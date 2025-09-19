Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы отборочного турнира ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на квалификационном турнире Олимпийских игр-2026, который проходит в Пекине, сообщает ТАСС .

За свой прокат 18-летняя двукратная чемпионка России заработала 68,72 балла. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08. Замкнула тройку лидеров бельгийская спортсменка Луна Хендрикс, набравшей 66,92 балла.

Произвольную программу спортсменки представят 20 сентября, начало запланировано на 12:15 по московскому времени. Чтобы попасть на Олимпиаду, одиночницы должны занять место в первой пятерке по итогам выполнения двух программ.

Отборочные соревнования проходят в Пекине с 18 по 21 сентября. Российские фигуристы принимают участие в квалификационном этапе в нейтральном статусе.

С марта 2022 года российские фигуристы не участвуют в соревнованиях, организованных Международным союзом конькобежцев. Олимпийские игры в Пекине стали последним значимым международным турниром для спортсменов из России.

