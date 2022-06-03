РИАМО - 3 июн. В сети отелей Marriott объявили о приостановке деятельности на территории России, все отели под этим брендом закроются, сообщает Газета.ru.

В начале марта в Москве закрылся корпоративный офис Marriott. Кроме того, были остановлены все проекты по развитию отелей в РФ, прекращены инвестиции в российский рынок и подготовка к открытию новых объектов.

Теперь в компании посчитали, что введенные Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими странами антироссийские санкции делают невозможной дальнейшую деятельность Marriott и франшизы на территории России.

В связи с этим было принято решение о приостановке всех операции Marriott International в РФ.

В стране были открыты 8 отелей сети, из них 4 - в Москве, а остальные - в Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Воронеже.

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