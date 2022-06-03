Возгорание произошло утром 3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», расположенном на западе столицы. Загорелись первые четыре этажа здания.
К месту ЧП были стянуты все оперативные службы города. В тушении приняли участие свыше 340 человек и порядка 100 единиц техники. Также задействованы 3 вертолета Ка-32 МЧС.
По предварительным данным, при пожаре пострадали 2 человека, 11 человек спасли с помощью спецустройств. Всего эвакуировано 120 граждан.
Машины скорой помощи прибыли через 6 минут после начала возгорания в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Одного из пострадавших доставили в НИИ скорой помощи им Склифосовского, там ему оказывают необходимую медпомощь.
«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», — сообщили в штабе пожаротушения.
На место ЧП приехали глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.
Московская прокуратура организовала проверку в связи с крупным возгоранием в здании бизнес-центра. В ходе проверки планируется дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Из-за возгорания перекрыли улицу Горбунова, съезды на эту улицу с МКАД, а также со стороны Северо-Западной хорды с улиц Молодогвардейской и Кубинка.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать бесплатный проезд на наземном общественном транспорте столицы в районе пожара в бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза». Кроме того, в этом районе увеличили число автобусов на ближайших маршрутах.
Возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» ликвидировали днем 3 июня. Всего выгорело 1,1 тыс. «квадратов».
«Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу», — написал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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