семейной ипотекой после 1 июля: прогнозы экспертов

Прогнозы о том, как изменятся условия по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года, рассказали «Известиям» источники, близкие к Минфину. Эксперты поделились с РИАМО своими прогнозами о том, как изменятся условия по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года: какими будут ставка, лимиты, первоначальный взнос и максимальный срок кредита.

Повысят ли ставку семейной ипотеки до 12% после 1 июля

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По мнению исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, перспектива повышения ставки по семейной ипотеке для заемщиков с детьми старше шести лет неизбежна.

«Другой вопрос, что 12% — по сути заградительный уровень, особенно для людей со скромными доходами. Возможно, благодаря СМИ и реакции рынка ставка в решении Минфина все-таки не окажется двузначной», – надеется эксперт.

Руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Этажи» Мария Сорока также уверена в том, что ставку по семейной ипотеке повысят.

«Варианты сейчас рассматриваются разные: вплоть до того, что ставка будет зависеть от количества детей в семье (чем их больше, тем ниже ставка) или от площади покупаемой квартиры (чем больше площадь квартиры, тем ниже ставка)», – полагает брокер.

Руководитель Департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева прогнозирует, что ставка по семейной ипотеке в размере 6% будет сохранена только для многодетных семей, для остальных категорий заемщиков она повысится до 10-12%.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что повышение ставки по семейной ипотеке до 12% – это радикальный вариант, противоречащий стратегическому значению этой программы, которое декларировал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Семейная ипотека остается основным драйвером строительной отрасли до 2030 года, и власти точно не сделают ее условия сопоставимыми с рыночными. Рост ставки возможен, но незначительный, и, вероятно, он будет дифференцированным, то есть зависящим от уровня благосостояния населения в определенном регионе», – предсказывает директор агентства недвижимости.

По словам руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инны Солдатенковой, при ключевой ставке в 16% ставка по семейной ипотеке в 12% выглядит как льготная, но по сравнению с другими адресными программами (сельской, ИТ, дальневосточной и арктической) она гораздо выше.

К тому же водораздел в зависимости от возраста детей кажется не вполне справедливым: разрыв между льготной ставкой в рамках одной программы в этом случае слишком велик, считает Солдатенкова.

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Как повышение ставки семейной ипотеки отразится на спросе и ценах на жилье

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Эксперт «Выберу.ру» Ярослав Баджурак напомнил, что рынок уже вставал на паузу, когда весной 2022 года ставка по льготной госпрограмме была поднята до 12% (Постановление от 29 марта 2022 года № 508). Он считает, что повышение ставки с текущих 6% до 12% приведет к удвоению расходов на ежемесячные платежи по семейной ипотеке.

«А если учесть, что и цены квартир с 2022-го выросли почти вдвое, то задача взять семейную ипотеку становится нерешаемой для большинства россиян. По выдачам льготной ипотеки рынок вернется в май-июнь 2022, когда ежемесячные объемы сделок не превышали 117-103 млрд рублей. А так как госпрограмма под 8% завершится, то, по нашим оценкам, есть риск «просадки» спроса даже не в два, а больше, чем в четыре раза», – допускает собеседник.

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Екатерины Литвиненко, повышение ставки по семейной ипотеке до 12% сделает недоступной покупку первичного жилья для 70% регионов.

«В первую очередь речь пойдет о Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Даже для Москвы и Московской области, лидирующих по объему сделок по семейной ипотеке, жилье для данной категории заемщиков станет недоступным. Сценарий будет напоминать текущую ситуацию на вторичном рынке, где покупку квартиры не могут себе позволить в 80% регионов», – прогнозирует специалист.

Все это, по словам Литвиненко, негативно скажется на объеме выдачи ипотечных кредитов, снизив спрос граждан, и охладит инвестиционную привлекательность рынка недвижимости, однако не решит проблему нуждающихся в улучшении жилищных условий, а, скорее, наоборот, сузит их возможности.

«Ожидать, что застройщики станут существенно снижать цены, вероятно, не стоит. Скорее, они придумают новые схемы финансирования», – полагает эксперт.

По прогнозу спикера «НДВ Супермаркет Недвижимости», с повышением ипотечной ставки для участников семейной программы доля сделок с первичной недвижимостью сократится, и в первую очередь снижение спроса коснется массового сегмента.

По мнению директора агентства недвижимости «Новая квартира» Дмитрия Иванова, повышение ставки по семейной ипотеке приведет к не только к падению продаж квартир в новостройках, но и к снижению темпов строительства нового жилья в краткосрочной перспективе.

«В долгосрочной же перспективе это все нивелируется, люди привыкнут и продолжат покупать новостройки», - уверен Иванов.

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Снизят ли максимальный размер кредита по семейной ипотеке

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Кредитный брокер Маргарита Калининская считает, что сокращать лимиты по семейной ипотеке сейчас нецелесообразно, так как ввиду непрекращающегося роста цен на недвижимость это приведет к тому, что семьи с детьми просто не смогут купить жилье, отвечающее их потребностям.

Ярослав Баджурак придерживается такого же мнения, но при этом опасается, что лимиты кредитования в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут уравнять с лимитами для остальных регионов.

«Такая схема уже "обкатана" в ипотеке с господдержкой под 8%. Добавлю, что данный сценарий лишь вероятен. Его можно будет расценивать как компромисс по сравнению с другими радикальными инициативами, например, с предложением вообще исключить из госпрограммы Москву и Санкт-Петербург», – пояснил спикер «Выберу.ру».

В свою очередь Руслан Сырцов считает наиболее вероятным сценарием повышение лимитов по семейной ипотеке. При этом правительство сохранит возможность комбинирования льготной программы со стандартными кредитами, уверен эксперт.

Схожий прогноз у руководителя центра ипотечного кредитования компании «Мангазея» Юлии Архангельской.

«Сокращение лимита по семейной ипотеке в 12 млн рублей в крупных городах не ожидается, а вот увеличение выдаваемой суммы в регионах вполне допустимо. Таким образом, в Москве и Санкт-Петербурге программа будет работать максимально адресно, а не как инвестиционный инструмент. В регионах же, напротив, увеличение лимита будет и стимулировать развитие рынка, и расширять возможности семейных покупателей», – полагает брокер.

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Будут ли ужесточены требования к первоначальному взносу

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Директор компании «Метриум» не исключает, что под давлением ЦБ минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке может быть увеличен 30% с целью отсеять неблагонадежных заемщиков с низкой финансовой дисциплиной.

С ним согласен Ярослав Баджурак.

«Увеличение первоначального взноса по семейной ипотеке до 30% нельзя исключать. Ведь именно по этому пути пошли власти, когда «прижимали» льготную госпрограмму под 8%. В таком случае семейным заемщикам придется копить в 1,5 раза больше собственных денег, чем сегодня, что обязательно негативно скажется на спросе. В случае с льготной госпрограммой он снизился на треть», – полагает эксперт.

Другого мнения придерживается брокер Мария Сорока. Она считает, что требования к первоначальному взносу ужесточены не будут, поскольку «ЦБ отрегулировал все через надбавки».

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Изменится ли максимальный срок семейной ипотеки после 1 июля

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«Текущий максимальный срок кредита в 30 лет представляется оптимальным, так что никаких изменений не потребуется. Возможно, в связи с ростом продолжительности жизни до 70-75 лет будут расширены предельные возрастные границы выплат», – допускает Руслан Сырцов.

Аналитик Екатерина Литвиненко считает, что ожидать снижения срока по семейной ипотеке не стоит, так как за последние шесть лет средний срок увеличился до 24 лет. Эксперт подчеркнула, что его сокращение приведет к росту ежемесячного платежа и сокращению доступности жилья.

Увеличение срока, по мнению Литвиненко, также маловероятно, поскольку действующие программы банка рассчитаны на 30 лет, а выше уже бессмысленно для самого заемщика.

«Например, увеличение срока кредита с 30 до 40 лет приведет к сокращению ежемесячного платежа всего на 5-6%, но переплата увеличится на 40%», – пояснила собеседник.

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