Акции «Яндекс» на Мосбирже: что происходит с ценой актива и чего ждать инвесторам

24 июля начались торги акциями компании «Яндекс» на Мосбирже, которые были включены в первый котировальный список торговой площадки, куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы. Чем объясняется ценовая динамика акций компании сейчас и какие перспективы имеют ценные бумаги, читайте в материале РИАМО.

Почему выросли котировки акций «Яндекса» в начале торгов

Фото - © РИА Новости

В самом начале торгов 24 июля цена акций «Яндекса» выросла на 10%. Произошло это по нескольким причинам, объясняет руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Прежде всего, стоимость бумаг выросла из-за эффекта низкой базы. После процедуры редомициляции (она прошла в форме выкупа компании у нидерландской Yandex N.V. консорциумом частных инвесторов и менеджеров, ред.), на которую инвесторам отвели удивительно мало времени, чтобы перестроиться и обменять акции, ценные бумаги упали в цене, напоминает эксперт.

«Однозначно часть инвесторов потеряла доверие к эмитенту, за резкими движениями которого не всегда успевали даже брокеры, да и смысла в быстром обмене просто не было. С частью процедур не согласны были даже в Ассоциации розничных инвесторов — эксперты нашли пункты, противоречащие законодательству», — говорит Шнейдерман.

Однако, судя по упрочению позиций «Яндекса», бурю удалось пережить и начался рост, добавляет он.

Кроме того, после июньского падения из-за попадания под антироссийские санкции Мосбиржа приходит в себя, а за ней — «голубые фишки» и другие крупные игроки, высказывает свою точку зрения эксперт.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников рост котировок «Яндекса» объясняет следующими факторами.

Во-первых, после реструктуризации бумаги лишены инфраструктурных и юридических рисков.

Во-вторых, инвесторы могут ожидать позитивных финансовых результатов за II квартал, о которых будет объявлено 30 июля. Дополнительно, возможно, рынок ожидает каких-либо позитивных комментариев о новой стратегии со стороны менеджмента.

В-третьих, в текущих рыночных условиях бумаги с низким уровнем долговой нагрузки могут являться достаточно привлекательными, полагает эксперт.

Стоимость акций «Яндекса» подорожала на 11,5% только на открытии торгов на Московской бирже, а уже через 10 минут она практически полностью откатилась обратно к ценам закрытия последних торгов до их паузы, обращает внимание аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Открытие торгов с гэпом вверх означает то, что предложенная в биржевом стакане цена покупки или продажи акции была только на этом уровне, отмечает он.

«Далее мы ожидаем закрытия котировками, образовавшегося на открытии торгов гэпа в районе 4075 рублей за акцию, то есть снижения стоимости акций „Яндекса“. А после закрытия гэпа ждем возобновления/продолжения долгосрочного восходящего тренда в котировках ценных бумаг „Яндекса“», — высказывает свое мнение аналитик.

Какие перспективы имеют акции YDEX

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

В условиях тренда на цифровизацию, а также стимулирования IPO технологических компаний акции «Яндекса» являются достаточно перспективной и трендовой историей, считает Решетников.

По его словам, компания растет неплохими темпами, генерируя хорошую прибыль, при этом диверсифицируя свой бизнес в актуальных отраслях. Долговая нагрузка компании достаточно низкая, что особенно актуально в условиях текущей высокой ставки и дорогих в обслуживании кредитов.

«Ввиду востребованности продуктов компании на рынке, акции находятся на слуху у инвесторов, а также являются достаточно привлекательными. Кроме того, компания развивает генеративный ИИ, что, несомненно, является трендом последнего года. Компания не платит дивиденды акционерам, предпочитая выкупать бумаги с рынка, но в случае пересмотра стратегии они могут быть, что также позитивно может сказаться на инвестиционной привлекательности», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Катализатором для роста котировок в ближайшей перспективе может стать отчет о результатах за II квартал. У аналитиков БКС «позитивный» взгляд на бумаги «Яндекса», целевая цена на горизонте года — 5600 рублей, резюмирует Решетников.

Аналитик Freedom Finance Global Чернов также позитивно оценивает перспективы акций компании «Яндекс», так как после завершения процесса редомициляции сняты все внешние регуляторные и инфраструктурные риски, а также появляется возможность компании к дивидендным выплатам.

«При этом большая часть прибыли компании ранее приходилась именно на ту часть бизнеса, которая осталась под владением российской группы инвесторов. По нашим подсчетам у акций этой компании остается еще достаточно высокий потенциал роста, порядка 25% на горизонте 6–12 месяцев», — отмечает аналитик.

Можно ожидать повышения волатильности в акциях «Яндекс»

Фото - © РИА Новости

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых ожидает повышенной волатильности в акциях «Яндекса» в ближайшие несколько дней по аналогии с той, что была после возвращения «ТКС Холдинга» на рынок. На то есть несколько причин, говорит он. Во-первых, часть инвесторов захотят зафиксировать прибыль после значительного роста ценных бумаг компании в этом году и реализации истории с переездом. С открытия рынка 3 января по открытие 24 июля они выросли на 77%. Во-вторых, эмитент не торговался на рынке более месяца, с 14 июня, а это значит, что бумаги будут отыгрывать те изменения, которые произошли за это время. В частности, падение отраслевого IT-индекса более чем на 10%. Оба фактора также указывают на вероятное снижение стоимости ценных бумаг в первые дни после начала торгов, отмечает эксперт.

«Среднесрочный и долгосрочный взгляд на акции „Яндекса“ у меня позитивный. В ценных бумагах ушел инфраструктурный риск, а это говорит о том, что права акционеров могут теперь реализовываться в полном объеме, в том числе и на дивиденды. 30 июля компания отчитается за II квартал этого года, что может стать фактором роста уже на следующей неделе. Вообще „Яндекс“ традиционно входит в топ-10 бумаг на российском рынке, которые предпочитают покупать розничные инвесторы, а это значит, что на них есть стабильно высокий спрос. Напомню, доля розничных инвесторов в общем объеме акциями на Мосбирже по результатам июня составляет 73%», — говорит Соловых.