«Коготок увяз – всей птичке пропасть»: зачем банки массово раздают кредитки

Кредитные карты уже довольно долгое время входят в топ востребованных банковских продуктов. По статистике ЦБ, кредитка есть сегодня у каждого второго жителя нашей страны из числа экономически активного населения. Все банки непременно предлагают своим клиентам кредитные карты. Причем не только банки, кредитку сегодня часто можно получить в торговом центре, аэропорту и даже на заправке. Зачем банки «щедрой рукой» раздают такие карты направо и налево, читайте в материале РИАМО.

Россияне полюбили кредитки

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Общий объем выдачи кредитных карт в России по итогам февраля 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг рекордного уровня в 2,28 миллиона штук, сообщило Объединенное бюро кредитных историй (ОБКИ).

Информационно-аналитический материал ЦБ за вторую половину прошлого года, который основан на данных бюро кредитных историй, приводит данные, согласно которым держателей кредиток в РФ впервые стало больше, чем тех, кто обратился за кредитом наличными и получил его .

По данным ЦБ, на начало 2024 года количество активных пользователей кредитных карт превышает 27 млн человек, и этот показатель за год увеличился на 6,6 млн человек. При этом за первое полугодие 2023 года число владельцев кредитных карт выросло на 2,1 млн, а за второе полугодие – на 4,4 млн человек.

Сколько раз банк может заработать на одной кредитной карте

Фото - © Фотобанк Лори

Возникает вопрос – почему банки так щедры на раздачу кредиток и зачем им это надо?

На одной кредитной карте банк может заработать несколько раз, объясняет доцент кафедры финансы и кредит ГУУ, д.э.н. Николай Кузнецов.

Во-первых, многие банки берут деньги просто за сам факт наличия у клиента карты (так называемая «плата за обслуживание»).

«Пользуешься картой или нет, но изволь, пожалуйста, отдать сумму от 1 до 5 тысяч рублей в год (в зависимости от типа карты)», – отмечает он.

Во-вторых, банки получают свои комиссии от торговых точек за каждую оплату, совершенную клиентом с использованием карты.

«Именно поэтому сегодня многие торговые точки, экономя, стали настойчиво просить (а некоторые даже требовать) отплатить им наличными или через систему быстрых платежей», – комментирует Кузнецов.

В-третьих, если клиент пользуется деньгами банка дольше, чем предусмотрено льготным периодом, то банк берет с него проценты по кредиту. А если при этом он еще и допускает просрочки по обязательным ежемесячным платежам, то банк начислит ему за это дополнительные штрафы.

В-четвертых, банк берет комиссии с клиента в том случае, если он решит снять с кредитки наличные. Часто при этом также отсутствует и льготный период, и проценты по кредиту будут начисляться буквально с первого же дня.

«Здесь нужно быть внимательным. Банк может трактовать как „обналичку” некоторые операции, которые, по сути, снятием наличных и не являются. Так, например, бывает с переводом денег с карты на карту или даже с перечислением их на счет мобильных операторов», – предупреждает эксперт.

Главная цель и дополнительные преференции банков при выдаче кредиток

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Некоторые банки изобретают и другие способы заработка, рассказывает Кузнецов. Например, кто-то устанавливает повышенные комиссии за смс-информирование по операциям с кредитками, кто-то навязывает вместе с картой договора страхования жизни заемщика. Кредитные организации очень изобретательны в этой связи, подчеркивает эксперт.

«Возможно, я кого-то удивлю, но все эти способы заработка для банков (особенно очень крупных) часто не главное. Главное – это получить вас как клиента. Вовлечь вас в свою среду, „подсадить на крючок”, и желательно на долгий-долгий срок. И вот вы уже и сами не заметили, как у вас в этом банке и зарплатный счет, и ипотека, и накопительное страхование, и инвестиционные продукты. Вот вы уже оформили подписку на „дружественное” банку интернет-ТВ или сетевое издание. Вот вы уже и сменили привычный вам магазин на тот, что порекомендовал вам банк (предоставив скидку, конечно же). В общем, как говорится, „коготок увяз – всей птичке пропасть”», – говорит Кузнецов.

Каждый, конечно, волен сам решать, какими банковскими продуктами пользоваться. Только нужно всегда оценивать риски, собственную платежеспособность и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.