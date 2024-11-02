Будет ли Илон Маск следующим президентом США после Дональда Трампа

Почему Илон Маск сделал выбор в пользу Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

В случае победы на выборах в США 5 ноября 2024 года Дональд Трамп обещал назначить Илона Маска «ответственным за эффективность правительства». По информации Bloomberg, если Маск получит такую должность, он может сократить федеральный бюджет США на 2 триллиона долларов. Таким образом возрастает роль Маска не только в экономике, но и в политике страны, что может повлечь за собой интересные последствия.

Самая рискованная ставка Илона Маска: Дональд Трамп

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В начале октября Маск открыто поддержал Трампа, выступив на одной сцене с ним в Батлере (Пенсильвания) на предвыборном митинге и заявив, что на выборах главы государства должен победить кандидат от республиканцев. Бизнесмен буквально выпрыгнул на сцену, одетый в черную кепку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» и футболку с призывом «Оккупируем Марс».

Миллиардер, ранее публично поддержавший кандидата от республиканцев, отметил, что именно Трамп сможет защитить демократию в США.

«По-настоящему характер человека определяется тем, как он ведет себя под огнем. Один наш президент не может подняться по лестнице, а другой держит удар даже после того, как получил пулю. И нет теста правдивее, чем храбрость, проявленная в бою. Кто должен представлять Америку? Это не просто выборы, они хотят забрать вашу свободу слова, право носить оружие, голосовать. Президент Трамп должен победить, чтобы защитить конституцию. Я прошу всех только об одной вещи: регистрируйтесь, чтобы голосовать, и убедите всех, кого знаете и кого не знаете», — сказал Маск.

Телеканал Fox News отметил, что эффект от появления на сцене миллиардера был «заряжающим».

Другой телеканал CNN одновременно напомнил, что еще несколько лет назад Трамп и Маск были не в очень хороших отношениях. Всего лишь два года назад, в 2022-м, бизнесмен призвал республиканца «наконец уйти в закат», а Трамп ответил, что ракеты SpaceX «летят в никуда».

Газета Financial Times написала, что раньше бывший президент США часто называл изменение климата «обманом», а основатель Tesla хвастался, что миссия компании — «помочь снизить риски катастрофического изменения климата». На президентских выборах Маск голосовал за демократов Джо Байдена, Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Но, как мы видим, ситуация серьезно изменилась.

Явная нелюбовь: отношения Байдена и Маска не сложились

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«Чтобы понять, почему Трам и Маск объединили свои усилия в предвыборной гонке, нужно повнимательнее посмотреть на текущие отношения Маска с демократами, возглавляемыми Джо Байденом», — считает заместитель начальника отдела по реализации международных проектов управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой.

Отношения с администрацией Байдена у Маска явно не сложились. Эксперт привел несколько примеров.

Белый дом проигнорировал «Теслу» и не пригласил компанию в 2021 на показное мероприятие с производителями электрокаров под эгидой Американского профсоюза рабочих автомобильной промышленности (формально «Тесла» не была его членом).

Национальное управление безопасностью движения на трассах объявило об отзыве практически каждой «Теслы», выражая беспокойство из-за невнимательности водителей.

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам проводят расследования в отношении маркетинга технологий помощи вождению.

Отдельное расследование проводилось в отношении купленного Маском в 2022 году Twitter, который впоследствии стал Х.

Администрация Байдена обвинила Х Маска в гнусном продвижении антисемитской и расистской лжи, что привело к значительному оттоку рекламодателей. Маску пришлось объясняться. Показательно, что после покупки «Твиттера» его капитализация упала вдвое, до 20 миллиардов долларов (Маск купил его за 44 миллиарда). Американская пресса писала о падении выручки компании на 40% год к году.

Риторика личных отношений между Байденом и Маском также на уровне «ниже нуля». После вопроса корреспондента, не угрожает ли национальной безопасности США владение Маском Х, Байден ответил, что связи Маска за границей требуют проверки.

Маск выступил против государственного финансирования Национального общественного радио (NPR).

«Не все любят NPR. Илон Маск написал в Twitter, что его нужно лишить финансирования. Что ж, лучший способ для Илона Маска избавиться от NPR — это купить его», — пошутил Байден, добавив, что в его словах «правды больше, чем кажется».

Маск открыто критиковал Байдена, говоря, что расходы правительства США ведут страну к банкротству.

«Очевидно, что это лишь немногие факты, которые способствовали „развороту“ Маска к Дональду Трампу», — резюмирует Рудой.

Трамп и Маск нашли друг друга

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«Если внимательно присмотреться к Дональду Трампу и Илону Маску, можно заметить, что их психологические портреты очень похожи. И тот, и другой — успешные и известные бизнесмены, которые занимают в своей отрасли ведущее положение и используют революционные технологии. И тот, и другой эпатажны и получают удовольствие от громких и необычных заявлений. И тот, и другой занимаются политикой и любят влиять на общественное мнение», — отмечает Рудой.

Трамп может значительно облегчить формальности с вводом в действие беспилотного автомобиля Тесла. На кону — компания стоимостью 700 миллионов долларов. Маск также ожидает ослабления государственного контроля за Теслой и Х.

Бизнесмен рассчитывает заполучить федеральные контракты для своего космического бизнеса SpaceX. Компания ищет финансирование в 12 миллиардов долларов на следующие 10 лет, ожидая увеличение спроса со стороны ВПК, говорит эксперт ГУУ.

Аналитики отмечают, что в администрации Байдена Маск в лучшем случае «находится на задворках», а в администрации Трампа он будет в центре и на переднем плане.

Поддержка такого тяжеловеса, как Маск, конечно же будет очень полезна Трампу. Речь идет и о денежной поддержке, и о личном мнении одного из богатейших людей в мире.

«Навряд ли Маск удовлетворится каким-то постом в администрации Трампа, если тот победит на выборах. Амбиции бизнесмена намного выше. Нельзя исключать, что Маск заявит о них через несколько лет, выставив свою кандидатуру на очередных президентских выборах. Текущий опыт предвыборной кампании в его активе уже будет», — резюмирует Рудой.

Таким образом, на следующих выборах американского президента в 2028 году в качестве одного из кандидатов есть шансы увидеть Илона Маска.