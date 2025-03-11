Что известно о массированной атаке беспилотников на Москву и Подмосковье 11 марта

Сколько дронов было сбито над Московским регионом в течение самого массированного налета за все время СВО и что известно о пострадавших, читайте в материале РИАМО.

Рано утром 11 марта началась массированная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Главы регионов отчитались о пострадавших и повреждениях в ходе налета, а также о количестве вражеских дронов.

Атака беспилотников на Москву 11 марта

Фото - © РИА Новости

В телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина первое сообщение об атаках БПЛА на столицу появилось в 4:35. В нем говорилось, что силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе была отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В 8:52 Собянин написал, что была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву.

«На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом – сотни боевых беспилотников», – сообщил мэр.

Из последствий атаки Собянин написал только о незначительном повреждении кровли дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.

По сообщениям телеграм-каналов, обломки беспилотника ВСУ также нашли в лесопарковой зоне Капотни в Москве. Его взрывное устройство не сработало.

Что известно о пострадавших и погибших в Подмосковье в результате атаки БПЛА 11 марта

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В 7:24 в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева появилось подробное сообщение о событиях предшествующих часов.

По словам главы региона, массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в 4 часа утра. На момент публикации сообщения было известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям).

Кроме того, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где были повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуировали 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные отправились к родственникам.

По словам губернатора, всего к 7:24 было сбито более 60 беспилотников. Сообщения о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В 9:08 Андрей Воробьев опубликовал новое сообщение, в котором рассказал о наиболее пострадавших от налета беспилотников муниципалитетах Подмосковья.

Так, в Ленинском городском округе (Видное, ул. Фокина, д. 6; Западный квартал, д. 5к1; д. Сапроново, д. 6к2; ЖК «Пригород Лесное») от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет. Также в Ленинском городском округе БПЛА упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект» — там пострадавших нет.

В Домодедово, по словам губернатора, особенно пострадала парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в с. Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. На момент публикации сообщения она находилась в больнице в тяжелом состоянии — шла операция.

В Раменском, по словам Воробьева, за медицинской помощью обратились пять человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась. Здесь пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег. Там загорелась кровля, пожар был локализован.

Согласно сообщениям Росавиации, утром 11 марта по соображениям безопасности были закрыты аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский. В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что 10 самолетов ушли на запасные аэродромы, а восемь рейсов задерживались из-за введения ограничений.

По сообщению главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, по состняию на 6:58 было прекращено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область.

В 7:34 мэр написала о запуске движения электропоездов по первому-второму пути на Москву. Еще через полчаса Хрусталева отчиталась о полном восстановлении движения поездов и о запуске дополнительных автобусов на Москву.

Самая массированная атака дронов на Россию 11 марта

Фото - © РИА Новости

Согласно традиционной сводке Минобороны, в ночь на 11 марта силами ПВО были уничтожены и перехвачены 337 беспилотников ВСУ. 91 беспилотник был уничтожен над территорией Московской области, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, по восемь – над Липецкой и Орловской, шесть – над Воронежской и три – над Нижегородской областями.

В связи с массированной атакой беспилотников СК РФ возбудил дело о теракте.