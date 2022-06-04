РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске в субботу пройдут показ мод в стиле спорт-шик от дизайнера одежды Натальи Советской, уроки по дефиле, актерскому мастерству, фотопозированию и фитнесу.

В парке пройдет праздник для детей «Город профессий». К участию в мероприятии пригласили известного подольского дизайнера одежды Наталью Советскую. Недавно она заняла 1-е место на Estet Fashion Week в Москве, получила приз «За лучшую детскую коллекцию» на Fashion-битве в Санкт-Петербурге и специальный приз от президента Международного конкурса моды и красоты Fashion Style.

В 12:20 пройдет модный показ от модельной школы Натальи Советской. После показа проведут мастер-классы. В 12:40 состоится мастер-класс по актерскому мастерству для раскрепощения и освобождения от внутренних зажимов.

В 13:00 проведут мастер-класс по дефиле для красивой походки и уверенности в себе. В 14:00 начнется мастер-класс по фотопозированию для того, чтобы не бояться камер и уметь подчеркнуть свои достоинства.

В 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по фитнесу для умения держать свое тело в тонусе. Далее пройдут съемки и дефиле для закрепление материала.

Также можно будет записаться в модельную школу Советской. Набирают группы в возрасте от 5 до 50 лет. Обучение направлено на раскрепощение и приобретение уверенности в себе не только на подиуме, но и в жизни. На занятиях в школе можно будет попробовать физические, творческие, духовные направления. Главная задача обучения - ровная осанка, поднятая голова, уверенный взгляд в будущее учеников.

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