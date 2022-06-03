РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Люберецкие врачи спасли жизнь мужчине, которого нашли на улице с ранениями в сердце, сообщается в Telegram-канале Люберецкой областной больницы.

Мужчина поступил в хирургическое отделение стационара №1 ЛОБ. Люди обратили внимание на лежащего у дороги человека и вызвали скорую.

Заведующий стационаром №1 Юрий Якушев подчеркнул, что мужчина поступил в медучреждение уже без давления.

«Дежурная бригада отреагировала сразу же, провели обследование, выявили, что ранения, хоть и проникающие в сердце, были сквозными, коронарные сосуды не задеты. Тем не менее ситуация была сложной – приникающие ранения находились всего в 3-4 мм от коронарных артерий сердца», – сказал Якушев.

Операция длилась 1,5 часа. Врачи вскрыли грудную клетку, что позволило получить доступ к органам. Также они ушили ранения сердца. Мужчина пролежал в реанимации двое суток, затем его перевели в отделение хирургии. Сейчас пациента уже выписали домой.

«Операционная бригада во главе с хирургом Олегом Вахриным приняла единственно правильное решение в этой ситуации, врачи достойно выполнили свой профессиональный долг», – подытожил Якушев.

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