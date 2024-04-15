Нужно ли покупать землю в Подмосковье: сколько стоит участок сейчас и что будет дальше

Как изменилась стоимость земельного участка в Подмосковье за год, читайте в материале РИАМО.

Приближение дачного сезона все чаще заставляет россиян обращать внимание на такую часть рынка как земельные участки. И неважно, заходит ли речь о желании купить готовое загородное место для отдыха в обустроенном СНТ или приобрести земельный участок для дальнейшего индивидуального жилищного строительства (ИЖС) самостоятельно или с помощью подрядчика. Сколько стоит земельный участок в Московской области, читайте в материале РИАМО.

Сколько стоит участок земли в Подмосковье сейчас

Фото - © Фотобанк Лори

Стоимость земельного участка в Московской области может существенно варьироваться в зависимости от района, удаленности от Москвы, близости к населенным пунктам, размера участка, его назначения и других параметров. В среднем, цены на земельные участки в Московской области начинаются от нескольких сотен тысяч рублей за сотку и могут достигать нескольких миллионов рублей в престижных районах или поблизости к Москве. Точную стоимость земельного участка можно узнать из конкретных объявлений на сайтах недвижимости или у местных агентов, объясняет креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

При этом эксперт привел примерные варианты цен на участки ИЖС в Подмосковье (10 соток). Так, за удаленный участок в Воскресенске или Сергиевом Посаде придется заплатить около 700-900 тысяч рублей. Участок на востоке Подмосковья (Орехово-Зуево, Павловский Посад) обойдется в 1-1,2 миллиона рублей. Примерно на таком же расстоянии от Москвы и за те же деньги можно приобрести аналогичный участок в Клинском или Волоколамском районе.

«Конечно, стоимость может быть и куда выше, это зависит от населенного пункта, имеющихся коммуникаций, инфраструктуры и вообще множества факторов. В среднем, можно назвать цифру около 4 миллионов рублей за участок в Подмосковье», — говорит эксперт.

По словам Дасаева, в среднем стоимость участков ИЖС в Подмосковье прибавила около 15% за год. Сказывается дефицит достойных вариантов на нашем рынке, да и вообще возросший интерес населения к загороду, констатирует эксперт.

На сколько подорожала сотка земли в Подмосковье за год

Фото - © Фотобанк Лори

В целом земельные ресурсы имеют экономическое, правовое, материальное и социальное значение, и ценообразование происходит именно по их доминированию, констатирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

В среднем по Московскому региону в 2023 году сотка земли стоила 497 477 рублей, средний участок — 5 486 540 рублей. Прирост по сравнению с 2022 годом по наиболее популярным направлениям составил в среднем 20%, а в среднем по году — 15%, отмечает экономист.

«Новорижское, Ленинградское, Киевское, Осташковское направления лидируют и по спросу на участки и по стоимости. Правда, спрос на участки ограничивается 30-50 километрами удаленности от Москвы, тем более что предложение готовых домостроений на вторичном рынке в этих локациях ограничено. Восток и юго-восток области, как всегда, самые доступные. Средняя сотка на Егорьевском шоссе продается дешевле чем на Рублевском, в десятки раз», — говорит Казанцева.

В целом цены на землю будут расти, и сезон 2024 года это подтвердил: уже за первый квартал этого года средняя стоимость сотки земли в Подмосковье выросла почти на 10%, а за период с марта 2023 года по настоящее время рост составил 27%, отмечает экономист. К летним месяцам эта тенденция сохранится.

По словам Казанцевой, уже никто не вспоминает допандемийный 2019 год, когда участки в Подмосковье стоили в среднем на 120% дешевле, чем сейчас.

Что влияет на цену земельного участка в Московской области

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Тимур Дасаев назвал факторы, которые влияют на формирование цены земельного участка в Московской области.

Во-первых, расположение — удаленность от Москвы, близость к транспортным магистралям, наличие инфраструктуры, благоприятная природа. Участки, находящиеся ближе к Москве, как правило, стоят дороже.

Во-вторых, предназначение участка — под жилую застройку, под коммерческую деятельность, под сельскохозяйственное использование и так далее.

В-третьих, площадь и форма участка — обычно участки большей площади и более правильной формы имеют более высокую стоимость.

В-четвертых, инфраструктура и коммуникации. Понятно, что наличие электричества, воды, газа, дорог, охраны, доступа к интернету и прочих благ цивилизации может повлиять на цену участка.

Также имеет значение уровень спроса и предложения на участки в конкретном районе и общая ситуация на рынке недвижимости.

Наконец, условия продажи, такие как наличие льгот, скидок, возможность рассрочки или кредита, могут также влиять на формирование цены участка, заключает эксперт.

Близость земельного участка к городу-миллионщику — важнейший фактор ценообразования

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По мнению Казанцевой, по степени влияния на цену земельного участка на первый план выходят такие характеристики, как удаленность от крупного города, наличие коммуникаций, окружающая инфраструктура, наличие мест отдыха.

«Если же речь идет об индивидуальном жилищном строительстве, то предпочтение отдается еще и возможности построить или реконструировать дом в близлежащем к городу населенном пункте, имеющим хорошее транспортное сообщение с городом–миллионником, как, например, в Подмосковье. Строительство скоростных платных дорог, развитие малых городов и поселений в инфраструктурном плане будет этому способствовать, тем более что строительные организации будут реализовывать программы льготной ипотеки для ИЖС охотнее, причем скорее вблизи столичных регионов, так как эти программы уменьшатся по объему в крупных городах», — комментирует эксперт.

Стоит ли покупать землю в Подмосковье сейчас

Фото - © Медиасток.рф

По словам Казанцевой, из всех характеристик потребитель все же наибольшее внимание уделяет ценам. Следует отметить, что ценообразование на земельном рынке имеет свои особенности, в том числе региональные.

Дасаев, прогнозируя изменение цен на землю, уверен, что в будущем они покажут рост.

«Земли просто недостаточно много, чтобы ее ценность снижалась. По крайней мере, в нынешних экономических и геополитических реалиях. Поэтому в ближайшей перспективе времени для ее приобретения „лучше, чем сегодня“ точно не будет. Как и для строительства на этой самой земле. Например, в нашей компании стоимость строительства за первый квартал поднялась более чем на 20%», — констатирует Дасаев.