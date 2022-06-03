РИАМО - 3 июн. Подмосковье и компания «АРТПАК» заключили договор на предоставление земли в аренду за 1 рубль в год под реализацию проекта в сфере импортозамещения. Компания расширит производство пластиковых вешалок для одежды, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Подмосковная компания «АРТПАК» получила участок земли размером 0,9 га на территории Одинцовского городского округа. Инвестиции в проект составляют 106,3 млн рублей. После расширения производства на предприятии дополнительно появится 20 вакансий — таким образом, число рабочих мест в компании превысит 100 человек. Запуск производства запланирован на III квартал следующего года», — сказала зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Сейчас отечественные производители пластиковых вешалок удовлетворяют лишь 20% спроса на эту продукцию, остальные 80% — импорт из Китая и Европы. Реализация инвестпроекта позволит предприятию расширить присутствие на российском рынке и обеспечить потребителей качественной отечественной продукцией.

«Для получения земельного участка по программе региональной поддержки «Земля за 1 рубль» мы обратились в Мининвест, где менее чем за 5 дней нам предложили варианты, подходящие нашему проекту. В итоге мы остановились на участке в Одинцове. На новом производстве мы планируем наладить выпуск пластиковых вешалок и фурнитуры в ассортименте более 150 товарных позиций», — отметил гендиректор ООО «АРТПАК» Иван Соломатин.

Ознакомиться с земельными участками, доступными по программе «Земля за 1 рубль», можно на интерактивной карте на инвестпортале региона.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.