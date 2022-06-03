РИАМО - 3 июн. Президент Союза турагентств России Сергей Голов отметил, что путешественникам из РФ в Турции выгоднее использовать карту платежной системы «Мир», а не наличные доллары. Об этом сообщает «360».

Он добавил, что карты «Мир» принимают практически на всей территории Турции. На отдыхе российские туристы могут оплачивать покупки с помощью карты, так как там настроена конвертация рубля в лиру.

«Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России», - пояснил Голов.

Почти все отели на территории Турции начали принимать карту отечественной платежной системы. При этом туристам все-таки посоветовали иметь при себе наличные.

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