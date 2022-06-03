РИАМО - 3 июн. Москва по поручению главы государства Владимира Путина окажет гумпомощь и содействие в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры городов Луганска и Донецка на Донбассе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также отметил, что в пятницу побывал в Луганске.

«Подписали соглашения о сотрудничестве и о побратимстве Москвы и Луганска. Наметили планы по восстановлению нормальной мирной жизни», — написал мэр в своем Telegram-канале.

В Луганске работают около 1,5 тыс. специалистов разных подразделений из столичного комплекса городского хозяйства и 500 единиц техники.

По словам Собянина, в городе начали восстанавливать школы, жилые дома и коммунальное хозяйство. Также планируется благоустройство улиц, стадиона «Авангард», местного городского парка.

«Важно в короткие сроки устранить последствия боевых действий и подготовить инфраструктуру города к осенне-зимнему периоду. Уверен, что совместными усилиями и при поддержке жителей реализуем все планы», — заключил столичный градоначальник.

Администрации городов-побратимов Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, ИТ, соцзащита, медицина, образование, спорт, туризм и других.

Столичное правительство окажет властям Луганска социально-экономическую и гумпомощь для скорейшего преодоления последствий боевых действий, восстановления различной городской инфраструктуры и т.д.

В ходе визита Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства на территории Луганска, в восстановлении которых уже участвуют столичные специалисты.

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