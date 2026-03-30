Апрельская развилка для евро: тихая гавань доллара против налогового рывка рубля

Апрель обещает стать для валютного рынка месяцем управляемой неопределенности. С одной стороны, рубль получит мощную поддержку от экспортеров в пик налоговых выплат, нивелируя возможные покупки валюты со стороны Минфина. С другой — евро продолжает проигрывать доллару на глобальной арене, оставаясь заложником геополитики.

«Сглаженные колебания»: что будет с курсом евро в апреле

Апрель обещает стать для валютного рынка периодом неопределенности, которая, впрочем, может разрешиться довольно спокойным сценарием. Заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин отмечает, что ключевым ориентиром для участников рынка станет решение Минфина по бюджетному правилу. Именно от этого будет зависеть, получит ли рынок долгожданную ясность или останется в режиме временных мер.

По словам эксперта, если концептуальных изменений в подходе ведомства не произойдет, влияние на валютный рынок окажется минимальным. Даже если Минфин вернется к покупкам валюты, этот эффект будет сглажен встречным фактором — повышенными продажами со стороны экспортеров, которые традиционно активничают в период пика налоговых выплат. В результате, как полагает Лушин, торговая зона для пары рубль/евро останется в привычных рамках.

«Торговый диапазон сохранится на уровнях 93-97 к рублю», — прогнозирует Лушин.

При этом он обращает внимание на структурные изменения в экономике: для малого и среднего бизнеса (МСП) евро постепенно теряет свою значимость. В расчетах за импорт бизнес все чаще ориентируется на рубль, китайский юань и индийскую рупию, тогда как евро играет в трансграничных расчетах все меньшую роль.

Пока же единая европейская валюта выглядит слабо по отношению к мировым валютам, считает финансист, он ожидает дальнейшего снижения евро к доллару ниже отметки 1,15.

Курс евро в России зависит от глобальной пары EUR/USD

Если внутренние факторы (действия Минфина и экспортеров) формируют коридор для рубля, то на абсолютные значения курса евро сильно влияет его позиция на глобальной арене. Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин поясняет, что динамика европейской валюты в России неразрывно связана с поведением пары EUR/USD на мировых рынках и с устойчивостью самого рубля.

В настоящее время, констатирует эксперт, евро находится в заведомо более слабом положении. Главная причина — высокая зависимость европейской экономики от стоимости энергоносителей и, как следствие, от геополитической турбулентности на Ближнем Востоке. В периоды «risk-off» (режима бегства от риска), когда инвесторы распродают даже традиционные защитные активы вроде золота, финальным убежищем становится американский доллар.

Однако Бредихин выделяет фактор, способный переломить эту тенденцию. Речь идет о возможном расхождении в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Если ЕЦБ действительно начнет повышать ставки в ответ на рост инфляции, в то время как ФРС продолжит текущую монетарную политику, евро может укрепиться, отмечает аналитик.

«В целом, мы ожидаем умеренного укрепления рубля в апреле-мае и постепенного его ослабления его к концу года из-за снижения ключевой ставки и сокращения объемов продажи валюты Минфином. В базовом сценарии мы ожидаем, что курс евро стабилизируется в диапазоне 93-97 рублей», —резюмировал инвестиционный аналитик Go Invest.

Апрель обещает быть стабильным для курса евро

Подводя итог, можно сказать, что апрель для держателей и покупателей евро обещает быть относительно стабильным, но с четким разделением ролей между внешними и внутренними факторами.

С одной стороны, российский валютный рынок, судя по комментариям экспертов, защищен от резких колебаний за счет механизма встречных потоков. Даже если Минфин возобновит покупки, активность экспортеров (усиленная высокими ценами на углеводороды и сокращением дисконтов на российскую нефть) выступит в роли стабилизатора. Отказ от продажи валюты был временным, а впереди — период увеличения предложения валютной выручки. Поэтому можно прогнозировать умеренное укрепление рубля в ближайшие месяцы.

С другой стороны, рассчитывать на то, что евро «потянут вверх» мировые инвесторы, пока не приходится. Европейская валюта сейчас зажата между стагнирующей экономикой Старого Света и уверенной политикой ФРС, которая делает доллар «тихой гаванью».

В долгосрочной перспективе важно следить за двумя моментами: будет ли ЕЦБ действовать решительнее ФРС (что даст евро шанс на глобальное укрепление) и как быстро российский бизнес продолжит замещать евро другими валютами в расчетах. В любом случае судьба евро в апреле будет решаться не в Москве, а на глобальных площадках и на Ближнем Востоке.