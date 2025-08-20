Что происходит на фронтах СВО в августе 2025 года и каковы перспективы продвижения российской армии

Что происходит на фронтах СВО в августе 2025 года и каковы перспективы

О наступлении ВС РФ в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в республиках Донбасса читайте в материале РИАМО.

За полгода, прошедшие с публикации нашего предыдущего материала, российская армия в основном занимала территории, на которых не расположены крупные населенные пункты, однако к концу лета 2025 года начала вести бои сразу в нескольких ключевых городах бывшего востока Украины.

Что происходит на Херсонском и Запорожском фронтах в августе 2025 года

Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев

Херсонский фронт, пролегающий по Днепру и расположенным на нем островам, по-прежнему статичен. Здесь происходят только взаимные ежедневные обстрелы. Кроме того, периодически циркулируют слухи о готовности ВС РФ начать операцию по освобождению Правобережья, включая Херсон, однако реальными событиями они пока не подкреплены.

А вот на левом берегу Днепра в Запорожской области произошли подвижки: в данный момент российская армия ведет бои за относительно крупный поселок Степногорск, через который проходит дорога на Запорожье.

Линия фронта на подступах к городу Орехов, контролируемому ВСУ, в течение долгого времени относительно статична.

Самое интенсивное продвижение российских войск наблюдается на стыке Запорожской, Днепропетровской и бывшей Донецкой областей. Здесь осталось освободить только один населенный пункт, входящий в состав ДНР — поселок Камышеваха. Севернее него ВС РФ заняли участок Днепропетровской области с населенными пунктами Малиевка, Январское и Вороное, южнее — продвигаются в Днепропетровской и Запорожской области (последний освобожденный здесь населенный пункт на момент публикации материала — Новогеоргиевка Днепропетровской области).

Что происходит на фронте в Донбассе в августе 2025 года

Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев

Основные события в зоне СВО в данный момент происходят вокруг крупной Покровско-Мирноградской агломерации. Если полгода назад ВС РФ только подходили к ней с юга и юго-запада, то сейчас охватили ее с трех сторон. Единственным маршрутом снабжения Покровска (он же Красноармейск) и Мирнограда (он же Димитров) для ВСУ остается трасса М-30, ведущая из этих городов на запад, в Павлоград Днепропетровской области.

С южного направления российские военные малыми группами уже просочились в Покровск и заняли там позиции в ожидании полноценного штурма города, причем аналитики отмечают, что ВС РФ присутствуют практически в центре населенного пункта. Основные же бои проходят севернее от Покровска и Мирнограда, в районе маленького городка Родинское, который также охвачен российской армией с трех сторон.

Еще севернее ВС РФ сумели глубоко вклиниться в оборону противника восточнее и северо-восточнее города Доброполье. ВСУ бросили сюда резервы, за счет которых потеснили прорвавшиеся российские части. Сейчас в районе населенных пунктов Грузское, Веселое, Золотой Колодезь, Рубежное и Кучеров Яр ведутся упорные встречные бои с непредсказуемым результатом.

Восточнее после долгожданного освобождения Часова Яра ВС РФ вышли на юго-восточные окраины Константиновки и уже начали бои в черте города, который является частью одной вытянутой далеко на север агломерации со Славянском и Краматорском.

При этом северо-восточнее и восточнее Славянска также наблюдается продвижение российских войск, постепенно приближающихся к городам Северск и Лиман.

Что происходит на фронте в Харьковской и Сумской областях в августе 2025 года

Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

На востоке Харьковской области начались бои в черте города Купянск, который ВС РФ давно пытаются вернуть под свой контроль. Причем, как сообщают российские военкоры, столкновения идут как в восточной, так и в западной части населенного пункта, расположенного по обеим берегам реки Оскол.

Севернее, на границе с Россией, ВС РФ заняли участок Харьковской области в районе сел Хатнее и Амбарное — по всей видимости, в рамках создания так называемой «буферной зоны». Кроме того, российская армия продолжает сражение за южную часть города Волчанск, а также занимает позиции к северу от Харькова в районе населенных пунктов Глубокое и Липцы — здесь линия фронта очень давно не менялась.

После освобождения Курской области в апреле 2025 года ВС РФ также заняли часть территории Сумской области, однако бои здесь приобрели позиционный характер — как сообщают российские военкоры, вследствие переброски сил на основные участки фронта, прежде всего под Покровск.