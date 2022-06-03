Машины скорой помощи прибыли через 6 минут после начала возгорания в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Одного из пострадавших доставили в НИИ скорой помощи им Склифосовского, там ему оказывают необходимую медпомощь.