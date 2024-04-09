Как сэкономить на ремонте квартиры: 8 советов от специалистов

Как можно сократить расходы на отделочные работы в квартире и при этом сделать ремонт качественно, читайте в материале РИАМО.

Купить жилье с готовой отделкой Фото - © Naomi Hébert/Unsplash.com Первое, что поможет сэкономить на ремонте, – это покупка квартиры с готовой отделкой от застройщика. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов отмечает, что сегодня популярность такого формата квартир высока среди покупателей жилья как комфорт-класса, так и в бизнес- и премиум-сегментах. «Связано это в том числе с возможностью включить стоимость отделочных работ в ипотечный кредит. В таком случае покупателю не нужно искать дополнительные средства на ремонт, он выплачивает только ипотеку, а о ремонте уже позаботился застройщик. Это выгодно не только с точки зрения экономии времени и сил, но еще и потому, что материалы и работы застройщику обходятся гораздо дешевле, а следовательно, и цена ремонта новой квартиры получается ниже, чем в случае, если заниматься ее отделкой самостоятельно», – объяснил представитель компании. По его словам, рост популярности у покупателей лотов с готовой отделкой связан также и с неуклонным удорожанием ремонтных работ, стройматериалов, сантехники и мебели. Некоторые позиции товаров стали дефицитными из-за переориентации на азиатские рынки и трудностей с логистикой. «Очевидно, далеко не все покупатели готовы самостоятельно решать все эти сложности с ремонтом. К примеру, в нашем комплексе Tau House в Уфе продажи квартир с отделкой за год выросли в два раза», – констатирует Колунов.

Купить квартиру с отделкой white box Фото - © Phil/Unsplash.com Эксперт отметил, что за последний год среди покупателей вырос спрос на квартиры с отделкой в формате white box. Данный комплекс отделочных работ включает выровненный бетонный пол, который уже подготовлен под финишное покрытие, ровные потолки, установку оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами, подготовку всех сантехнических манипуляций, установку системы отопления, электрораспределительного щитка и разведенной проводки, а также выравнивание, оштукатуривание и грунтовку стен. Для того, чтобы начать полноценно жить в таком лоте, покупателю достаточно покрасить стены или поклеить обои, уложить плитку, приобрести сантехнику и мебель. По словам Колунова, покупка такой квартиры – это компромисс между экономией времени и средств на ремонт и желанием создать уникальный дизайн.

Проводить ремонт квартиры в холодное время года Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Дизайнер интерьера, арт-директор студии «Дизайн to life» Екатерина Островская советует проводить ремонт с наступлением холодов, поскольку в летнее время спрос на отделочные работы выше, а значит, можно ожидать повышения цен. «Также в это время будет сложнее попасть именно к той бригаде, которой хочется доверить свою квартиру – хороших работников „бронируют” заблаговременно», – добавила специалист. Однако не любые отделочные работы стоит проводить в холодное время года. Продукт-менеджер ООО «КНАУФ ГИПС» Сергей Глебов рекомендует проводить ремонт балкона или лоджии в теплое время года. «Вы можете начать ремонт осенью, но в это время года бывают затяжные дожди. Когда у вас все течет, устанавливать тот же стеклопакет нездорово. Почему? Потому что уплотнения нужно либо запенивать, либо герметик придется наносить на мокрые основания – то есть качество работы снизится. Поэтому все фасадные работы идеально проводить в теплый, сухой период», – объяснил эксперт.

Выбрать натяжные потолки и кафельную плитку Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори По словам Островской, установить натяжной потолок обойдется дешевле, чем сделать потолок из гипсокартона. «Это самый бюджетный вариант и возможность развести освещение так, как вам нужно, без дополнительных сложных работ», – пояснила эксперт. Кроме того, она отметила, что одним из способов сэкономить на ремонте будет также выбор в пользу кафельной плитки для облицовки санузлов, поскольку работы по керамограниту обойдутся на порядок дороже, особенно если он окажется крупноформатным.

Заказывать люстры из Китая Фото - © Collov Home Design/Unsplash.com Как утверждает дизайнер, в последние годы многие клиенты заказывают предметы светового дизайна из Китая. Это тоже один из способов купить подешевле, но тут есть свои подводные камни. «Нужно внимательно подходить к выбору продавца, читать отзывы и смотреть живые фотографии, потому что по итогу вы все равно берете „кота в мешке”. Бывает, что товар приезжает действительно высокого качества, но случается и обратное», – предупреждает Островская. Она советует искать люстры и бра на сайтах масс-маркетов.

Покупать продукцию отечественных производителей Фото - © Freepik «В период пандемии наш рынок строительных материалов и мебели сильно изменился, и из тени вышли весьма интересные российские бренды, которые с успехом конкурируют с европейскими. Цены, например, на керамогранит от наших производителей вас приятно удивят. И еще не меньше порадует качество!» – уверяет дизайнер.

Следить за акциями в магазинах Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори Также Островская рекомендует отслеживать акционные предложения в магазинах, подписаться на новостные каналы различных брендов, чтобы не пропустить объявления о скидках и распродажах. «При крупном заказе (например, на керамогранит или напольные покрытия) можно запросить у поставщика дополнительную скидку. Скажу по опыту, почти все магазины идут навстречу в этом вопросе», – утверждает эксперт.