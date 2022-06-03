РИАМО - 3 июн. В рамках московской программы реновации нужно переселить свыше 4 тыс. маломобильных горожан, из них около 230 человек уже получили новые специально обустроенные квартиры, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«К настоящему времени по программе реновации построено и введено в эксплуатацию 190 домов мощностью 2,5 млн кв. м, в том числе 70 новостроек, в которых предусмотрено 290 квартир для маломобильных граждан», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что квартирография стартовых новостроек, где нужно предусмотреть квартиры для маломобильных жильцов, согласовывается с условием наличия потребности и вариативности предоставления жилья.

«Всего в рамках программы реновации в новые дома подлежат переселению более 4 тысяч маломобильных граждан. На сегодня уже переселены порядка 230 жителей», — уточнил вице-мэр.

По словам главы московского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, квартиры, предназначенные для маломобильных горожан, в основном расположены на вторых и третьих этажах домов.

«Для комфортного передвижения таких категорий граждан, а также семей с детьми на входе в каждую новостройку устанавливается пандус, а в вестибюле – наклонный подъемник. К особенностям специализированных квартир можно отнести большие холлы и расширенные дверные проемы», — добавил Левкин.

Он отметил, что входная дверь в доме также должна быть оборудована двумя глазками, а розетки и квартирный щиток нужно располагать на высоте до 0,6 м и 1,2 м от пола соответственно.

Программа реновации жилфонда мегаполисе была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн горожан, для ее реализации в столице подобраны 543 стартовые площадки.

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